Los mejores restaurantes de la Rambla de Barcelona y alrededores

De acuerdo, la Rambla se ha 'turistificado' tanto que los barceloneses se han ido alejando, con razón, del paseo más emblemático de la ciudad y apenas se les ocurre dar un garbeo por allí. Pero hay motivo para regresar. O motivos. Todos estos buenos restaurantes en la Rambla y alrededores donde comerás de maravilla. Apunta, apunta...

La zamburiña del restaurante Louro. / El Periódico

Louro

El establecimiento, que ocupa parte del Centro Galego de Barcelona, propone platos tradicionales gallegos con algún toque moderno. Vale la pena visitar pero sobre todo comer sus platos. ¡Una delicia este Louro!

La excelente tortilla de verduras de Bar Clemen’s. / Òscar Gómez

Bar Clemen's

En este local con barra del mercado de la Boqueria, abierto en 1969 por un profesional de la lucha libre y su mujer, cocinan rico. No hay que perderse sus guisos tradicionales ni sus tortillas para desayunar. Esta es la crónica de Bar Clemen's.

Maurizio de Vei, el cocinero Marco Filipponi, Pablo Rodríguez y Alfredo Rodolfi con los productos que sirven en Bacaro. / Ferran Nadeu

Bacaro

Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos. Más información sobre Bacaro, aquí.

Un poco de aceite para dar el remate final a uno de los platos de Canaletes. / El Periódico

Canaletes

El restaurante que está justo enfrente de la fuente de Canaletes ofrece platos con buenos productos de temporada y proximidad pasados por la brasa con algún que otro guiño internacional. "Como una masía en el centro de la ciudad", susurran. Pero cosmopolita, añadiríamos. Aquí te explicamos mejor cómo es Canaletes.

El bocadillo de fricandó de Casa Guinart. / Jordi Cotrina

Casa Guinart

Los pulpitos encebollados son un fantástico preludio y el bocata de calamares, una adaptación con la espuma de 'allioli' y una salsa brava. Como postre, la tarta de queso, que atraviesa tiempos y territorios: omnipresente. Esta es la crónica de Pau Arenós, que probó este y otros platos como el rico bocadillo de solomillo (bautizado en este local como Pepito Guinart), de su visita a Casa Guinart.

Los huevos fritos con chipirones de El Quim de la Boqueria. / ALBERT BERTRAN

El Quim de la Boqueria

Una barra frente a las llamaradas que se alzan en un cubículo de muy pocos metros cuadrados donde se apuran ocho personas. No es el lugar más cómodo, pero sí el más ventilado, con los aires del mercado en la riñonada: si la gente va y hace cola es porque se come bien-bien. A diario, 160 personas que pueden elegir entre unos 60 platos de cocina de mercado. Así se come en El Quim de la Boqueria.

La mini barra de Direkte Boqueria. / El Periódico

Direkte Boqueria

Este es un restaurante diminuto, tal vez el más pequeño de Barcelona: 14 metros cuadrados. Ahí, el chef Arnau Muñío utiliza una parrilla japonesa para dar placer a sus poquísimos pero afortunados comensales que se sientan en la barra de Direkte Boqueria.

La animada barra de Bar Boqueria. / Ricard Cugat

Bar Boqueria

Este local apuesta por una cocina divertida, de raíz mediterránea pero que no renuncia a guiños más cosmopolitas y creativos. Estando donde están, se da por hecho que trabajan con buen producto. Buen ejemplo de ellos es el carpacho de vieira con gel de piña, aceite de eneldo y de jengibre, huevas de trucha, salicornia y flor de salvia que probamos el día de nuestra visita a Bar Boqueria.

Platillos de Superclàssic. / Álex Froloff

Superclàssic

Este nuevo establecimiento del Raval (Floristes de la Rambla, 14) propone un vermuteo de calidad con cervezas bien tiradas, buena música de fondo, un ambiente desenfadado y tapas de toda la vida con toques originales y algo canallas, como el barrio que lo acoge, el Raval. Está detrás de la Boqueria, de donde saca buena parte del producto que trabaja luego en la cocina, y frente a los jardines del doctor Fleming, ocupando el local que en su día fue de Iposa, una referencia en la zona. Aquí tienes toda la info sobre Superclàssic.

Una de las mesas de Bar Mono. / El Periódico

Bar Mono

El restaurante de la plaza de Sant Josep Oriol propone una cocina urbana con personalidad y desacomplejada que parte de Barcelona y viaja por todo el planeta. Locales y turistas disfrutarán de lo lindo. Aquí tienes toda la información sobre Bar Mono.

