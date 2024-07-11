Buenos restaurantes con buenos vinos: aquí miman cada bocado y cada trago

¡Qué maravilloso resulta acompañar un plato con el vino apropiado! ¡Qué importante para un restaurante es cocinar bien y cuidar de la bodega! Porque no todos los establecimientos tienen esa capacidad, ese talento, esa sensibilidad para ofrecer un catálogo de botellas interesantes, diferentes, emocionantes. Pero los hay. Claro que los hay. Y vale la pena destacarlos porque con sus recetas y con sus copas pueden convertir la experiencia gastronómica en un momento que nunca olvidarás.

Aquí tienes unos cuantos restaurantes de Barcelona que miman mucho y bien sus vinos.

David Rubert, Alexis Chica y Albert Cabanas con botellas en Queviures Serra. / Jordi Otix

Queviures Serra

El colmado centenario del Eixample ha tenido a lo largo de 115 años diferentes nombres y propietarios. En esta nueva etapa, dirigida por David Rubert y Albert Cabanas, predomina la oferta de vinos en un entorno a preservar. Así de bien lo pasamos en nuestra visita a Queviures Serra.

David Garcia, Stefano Colombo y Jordi Colpani, en el Bar Súper. / Zowy Voeten

Bar Súper

Max y Stefano Colombo abren un luminoso restaurante con los puestos de Santa Caterina como proveedores de lo inmediato. El sumiller David Garcia maneja unas 180 referencias de vinos. «Mínima intervención», explica Stefano, que con Brutal es corresponsable de que Barcelona sea una de las capitales de los vinos 'naturi'. Así es Bar Súper.

El tartar y la vieira con butifarra del 'perol' de Bisavis. / Macarena Pérez

Bisavis

Eduard Ros era un abogado que se ganaba muy bien la vida pero que se sentía desdichado y que ha encontrado su destino en la cocina. Una barra y algunas mesas altas, muchas botellas, hasta 700, y este pluriempleado, que compra, cocina, abre vinos y limpia, y ciertamente parece dichoso y relajado, comunicativo con las nueve personas que sienta delante. Así se come en Bisavis.

El canelón de rabo de vacuno con alcachofas de 77 kilos. / Zowy Voeten

77 kilos

Un restaurante en un local discreto, con una oferta meditada de vinos, pastas propias y platillos con conciencia, elaborados con semillas poco frecuentes. ¿Por qué se llama así? Pau Arenós te lo cuenta en esta crónica sobre 77 kilos.

Bar Brutal / CEDIDA

Bar Brutal

“Aquí la comida es un complemento de la bebida”, avisan sus responsables. Y esa bebida es, básicamente, vinos naturales. Te lo contamos en esta crónica sobre Bar Brutal.

Vinos de Bodega Solera. / El Periódico

Bodega Solera

Un sitio donde tapear y beber vinos de alto copete con mucha personalidad. La cartelería, los altares y fotos donde se rinde culto a los chefs amigos, la tipografía de los luminosos en los que se homenajean las letras de diferentes instituciones bodeguiles de España, el verde andaluz en camisetas corporativas y puertas y azulejos, los 700 vinos que ocupan armarios y estantes... Es el comienzo de un nuevo grupo hostelero, Grup Mutis, que ya comparte la propiedad del Bar Mut y que va en “busca de talento”, en palabras de Kím Díaz (Entrepanes Díaz y Muticlub), Enric Rebordosa (Grup Confiteria y otros picoteos gastro) y Alberto Casado, el hombre que consolida lo que las mentes anteriores propulsan. Así es Bodega Solera.

El cordero al 'tandoor' y arroz de Achaar. / Jordi Otix

Achaar

Los hermanos Majid y Mani Alam y su cuñado, Bilal Khan, procedentes del Punjab paquistaní, que también tienen el restaurante paquistaní, Baby Jalebi, han abierto una cantina india en Poblenou donde sirven una costilla de cordero al ‘tandoor’ de rechupete. Para beber, los vinos que sugiere la sumiller italiana Irene Cavalli. Si quieres saber más, aquí tienes la crónica de Achaar.

En la entrada de la taberna Maitea, los hermanos Nico y Andrés Montaner se saludan. / SERGI CONESA

Maitea

Esta es una taberna vasca de dos hermanos catalanes de madre donostiarra donde ambas patrias se entrelazan. Puedes comer en su sala interior (chistorra, pochas, ajoarriero, tortilla, tarta de queso...) o en su larga barra de pinchos; los días atosigados pueden llegar a servir un millar. Así es Maitea.

La croqueta de macarrones de Glug. / Manu Mitru

Glug

Su nombre lo sugiere: es un espacio donde los vinos son protagonistas, carta amplia y compleja con 200 referencias y el atractivo de los tiradores conectados a una serie de 'bag in box'. Aquí te contamos qué se come y qué se bebe en Glug.

