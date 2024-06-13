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Novedad junto al Arc del Triomf

Restaurante Gatopardo: la imbatible sencillez de la cocina italiana

Este nuevo establecimiento propone platos de la gastronomía transalpina sin complicaciones pero bien elaborados

Los restaurantes italianos de Barcelona que no puedes perderte

5 platos desconocidos de la gastronomía italiana

El 'vitello tonnato' de Gatopardo.

El 'vitello tonnato' de Gatopardo. / El Periódico

Ferran Imedio

Ferran Imedio

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[Este restaurante ha cerrado]

Si fuera por las aperturas de restaurantes en los últimos meses en Barcelona, no haría falta bucear en los datos del padrón: los italianos conforman la comunidad de extranjeros más numerosa de la ciudad. Han ido aterrizando Maggiorata, Enriquetto, Capú, Bosco de Lobos... Y ahora, Gatopardo, este último junto al Arc de Triomf.

Se trata de un local amplio y luminoso a rabiar, con una decoración cálida de Sandra Tarruella (El Celler de Can Roca, Can Jubany, Negro Rojo, Alrevés, Cuines Santa Caterina, el citado Bosco de Lobos...) que sirve de escenario para unos platos sin complicaciones, de sabores nítidos y bien presentados que nos recuerdan cuán imbatible resulta la gastronomía transalpina más sencilla. Y todo ello, a precios amigables.

Gatopardo

Avenida de Vilanova, 11. Barcelona

Tf: 93.609.95.10

Precio medio: 35 €

En su enorme cocina bien a la vista cortan con 'finezza' una deliciosa mortadela de sabor sutil que llega a la mesa acompañada de una 'focaccia' al romero. De allí salen aperitivos y entrantes notables como las croquetas de berenjena ahumada, con tomate seco y queso parmesano, y un excelente 'vitello tonnato', que aderezan con una mayonesa de alcaparras y pepino que lleva por encima alcaparras fritas, atún marinado en tacos y semillas de mostaza.

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Las pastas son otro de los ganchos de Gatopardo (hay seis platos más un 'risotto' clásico), como se demuestra en los impecables 'pappardelle' con ragú de osobuco y salsa 'gremolata', y tocan con destreza carnes y pescados (magníficamente picante el rodaballo frito con 'allioli' de 'peperoncino'). Sin duda, la mejor manera de acabar un ágape es el excelente tiramisú casero. Lástima que la carta de vinos no cuenta todavía con referencias italianas; serían la mejor compañía...

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Gatopardo, a dos pasos del Arc de Triomf y de la estación del Nord, viene a ser un 2x1 porque cuenta con un espacio anexo, también amplio y luminoso, llamado Fauna Cafè, donde sirven 'brunchs' saludables y tapas mediterráneas, además de desayunos y meriendas. Otra buena excusa para regresar.

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