La sala de Fauna recuerda a la de un amplio y cuidado domicilio particular. / El Periódico

Fauna

El establecimiento del Hotel Kimpton Vividora propone platos de cocina mediterránea en un espacio al que entras después de tocar el timbre porque reproduce el salón de un piso señorial del Eixample. Esto es lo que se come en Fauna.

Los macarrones con interiores de pollo de Assalto. / Manu Mitru

Assalto Bar de Vins

Este establecimiento es más que "un bar de vinos". Cocina atrevida la suya con platos brillantes como su 'risotto' sin arroz. Solo por creaciones como esta ya vale la pena conocer Assalto Bar de Vins.

Glaciar

El emblemático local barcelonés, el más antiguo de la plaza Reial, cambia de dueños para ofrecer cocina catalana de calidad, con productos de temporada y proximidad y algún que otro toque afrancesado al estilo de un bistró, además de vinos y cócteles. También hacen menús. Aquí te lo contamos todo sobre el renovado Glaciar.

Plato del restaurante Gats. / El Periódico

Gats

Este local reivindica la cocina de barrio en el barrio más globalizado de Barcelona a base de platos sencillos en formato de ensaladas (de kale con quinoa con vinagreta de tomatillo), tapas (tostada de sardina ahumada con miel de trufa, sepietas salteadas con tirabeques y salsa de ajo negro) y platos-platos (hay varios arroces y pollo a l'ast a la menta). Así es Gats.

El equipo del restaurante La Pau. / El Periódico

La Pau

La Fundació El Llindar, una escuela que atiende a jóvenes en riesgo de exclusión social, abre en el Gòtic un establecimiento en el que trabajan 14 de sus exalumnos. Su cocina catalana está de rechupete. Esto es lo que probamos en La Pau.

Trío de 'nigiris': vieira, dorada y atún. / Joan Cortadellas

Kuzu

Kiku Quer: madre japonesa, padre catalán. Denís Guder: padre alemán, madre ecuatoriana. Kuzu: restaurante japonés sin la ortodoxia japonesa. ¡Vivan la mezcla y la herejía! ¿Qué tienen en común Kuzu, Taberna Kamikaze y Fishology? Sus dueños son amigos y formaron parte de los equipos de Disfrutar. Aquí te contamos mejor cómo son los 'nigiris' que hacen en Kuzu.

El 'nigiri' tigre de 'yuzu' de Dos Palillos. / Laura Guerrero

Dos Palillos

Albert Raurich ofrece platillos de delicada comida asiática y mediterránea en este pequeño restaurante que solo tiene dos barras y una única mesa. Nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, tituló la crónica de su última visita así: "Hecho en Asialona". Aquí puedes leer lo que comentó sobre Dos Palillos.

La careta de cerdo de Dos Pebrots, con ensalada de lengua y pamplinas. / Jordi Cotrina

Dos Pebrots

Después de triunfar con Dos Palillos, Albert Raurich siguió apostando por el Raval. Esta vez, aportando su modernidad al recetario mediterráneo de todas las riberas y épocas, reinterpretando platos como los caracoles con tripa de bacalao y el 'saganaki', una receta típica griega que se parece a una 'fondue'. Así se come en Dos Pebrots.

La sala de Grill Room Bar Thonet. / El Periódico

Bar Thonet

Lo primero que seduce de este local es la fachada modernista: los cristales emplomados, las maderas decoradas y sinuosas y el contundente rótulo. En la mesa y en la barra, platos en los que late lo popular. Esto es lo que se come en Grill Room Bar Thonet.

Casa Pince

Fue el primer 'take away' de la ciudad y se convirtió en referente entre la burguesía por sus banquetes cuando despuntaba el siglo XX. En 2024, más de 100 años después, vuelve con el mismo nombre en el mismo lugar pero, en vez de servir platos afrancesados, sirve una cocina tradicional catalana de rechupete. Así es, en el siglo XXI, Casa Pince, ubicado en los bajos del hotel homónimo.

Ignasi Elías y Chiho Murata con cortes de carne de Ito Ranch, en Carlota Akaneya. / Ferran Nadeu

Carlota Akaneya

Incrustada en cada mesa, imponiéndose, sintetizando, la parrilla de carbón. «Carbón vegetal ecológico», puntualiza Ignasi Elias, uno de los dueños del establecimiento. El espacio es agradabilísimo, madera, hierro y chimeneas para los malos humos. Aquí te contamos todos sobre Carlota Akaneya.