Los icónicos macarrones gratinados de Monocrom. / Manu Mitru

Monocrom

Un bar de vinos (muchos de ellos naturales y biodinámicos) con una propuesta gastronómica concebida con mucho mimo, desde los productos de proximidad seleccionados hasta la ejecución de los platos, sin colorantes ni aditivos. Aquí te contamos con detalle qué hacen en Monocrom.

La 'panna cotta' con trucha ahumada de Olivos. / Joan Cortadellas

Olivos

María Escobar elige vinos con "elegancia" y Ezequiel Devoto, alma de pastelero, prepara platos con identidad. Elaboran el pan, el hojaldre, el 'brioche', la 'granola', las galletas y las conservas. ¿Y qué más? Pues aquí te contamos lo que puedes comer (y beber) en Olivos.

Las lentejas con tendones y 'lluerna' de Contracorrent Bistró. / Jordi Otix

Contracorrent Bistró Gràcia

Nicola Drago y Anna Pla han ampliado el plantel de restaurantes: al bar de Fort Pienc suman este establecimiento, con más ambición gastro. Así es Contracorrent Bistró Gràcia.

Bikini de lomo ibérico y queso comté de Rafa Peña, de Gresca Bar. / Ferran Nadeu

Gresca

Gresca y Gresca Bar son ahora un solo espacio y una misma carta: Rafa Peña, Premi Nacional de Gastronomia 2023, se ocupa de platos que ofrecen "comodidad mental" al cliente. "Es un formato ágil, cercano, más amable. Interactúas con la gente, aunque Gresca nunca fue rígido". "Desenfadado", dice el chef. Esta es la crónica de Pau Arenós sobre su última vista a Gresca Bar.

La pizzeta frita de Bodega Bonay. / Ferran Nadeu

Bodega Bonay

Este restaurante del Hotel Casa Bonay se llena con platos con humo y vinos con nervio. "Algo nuevo-que-es-viejo está apareciendo en Barcelona con cocineros nuevos-pero-experimentados y que se fijan en formatos nuevos-que-son-tradicionales", resumió Pau Arenós sobre el concepto del nuevo establecimiento. Aquí tienes su crónica sobre Bodega Bonay.

La versión del 'cim i tomba' con salmonete de Teòric. / Zowy Voeten

Teòric

Oriol Casals y Teo Rubio han convertido su taberna gastro en un restaurante con mayúsculas sin desviarse del objetivo: exaltar la cocina catalana. ¿Cómo? Te lo explicamos en esta crónica tras nuestra visita a Teòric.

Los fideos de soja verde con gambas de Casa Xica. / Marc Asensio

Casa Xica

Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los diez años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. Aquí repasamos los grandes éxitos. Si fuera el recopilatorio un disco que los roqueros publican entre disco y disco original, el título que mejor le iría es Casa Gran. Así es Casa Xica.

El cabrito embarrado de Sintonia. / Jordi Cotrina

Sintonia

Pablo Tomás y Julià Duque han convertido el picadillo de carne en un emblema, aunque hay que fijarse en los platos donde brilla la temporada. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Sintonia.

El 'steak tartar' de Público. / El Periódico

Público

Dicen que son un bar de vinos, pero su propuesta gastronómica es la de un restaurante con ambiciones gastronómicas indisimulables. Un espacio amplísimo y elegantísimo, una cocina de mercado muy trabajada y elaborada con muy buen producto (la mayoría de proximidad) y un catálogo vinícola que alcanza las 200 referencias (35 de ellas a copas) nacionales e internacionales, asequibles y carísimas, 'convencionales' y naturales, 'mainstream' y rarezas de coleccionista. Así es Público.

Las albóndigas con setas de Els Tres Porquets. / Marc Asensio

Els Tres Porquets

La taberna de Marc Cuenca en la Rambla del Poblenou ha llegado a los 15 años con una oferta relevante de vino y con los platillos descritos en una gran pizarra. Como los que probamos en nuestra visita a Els Tres Porquets.

Platos de Bodega Borràs. / Instagram

Bodega Borràs

Dicen los hermanos Muñoz Borràs, Roger y Adrià: "Queremos servir la comida que nos gusta, comida de toda la vida, comida y vinos". ESa comida la elabora Álex Clavijo, nacido en Ecuador, con larga experiencia gastro en Catalunya y exconcursante de 'Top Chef'. Su reclamo es la gilda cocinada y emplatada: jurel (curado sal/azúcar), punteado con una emulsión de aceitunas y anchoas cortadas y, en la base, un cremoso de piparras/cilantro, lo que le da un punto acevichado. Es uno de los platos que triunfan en Bodega Borràs.

Las patitas de calamar con salsa balandra de Suru Bar. / Ricard Cugat

Suru Bar

Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas y el pollastre (pero no solo) en un buen restaurante llamado Suru Bar.

El plato de macarrones con butifarra del restaurante Agullers. / Irene Vilà Capafons

Agullers

Tres socios se han aliado para dar continuidad a un clásico de la Ribera: ‘esmorzars de forquilla’, ollas y el descorche de grandes vinos. Su filosofía es "un local del barrio para el barrio". Así es Agullers.