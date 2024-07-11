Renovación absoluta
Restaurante Péndulo: los mejores platos y cócteles a pie de playa de Castelldefels
El histórico establecimiento se convierte en un restaurante donde comer de maravilla y tomar cócteles al ritmo de un 'dj'
Péndulo era un establecimiento histórico de Castelldefels: restaurante y discoteca a pie de playa por el que pasaron miles y miles de personas para comer, cenar o bailar. Así fue desde que comenzó este siglo. Desde este verano, es otra cosa, pero pretende hacer historia también: ya no es discoteca, sino un restaurante donde comer de maravilla y tomar cócteles hasta las tantas.
Péndulo
Ribera de Sant Pere, 1. Castelldefels
Tf: 608.075.447
Precio medio: 45-50 €
Instagram: @pendulo.beachclub
Tras casi un año y medio entre papeleo y unas obras que han convertido el espacio en algo totalmente nuevo, ha reabierto con un concepto alejado del pasado e importado de Miami, Tulum, Eivissa... La idea es convertirse en un espacio gastronómico en el que solo sabes cuándo entras pero no cuándo sales porque empiezas por los platos y, sin saber ni cómo, acabas con una copa en la mano escuchando la selección musical del 'dj' que pincha en directo.
Se autodefinen como "un 'beach club' gastronómico con un plus de ocio nocturno". Ya es eso. Apenas lleva unos días abierto y parece haberse puesto de moda desde el mismo momento en que abrió.
La gastronomía, con propuestas mediterráneas pero también de otras partes del mundo, alcanza unas cotas de calidad inimaginable para lo que acostumbra en lugares de este tipo, más dados al postureo. No es el caso, por fortuna para los gurmets.
Mobiliario traído de Bali
Por la terraza delante del mar decorada con mobiliario traído de Bali o por la sala interior a los pies del podio donde ejercen los pinchadiscos, desfilan a cualquier hora platos de mucho nivel (da igual la hora porque el servicio de cocina es ininterrumpido durante todo el día). Ejemplos: el tiradito de atún, las gambas a la plancha, las croquetas de cecina, el 'steak tartar' con tuétano, el 'brioche' XXL de rabo de vacuno con un toque de trufa en la mayonesa...
Y los arroces, que son de órdago. De los siete en carta, entre los que se incluye L'Arròs de Castelldefels, este periodista probó el de carabineros; la conclusión: difícil hacerlo mejor.
Con la ensaimada templada con helado de canela y ron y la piña rellena de crema inglesa quemada, el final de cualquier ágape es de traca. Acompaña las creaciones que propone el chef Octavi Torres una carta de vinos de gran categoría.
Ya se sabe que cualquier péndulo va y viene, pero el de los gurmets que se asomen por aquellos lares se decantará hacia este recién abierto en Castelldefels. No es una cosa de la ciencia, sino de gastronomía y ocio.
