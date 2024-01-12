El barrio de Sants tiene cada vez más motivos para que cojas el metro o el bus o la moto o el patinete o el coche y te desplaces hasta allí. En el popular barrio tienes muchos motivos para afilar el colmillo. Aquí te proponemos varios de los mejores restaurantes de Sants que deberías tener en tu radar (¡no corras cuando vayas allí!).

Las patatas enmascaradas con huevo escalfado. / Joan Cortadellas

Tramendu

Después de capitanear una vermutería con el mismo nombre, Jordi Marzo extiende manteles y cordialidad en un restaurante de La Bordeta a pocos metros del original y con un cocinero con el que Jordi, que estuvo en Petit Comitè y Roca Moo, ha compartido parte de su densa biografía laboral: Juanjo Rodríguez Thomas. Pau Arenós visitó Tramendu y aquí te explica cómo fue su experiencia.

El cuscús de pollo de Petit Montjuïc. / Zowy Voeten

Petit Montjuïc

La función social del restaurante es dar de comer, pero a veces se convierte en un lugar de encuentro. En este caso, de gente del espectáculo (está casi frente al Teatre Grec y detrás del Lliure) y de vecinos. Es lo que sucede en este lugar que sirve un delicioso cuscús y se llama Petit Montjuïc.

La careta de curri verde de Zaytun. / Manu Mitru

Zaytun

Este coqueto bistronómic en Sants ha evolucionado en un solo año hacia una cocina personal, con gracejo y unas pocas ataduras. Así es Zaytun.

Las sardinas en escabeche del restaurante Arturo. / Òscar Gómez

Arturo

En este restaurante histórico de Sants los hermanos Anna y Carles Jansà ofician el producto bien cocinado y bien servido desde la humildad rasante. Tanto para desayunar como para comer. Esto es lo que probamos en Arturo.

El calamar con garbanzos, tinta y chacinas del restaurante Sur o no Sur. / Macarena Pérez

Sur o no Sur

Cristina Pitarque y Sebastián Afonso han convertido su casa pintada de rojo en un alegato a favor de la cocina andaluza con pinceladas personales. Es una alentadora anomalía en Barcelona, huérfana de restaurantes andaluces con enjundia. Y te contamos por qué en esta crónica sobre Sur o no Sur.

'Pintxos' a la brasa de solomillo y de morcilla de Txibirita. / Òscar Gómez

Txibirita

Este establecimiento habita el local donde estuvo el singularísimo Sants es crema y ha heredado una de las parrillas más icónicas de la Barcelona gastronómica: donde antes se braseaba para bocadillear, ahora se brasea para 'pintxear'. Así de bien se come en Txibirita.

New Style Salmon: 'sashimi' de salmón con aceite de semilla de uva y salsa de 'yuzu', soja, aceite de oliva y de sésamo, y un poquito de ajo. / Ferran Imedio

Nobu

El restaurante ubicado en la planta 23ª del hotel homónimo es fiel a su carta de aire 'nikkei' que encontrarás en cualquier otro Nobu del mundo. Porque funciona aquí y en Los Ángeles, y en Londres, y en Dubái, y en Estambul, y en Antigua y Barbuda. A destacar, el clásico de la casa, el bacalo negro o el New Style Salmon, y 'hits' como la lubina chilena al vapor con vegetales y salsa de alubias negras y sake, y el 'wagyu toban yaki'; la preciada carne japonesa que se acompaña de setas locales, brócoli y habas del Maresme que se flambean con una salsa de sake y soja. Bienvenidos a Nobu.

La 'focaccia' con aceitunas del Forno Bomba. / Òscar Gómez

Forno Bomba

Este local del barrio de Sants que dirigen con simpatía y calidez Francesco Gottardo y Alberto Montobbio destila esencia italiana y rollito mediterráneo. Qué ricas están las 'focaccias' estilo 'barese' y los 'brioches' con pistacho de Forno Bomba.

Los garbanzos a la marinera de Bodega 1940. / Alberto García Moyano

Bodega 1940

En esta casa te ponen las cosas bastante fáciles gracias a su menú del día: seis opciones de primero y seis de segundo. Si quieres introducir algunos de sus platos de carta, hay un razonable suplemento. Aquí te contamos qué puedes comer en Bodega 1940.

