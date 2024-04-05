Sabores de siempre
Las mejores bodegas de antes y de ahora donde comer bien en Barcelona
44 restaurantes nuevos de Barcelona que no te puedes perder | MAPA
Menús de mediodía: 5 restaurantes de Barcelona para comer bueno, bonito y barato
Las bodegas podrían definirse como aquellos restaurantes de toda la vida donde probar platos tradicionales a precios asequibles. Y si tienen aspecto viejuno (o neoviejuno), mejor que mejor.
En este artículo seleccionamos bodegas de Barcelona de ayer y de hoy donde comer muy bien. ¡Que aproveche!
Bodega Gol
Roger Solé fue peluquero y Rodrigo Castillo, ingeniero industrial, y ahora forman una pareja de cocineros con chut en Sant Antoni. Lo suyo es un ejercicio de salvación de un negocio emblemático–tras el cual está también Enric Rebordosa–, pero no de falsificación. Se nota cuando comes en Bodega Gol.
Bodega Borràs
Dicen los hermanos Muñoz Borràs, Roger y Adrià: "Queremos servir la comida que nos gusta, comida de toda la vida, comida y vinos". ESa comida la elabora Álex Clavijo, nacido en Ecuador, con larga experiencia gastro en Catalunya y exconcursante de 'Top Chef'. Su reclamo es la gilda cocinada y emplatada: jurel (curado sal/azúcar), punteado con una emulsión de aceitunas y anchoas cortadas y, en la base, un cremoso de piparras/cilantro, lo que le da un punto acevichado. Es uno de los platos que triunfan en Bodega Borràs.
Bodega Pasaje 1986
Xavi Alba abrió su propio negocio y se adentra en la cocina de taberna fina y con amor de barrio. Cuando su socio -ajeno a la hostelería- le habló de un restaurante gallego en traspaso, Xavi pensó como modelo en la cercana Granja Elena. Y este es el resultado de su trabajo en Bodega Pasaje 1986.
Bodega Carol
Aquí te entretendrás mirando los 3.000 llaveros que cuelgan de la pared pero te olvidarás de ellos en el momento que comas uno de sus torreznos, emblema de la casa. Hay más cosas, y te las contamos en esta crónica de Bodega Carol.
Bodega Montferry
La especulación inmobiliaria ha obligado a los dueños del veterano establecimiento a cambiar de ubicación, donde vuelven a servir bocadillos de aúpa. Tan de aúpa que Pau Arenós asegura que este bocadillo "debería de formar parte del patrimonio efímero de Barcelona": mollete de Ca La Toñi con 'capipota' y tripa y chimichurri. Aquí te contamos cuál es la nueva ubicación y cuáles son los mejores bocados de Bodega Montferry.
Bodega Josefa
Oriol Lagé y Santi Olivella están al frente de un bar con solera del Farró (camino del centenario) donde aplican la mirada renovadora y respetuosa de la ‘nova cuina catalana’ guisando, por ejemplo, 'pilota' Strogonoff con patatas fritas. Oriol salsea el balón de cerdo/ternera con mostaza, crema agria y vino blanco, que recuerdan a las albóndigas Strogonoff del colmado Wilmot. Así se come en Bodega Josefa.
Bodega Sepúlveda
El irrenunciable atún picante, el impecable morro de bacalao a la 'llauna', legítimamente barcelonés, cubierto con ajos laminados y almendras, el 'remenat' de trompetas de la muerte y calamares, lla tortilla de bacalao al ajoarriero, las albóndigas con sepia, los 'peus de porc' con 'samfaina'. Son algunos de los clásicos de un clásico como Bodega Sepúlveda.
Bar-Bodega Bartolí
En pie y alegrando gaznates desde 1939 (que se dice pronto), es un lugar de culto tanto en materia de desayunos, aperitivos como de comidas. La verdadera estación de Sants es Bar-Bodega Bartolí, y aquí te contamos por qué.
Bodega Josefa
Hay que desembarcar pronto en la barra de este lugar único en el barri del Putxet i el Farró (Saragossa, 86), ya que a las 14.00 horas es posible que tengas que esperar a que te den mesa. Y es que estamos ante un centro de peregrinación y hábitat de la gente del barrio de valor incalculable. ¿Por qué? Te lo explicamos en estas crónica de Bodega Josefa.
Bodega Bonay
El cocinero Giacomo Hassan llena el restaurante del Hotel Casa Bonay con platos con humo y vinos con nervio. "Algo nuevo-que-es-viejo está apareciendo en Barcelona con cocineros nuevos-pero-experimentados y que se fijan en formatos nuevos-que-son-tradicionales", resumió Pau Arenós sobre el concepto del nuevo establecimiento. Aquí tienes su crónica sobre Bodega Bonay.
