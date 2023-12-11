Sabores distintos
Estos son los mejores restaurantes asiáticos de Barcelona: chinos, japoneses, coreanos...
Nos vamos de viaje delicioso y ponemos rumbo a Oriente. ¿Nos acompañas?
Pero ¿qué es un restaurante asiático?, por Pau Arenós
¿Estás preparado para un viaje a través del paladar? Te prometemos que será delicioso. Ponemos rumbo a Oriente para visitar los mejores restaurantes asiáticos de Barcelona. Chinos, japoneses, coreanos... ¿Nos acompañas?
Los mejores japoneses
A lo mejor no has ido nunca a Tokio pero te gustaría. A lo mejor ya has ido y te encantó y repetirías. La cuestión es que si quieres viajar hasta la capital nipona sin salir de nuestras fronteras, puedes hacerlo visitando algunos de los mejores restaurantes japoneses de Barcelona que te proponemos aquí. Estos establecimientos, además, demuestran que la gastronomía nipona es rica en matices. Dicho de otra manera, no todo es 'sushi'.
Los mejores chinos
¿Te apetece comer 'jiao zi', pato o fideos? Barcelona está llena de restaurantes asiáticos y es difícil escoger. Pau Arenós te recomienda estos restaurantes chinos que debes probar sí o sí.
Los mejores coreanos
La coreana es la menos conocida de las cocinas asiáticas, pero es tan deliciosa como las demás. Y en estas latitudes tiene la suerte de tener establecimientos que la defienden con solvencia. Aquí tienes una selección de los mejores restaurantes coreanos de Barcelona.
Los mejores 'nigiris'
Y como complemento para los amantes de la cocina japonesa, nada mejor que un buen 'nigiri', siempre que esté bien hecho y lleve muy buen producto. Porque su aparente sencillez no debería llevarte a engaño: no todos los cocineros saben hacerlos. Por eso, aquí hemos hecho una selección de restaurantes que bordan los 'nigiris' para hacerte gozar hasta el infinito y más allá.
