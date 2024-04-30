Estos restaurantes de Barcelona celebran aniversarios muy redondos

Que un restaurante cumpla cinco años abierto en Barcelona es un hito, tal y como está el patio gastronómico de la ciudad, tan sometido a modas, alquileres disparados, personal que va y viene... Imagínate sin alcanzan los 15. O los 20. ¡Los 50!. Pues bien, en este artículo seleccionamos unos cuantos restaurantes que este año están celebrando aniversarios muy redondos. Una demostración de que lo llevan haciendo muy bien desde el primer día.

Comenzamos por los más veteranos porque son los que más mérito acumulan por seguir vivitos, coleando y dando de comer de maravilla tantos y tantos años después.

Jamón, croquetas, boquerones y la flauta de rosbif de Casa Alfonso. / Jordi Cotrina

Casa Alfonso

Esta casa fue fundada hace 90 años (1934) por Alfonso I y Rosario (abuelos de Alfonso García, actual propietario), consolidada por Alfonso II y Ramona (padres de García), y robustecida por él mismo, que acaba de sumar al negocio familiar a Claudia, la hija mayor, de 28 años, y especialista en 'marketing' digital, con la que planifica un futuro que podría pasar por una expansión (o no) y por una inmediata tienda 'on line' (y sí). Así de bien está Casa Alfonso.

Los platos de la escueta carta de La Plata. / Ferran Nadeu

La Plata

Este bar de Barcelona cumple 80 años con solo 4 platos. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde hace ocho décadas y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata.

Carlos Fernández y María Plaza, propietarios del restaurante Can Fusté. / El Periódico

Can Fusté

Su cocina de mercado contemporánea, con un producto excelente y un extraordinario sentido del gusto a la hora de trabajarlo, se combina con un trato cercano y diligente que ha fidelizado a su clientela (muchas son o han sido ídolos del deporte y del 'show business', desde el primer día que abrió. Esta es la crónica de Can Fusté con motivo de su 50º aniversario.

'Tripolini' a la siciliana de Il Giardinetto. / Marc Asensio

Il Giardinetto

Este restaurante es una institución barcelonesa con nombre italiano que ha cumplido 50 años sin modificar la visión de su creador, Leopoldo Pomés: obsequiar a la población con pastas italianas que se desenreden de la vulgaridad. Sus hijos, Poldo, Iván y Juliet, son los encargados de que la herencia se mantenga intacta y que los espaguetis no decepcionen. Esta es la crónica de nuestra reciente visita a Il Giardinetto.

Los hermanos Guillermo, Borja y Patricia Sierra en la Granja Elena. / Manu Mitru

Granja Elena

Este restaurante es un fenómeno barcelonés: a primera hora, desayunos con fundamento y, al mediodía, alta cocina de barrio, como la denominan. Así se come, 50 años después de su apertura, en Granja Elena.

El cocinero Romain Fornell, con la barra de Caelis detrás. / Adrián Quiroga

Caelis

Ni más ni menos que 20 años cumple este restaurante de Romain Fornell (con una estrella, abierto en el Hotel El Palace -entonces, Ritz- en 2004 y trasladado al Hotel Ohla de Via Laietana en 2017). Para la ocasión, estrena una nueva entrada y comedores. ¿Y la comida? Aquí te lo explica Pau Arenós, que hace unos días visitó Caelis.

Ciro Esposito y su mujer, Imma Herrera, flanqueados por sus hijos, Chiara y Gino, en la entrada de Murivecchi. / El Periódico

Murivecchi

Este local del Born mantiene su largo y 'bravissimo' éxito a base de gastronomía napolitana a precios razonables. Después de 20 años, han pasado por ahí más de un millón de comensales. Aquí te contamos por qué triunfa tanto Murivecchi.

Los puerros con tartar de cigala de L'Antic Molí. / Carme Calafat

L'Antic Molí (Ulldecona)

Alta cocina en Ulldecona entregada al proyecto Mans, con una finca de 7.000 m² que abastece al complejo, que en agosto sumará dos décadas y que tiene como gancho gastronómico imbatible el restaurante L'Antic Molí.

Tamae Imachi y Albert Raurich, en el restaurante Dos Palillos. / Laura Guerrero

Dos Palillos

El restaurante de Albert Raurich y Tamae Imachi ha cumplido 15 años. Es una barra que inició un modelo altamente copiado de proximidad y libertad creativa. Para celebrar el aniversario repasan una selección de platos de los que damos cuenta en esta crónica de Dos Palillos.

El cordero al estilo kebab de Els Tres Porquets. / Marc Asensio

Els Tres Porquets

La taberna de Marc Cuenca en la Rambla del Poblenou ha llegado a los 15 años con una oferta relevante de vino y con los platillos descritos en una gran pizarra, como la terrina de cordero «al estilo kebab». Un hallazgo que forma parte de una carta con muchas propuestas interesantes. Así es Els Tres Porquets.

El 'sushi' prensado del restaurante Topik. / Elisenda Pons

Topik

Después de 15 años, Adelf Morales y Eva Melè han decidido dar un nuevo aire a su restaurante, pero solo a nivel decorativo. Han cambiado de sitio la puerta del restaurante Topik, desplazándola de la derecha a la izquierda, y han montado una barra en la que Adelf puede atender a una docena de clientes. De ninguna manera el cambio afecta a la calidad de los platillos de esta casa precursora en Barcelona de la cocina de aliento asiático. Lo comprobó Pau Arenós en su reciente visita a Topik.

La coca de escalivada del restaurante Disfrutar. / Jordi Otix

Disfrutar

«Por supuesto que todo tiene que estar bueno, por supuesto que el producto tiene que ser el mejor, pero lo que buscamos es la emoción, tocar el sentimiento», resume Eduard Xatruch sobre el trabajo que ha desarrollado con sus compañeros Oriol Castro y Mateu Casañas en este restaurante durante los 10 años que lleva en marcha. Desconcierto, risa, perplejidad... Palabras que se pueden añadir al folio que entregan al comienzo de la sesión con un vocabulario que contiene términos como sorpresa, equipo, valores, rigor, amistad, creatividad, recuerdos, sensaciones, alegría… Así se siente uno cuando come en Disfrutar.

Los fideos de soja verde con gambas de Casa Xica. / Marc Asensio

Casa Xica

Raquel Blasco y Marc Santamaria festejan los 10 años de su restaurante catalanoasiático con una recopilación de platos emblemáticos. Aquí repasamos los grandes éxitos. Si fuera el recopilatorio un disco que los roqueros publican entre disco y disco original, el título que mejor le iría es Casa Gran. Así es Casa Xica.

El taco de cangrejo del restaurante Oaxaca. / Pau Arenós

Oaxaca

La alianza entre el grupo Sagardi y el cocinero Joan Bagur cumple una década en Barcelona y comienzan la expansión por grandes ciudades europeas. Si los planes empresariales son ambiciosos es porque aquí se comen platos mexicanos sensacionales. Un buen ejemplo es el taco de cangrejo frito. Pero hay muchos más, y te los contamos en esta crónica de Oaxaca.

Tapas 2254

No es un restaurante italiano, aunque el patrón, Nuncio, lo sea. 2254 son los kilómetros que recorrió en vespa desde Palermo a Barcelona como si fuera Marcello Mastroianni o Nanni Moretti con culo de mármol. Cumple 10 años evolucionando continuamente la cocina de Tapas 2254.