Bodega Amposta
Barrio, compromiso, presencia: eso es lo que promueven los hermanos Barragán, Josep y Jordi, con la adquisición de la Bodega Amposta en la misma calle en la que crecieron y donde defienden, a cuchillo chacinero, la charcutería "clásica" y familiar en Barragán Moltó. "Reivindicamos el barrio: esto es la Font de la Guatlla. No existimos", dice Josep con una mezcla de ánimo y tristeza. Estos son los platos que merecen que exista Bodega Amposta.
El Bodegón de l'Eixample
Los argentinos Juan Manuel Sabatino y José Faccini elaboran en este restaurante de la calle de Muntaner, 113, parte de lo que ofrecen: las pastas, la masa de la empanada, la ‘focaccia’ y el embutido rojo. Y hacen unas mollejas que son de gol de final contra Brasil. Y más platos, pero si quieres saber cuáles son deberás leer esta crónica sobre El Bodegón de l'Eixample.
Bar Chiqui
Bar Chiqui, con vino a granel, latas y bocatas, suma a una carta japonesa y un menú de mediodía de lo más económico. Aquí te hablan de 'uramakis' y 'yakisobas' con la misma naturalidad que toman nota de un bocadillo de chistorra. Así es Bar Chiqui / Grado Sushi.
Celler Cal Marino
En la estela de espuma cervecera del vecino Quimet&Quimet -que ha educado en la lata y las estrecheces a miles de turistas-, Celler Cal Marino ha descorchado la costumbre del picoteo mientras los clientes trasiegan rubias de autor, chatos de vino de la Terra Alta o copas de botellas sin altivez, algunas tan apetecibles como Sotorrondero, La Tribu o Barbazul. Así es Celler Cal Marino.
Bodega Rauxa
El cocinero Aleix Jorba dedica un día de la semana a la 'escudella i carn d'olla' en un restaurante de Sabadell luminoso y con platillos sustanciales como las croquetas, el 'capipota' cubierto con un carpacho de gambas o las albóndigas, alegradas con el mismo animalillo sin pelar y pasado por la parrilla. Si quieres saber más, aquí te explicamos qué se come en Bodega Rauxa.
Hijos de Javier
Una nueva taberna en la parte alta de Barcelona con platillos con enjundia y humor en las paredes, a base de una iconografía burlesca, la sátira a esa pijería que no solo forma parte del barrio, sino de la clientela. Pero ojo porque esta bodega es un cachondeo muy serio. Y aquí te explicamos mejor de qué va Hijos de Javier.
Bodega Solera
Un sitio donde tapear y beber vinos de alto copete con mucha personalidad. La cartelería, los altares y fotos donde se rinde culto a los chefs amigos, la tipografía de los luminosos en los que se homenajean las letras de diferentes instituciones bodeguiles de España, el verde andaluz en camisetas corporativas y puertas y azulejos, los 700 vinos que ocupan armarios y estantes... Es el comienzo de un nuevo grupo hostelero, Grup Mutis, que ya comparte la propiedad del Bar Mut y que va en “busca de talento”, en palabras de Kím Díaz (Entrepanes Díaz y Muticlub), Enric Rebordosa (Grup Confiteria y otros picoteos gastro) y Alberto Casado, el hombre que consolida lo que las mentes anteriores propulsan. Así es Bodega Solera.
Fino Bar
El cocinero Albert Ibáñez ha diseñado una carta inteligente con menos maquinaria que una caja de Legos. es un espacio genuinamente barcelonés, a caballo entre diferentes posibilidades de almacenaje conceptual: «Entre una vermutería, un 'bar à vin', una bodega moderna...», dice Albert Ibáñez, el cocinero y uno de los seis socios. Así es Fino Bar.
Bodega Crudo
Este local recién abierto sirve producto noble y cocinado con poco o ningún fogón: embutidos, salazones, encurtidos, ahumados... Van sobrados de pasión, de cocina, de encurtidos y de talento, como puedes comprobar leyento este reportaje sobre Bodega Crudo.
Bodega J. Cala
Rosa Flores y Juan Antonio González Cala preparan las mejores anchoas de Barcelona y las sirven con unas olivas y vermut. Son unos 600 kilos al año de anchoas que Flores desala, limpia y prepara a diario con vinagre de vino natural. Uno de los motivos para visitar Bodega J. Cala.
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