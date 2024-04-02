Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prepara el babero

Las mejores tortillas con callos de Barcelona

Estos establecimientos bordan este plato con fundamento

La tortilla con callos y 'capipota' del Colmado Wilmot.

La tortilla con callos y 'capipota' del Colmado Wilmot. / Ferran Nadeu

Pau Arenós

Ferran Imedio

Si lo que a ti te gustan son los platos con fundamento, seguro que te flipa la tortilla con callos. Sabor y calorías a tope para tu cuerpo serrano. En estos tres restaurantes de Barcelona los preparan de una manera tan rica que han creado una legión de fanáticos. Toma nota y ponte el babero.

Los callos con tortilla.

Los callos con tortilla de Molino de Pez. / Joan Cortadellas

Molino de Pez

Los creadores de Fismuler homenajean al restaurante madrileño La Ancha con un establecimiento de 2 plantas y unos 70 platos. Para simplificarte la carta, con mucha cuchara y mucho sabor, que consiguen con parrilla, horno de leña y baja temperatura, aquí tienes la crónica de Molino de Pez.

Colmado Wilmot

En la casa de comidas de Eugeni de Diego (A Pluma) y Ana Alvarado en el Upper Diagonal no quedas mal si te chupas los dedos con el ‘capipota’. Un bar con hechuras de restaurante es Colmado Wilmot.

La tortilla abierta con oreja y tartar de gambas de Manda Huevos.

La tortilla abierta con oreja y tartar de gambas de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Manda Huevos

Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Así nos fue la visita a Manda Huevos.

Tortilla de patatas con callos y 'capipota' de Bar Iberia.

Tortilla de patatas con callos y 'capipota' de Bar Iberia. / Òscar Gómez

Bar Iberia

Este local de la Zona Franca, que elabora una cocina vibrante y periférica, despierta entre sus fieles una devoción gelatinosa por su tortilla de patatas con callos. Aquí te explicamos el secreto del éxito de Bar Iberia.