La 'panna cotta' con trucha ahumada de Olivos. / Joan Cortadellas

Olivos

María Escobar elige vinos con "elegancia" y Ezequiel Devoto, alma de pastelero, prepara platos con identidad. Elaboran el pan, el hojaldre, el 'brioche', la 'granola', las galletas y las conservas. ¿Y qué más? Pues aquí te contamos lo que puedes comer en Olivos.

La chapata de 'capipota' y chimichurri de la Bodega Montferry. / Ferran Nadeu

Bodega Montferry

La especulación inmobiliaria ha obligado a los dueños del veterano establecimiento a cambiar de ubicación, donde vuelven a servir bocadillos de aúpa. Tan de aúpa que Pau Arenós asegura que este bocadillo "debería de formar parte del patrimonio efímero de Barcelona": mollete de Ca La Toñi con 'capipota' y tripa y chimichurri. Aquí te contamos cuál es la nueva ubicación y cuáles son los mejores bocados de Bodega Montferry.

Patatas bravas de La Mundana. / Jordi Cotrina

La Mundana

"Nos apasiona el humo pero no lo vendemos". Así se explican Alain Guiard y Marc Martin, chefs responsables de esta taberna de la calle de Vallespir, 93. Platillos de todo el mundo para compartir, comenzando por la gastronomía catalana, pasando por la francesa y acabando por la asiática. Mucho ambiente y mucha comida de la buena. Así es La Mundana.

Porra malagueña del restaurante El Cullerot de Sants. / Alberto García Moyano

El Cullerot de Sants

Este restaurante del barrio de La Bordeta es un lugar joven llevado por una pareja joven que sirve desayunos, almuerzos y comidas. Aquí tienes la crónica que Alberto García Moyano escribió sobre El Cullerot de Sants. Asegura que si vais en jueves, vais a temblar con los arroces.

Los garbanzos del Bar-Bodega Bartolí. / Alberto García Moyano

Bar-Bodega Bartolí

En pie y alegrando gaznates desde 1939 (que se dice pronto), es un lugar de culto tanto en materia de desayunos, aperitivos como de comidas. La verdadera estación de Sants es Bar-Bodega Bartolí, y aquí te contamos por qué.

Habas estofadas del restaurante La Nova Farga. / Alberto García Moyano

La Nova Farga

Esta casa de comidas de Sants, donde dan desayunos y comidas en condiciones, hace milagros cada día. Puedes sentarte en la sala, en la barra o en la terraza. Nosotros probamos el menú del día, y así nos fue en La Nova Farga.

El flan con nata casero del restaurante Can Coca. / Alberto García Moyano

Can Coca

El fuerte de este restaurante de Sants es la manera de sacarle partido a todo lo que se sirve, siempre con muchísimo tino en todo. Te lo explicamos en esta crónica de Can Coca.

Chorizo gallego con huevo y patatas fritas del restaurante Celler de l'Avi. / Alberto García Moyano

Celler de l'Avi

Este acogedor restaurante del barrio de la Font de la Guatlla, regentado por un personal cariñoso y competente, ofrece una propuesta variada. Aquí te explicamos todo sobre Celler de l'Avi.

El jamón canario asado del restaurante La Fonda de l'Escuder. / Òscar Gómez

La Fonda de l'Escuder

Este bar de Sants-Badal sirve un monumental jamón canario asado que es una 'delicatessen' por la que vale la pena el desplazamiento. También jarretes y carrilleras. No quieren dar la receta, así que toca visitar, como hicimos nosotros, La Fonda de l'Escuder.

El estofado de pulpitos del menú del día de Bar Granja Rocxi. / Alberto García Moyano

Bar Granja Rocxi

Este es uno de esos lugares sin trampa ni cartón, una casa estable donde las cosas se hacen bien. Es el bar del mercado de Sants, con permiso del de dentro. Así es el menú del día de Bar Granja Rocxi.

Los pimientos rellenos de bacalao del menú del día de Bar Alfredo. / Alberto García Moyano

Bar Alfredo

Este establecimiento de Sants-Badal tiene una oferta adecuada para los bolsillos de los vecinos. Lo hace más que bien, razón por la cual lleva más de medio siglo alimentando al barrio. Así es el menú del día de Bar Alfredo.

El hummus del restaurante Fenicia. / Òscar Gómez

Fenicia

Este es un local esquinero, espacioso y triunfante que cada día se llena con vecinos del barrio de Sants ávidos de disfrutar de su cocina libanesa. Aquí te contamos lo mucho que hemos gozado con los platos de Fenicia.