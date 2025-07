Los mejores restaurantes de Sabadell: sitios por los que vale la pena ir al Vallès Occidental

Barcelona es un enorme polo de atracción gastronómica pero no hay que olvidar que no es el único lugar en el que se come bien. A su alrededor hay poblaciones con restaurantes muy recomendables, como es el caso de Sabadell. Aquí tienes unos cuantos que merecen una visita.

Albóndigas a la jardinera del menú del día del Bar-Restaurante Vilarrubias. / Alberto García Moyano

Bar-Restaurante Vilarrubias

Este establecimiento ubicado ligeramente al norte de Sabadell es uno de los decanos de la ciudad. Un lugar acogedor, que tal como explica Alberto García Moyano, resulta "ideal parejas y grupos que deseen compartir un buen rato". Veamos qué se come en Bar-Restaurante Vilarrubias.

El arroz de caza de Can Feu, en Sabadell. / Pau Arenós

Can Feu

Este restaurante de Sabadell NO responde a ninguna de las recomendaciones que los estrategas del 'marketing' aconsejan a los clientes a la hora de establecer los negocios. Y su carta extensa, tal vez demasiado, combina el calamar a la romana con el civet de liebre, en busca de lo ‘normal’ y lo excepcional. Aún así, se trata de un lugar de lo más recomendable, este Can Feu.

El servicio de 'escudella i carn d'olla' de la Bodega Rauxa. / Anna Mas

Bodega Rauxa

El cocinero Aleix Jorba dedica un día de la semana a la 'escudella i carn d'olla' en un restaurante de Sabadell luminoso y con platillos sustanciales como las croquetas, el 'capipota' cubierto con un carpacho de gambas o las albóndigas, alegradas con el mismo animalillo sin pelar y pasado por la parrilla. Si quieres saber más, aquí te explicamos qué se come en Bodega Rauxa.

Las migas con boquerones. / Pau Arenós

Cercle Sabadellés

El Cercle es un sitio singular, un comedor organizado para recibir a diario a un centenar de comensales y donde la multitud no es excusa para renunciar a la calidad. Los sábados, un menú de menos de 30 euros que puede leerse como una carta. Allí trabaja el senegalés Assane Fall, cuya historia merece ser contada. Te le explicamos en la crónica que hizo Pau Arenós de él y del Cercle Sabadellès.

Il Figlio di Emiliano

Eric Ayala triunfó a lo grande en las redes sociales haciendo pizzas para sus amigos antes y después de viajar a Nápoles para formarse como 'pizzaiolo'. Y luego abrió un restaurante en Sabadell. Esta es la historia de Ayala.

Kimbo

Esteve Roca (Sabadell, 1980) es Kimbo, un alias que sugiere 'peli' de Tarzán, guerreros alterados y elefantes en estampida. Pero el viaje de Esteve no ha sido a África sino a Japón, de manera que Kimbo cobija esa gastronomía que nuestros hijos han aceptado sin extrañeza ni rebeldía. Así es Kimbo.