Un establecimiento insobornable
VÍDEO | Mini documental sobre el restaurante de Argentona que dieron por muerto: 'El Racó d'Binu, el tiempo detenido'
Un modelo de resistencia y de fe en la propia oferta, sin dejarse contaminar por la cocina dominante de las dos últimas décadas
Montserrat Fontané, la cocinera que encendió el fuego de los Roca
El restaurante que tuvo 2 estrellas (y fue olvidado)
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Cata Mayor, el canal gastronómico de EL PERIÓDICO, estrena el mini documental ‘El Racó d’en Binu, el tiempo detenido’, en el que se cuenta la historia de un restaurante singular del Maresme, situado en la población de Argentona, abierto en 1970 y que tuvo dos estrellas cuando en España no había ningún triestrellado.
El Racó d’en Binu es un modelo de resistencia y de fe en la propia oferta, sin dejarse contaminar por la cocina dominante de las dos últimas décadas. El cocinero y propietario, Francesc Fortí, es el último de los cocineros de una estirpe formada en grandes hoteles y con influencia francesa, a la que él añadió una necesaria dosis de mediterraneidad.
En la sala, presidida por una gran chimenea y a la que se accede por un vestíbulo que incluye sillas diseñadas ex profeso, manda Francina Suriñach, maestra en el corte de clásicos como el filete Wellington, con un hojaldre que cada día elabora Francesc en la cámara fría, así como el legendario suflé helado.
Entrar en El Racó del Binu es meterse en la cápsula del tiempo. Escuchar a Francesc, un revulsivo para comprender el auge, la caída y la resurrección de un lugar inolvidable.
‘El Racó d’en Binu, el tiempo detenido’ es una producción de EL PERIÓDICO, dirigido por Pau Arenós, con imagen y montaje de Patricio Ortiz y con las fotos y la segunda cámara de Anna Mas.
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