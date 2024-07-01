Raül Balam abre un nuevo restaurante en Sant Cugat

[Este restaurante ha cerrado]

"Damos la bienvenida al verano con la apertura de Cuina Sant Cugat el 10 de julio. Murilo Rodrigues Alves y Raül Balam Ruscalleda inauguran cocina para fusionar productos de temporada e ideas frescas para dar homenaje a ese lugar donde sentirse relajado y en familia: la mesa".

Con esta frase y una foto de su amigo y socio, Murilo Rodrigues, Balam ha dado a conocer a sus seguidores en Instagram su nuevo proyecto, el segundo después de Cuina Sant Pau. Si el de Sant Pol ocupa el espacio del añorado Sant Pau, el tres estrellas que regentaba su madre, Carme Ruscalleda, el de la población vallesana se ubica en la calle de Sant Bonaventura, 6, en un local que llevaba más de tres años cerrado. "Si todo va bien, abriremos el 10 de julio", ha comentado el chef catalán a este diario.

Platos con sello propio

Además de los Cuina Sant Pau y Cuina Sant Cugat, Balam y Rodrigues también dirigen el restaurante El Drac, en Calella, así que no es la primera aventura que emprenden.

Balam, con dos estrellas Michelin por Moments, en el Hotel Mandarin Oriental Barcelona, ha explicado a 'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, que el nuevo proyecto "es linea Cuina pero en Sant Cugat". Por tanto, se trata de una casa de comidas en la que regresan a los orígenes y sirven platos con sello propio.

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Algunos ejemplos de la carta de Sant Pol son la 'moqueca' de rape (Murilo nació en el interior de São Paulo), el pulpo a la 'santpolenca' (obra de Raül), las croquetas de pollo que servían en la tienda cuando los padres del catalán eran charcuteros, el ceviche con maracuyá, mango y vieira, la ensaladilla 'rusca' (en lugar de rusa, con hortalizas como chirivía, calabacín, judía..., pero sin patata, y con jugo de remolacha, el guiso de carrilleras de ternera con 'demi-glace' y 'parmentier', la crema de limón de postre, que estuvo en la carta de 1988, el flan con naranja, la crema catalana, el pastel de queso...