Los mejores restaurantes de Terrassa: establecimientos que merecen una visita en la cocapital vallesana

Barcelona es un enorme polo de atracción gastronómica pero no hay que olvidar que no es el único lugar en el que se come bien. A su alrededor hay poblaciones con restaurantes muy recomendables, como es el caso de Terrassa. Aquí tienes unos cuantos que merecen una visita.

Las láminas de atún con romesco blanco. / Anna Mas

El Ciri

Marc Ribas se pone al frente de los fuegos de su taberna, que a partir de ahora se llamará El Ciri, en Terrassa, tarea que compaginará con ‘Cuines’ y ‘Joc de cartes’. Estos son los platos que ofrece el televisivo chef en El Ciri.

El sándwich de galantina de conejo de Casa Nita. / Jordi Otix

Casa Nita

Marc Dinarés y Belén Lapeña defienden en Terrassa uno de los espacios gastro más pequeños que existen (dispone solo de 18 metros cuadrados, baño incluido) con platos de alta satisfacción. Aquí te contamos cuáles nos han gustado más de la carta de Casa Nita.

El tartar de zanahoria de L'Indret. / Jordi Otix

L'Indret

El mérito de Pol Pratcorona es enorme: en 50,2 metros cuadrados de una callecilla de Terrassa defiende una cocina importante que irá a más. "No he necesitado hacer croquetas ni servir jamón para que funcione. Los platos son un recorrido por mi vida. Son de mi trayectoria. Son de mi libreta", explica. Y esto es lo que hay en su libreta, es decir, en la carta de L'Indret.