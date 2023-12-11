Estos son los mejores restaurantes asiáticos de Barcelona: chinos, japoneses, coreanos...

¿Estás preparado para un viaje a través del paladar? Te prometemos que será delicioso. Ponemos rumbo a Oriente para visitar los mejores restaurantes asiáticos de Barcelona. Chinos, japoneses, coreanos... ¿Nos acompañas?

Hector Ribeiro y Brahim Khouyaoui, tras la barra de Kintsugi. / Pau Arenós

Los mejores japoneses

A lo mejor no has ido nunca a Tokio pero te gustaría. A lo mejor ya has ido y te encantó y repetirías. La cuestión es que si quieres viajar hasta la capital nipona sin salir de nuestras fronteras, puedes hacerlo visitando algunos de los mejores restaurantes japoneses de Barcelona que te proponemos aquí. Estos establecimientos, además, demuestran que la gastronomía nipona es rica en matices. Dicho de otra manera, no todo es 'sushi'.

El pato laqueado de China Crown. / El Periódico

Los mejores chinos

¿Te apetece comer 'jiao zi', pato o fideos? Barcelona está llena de restaurantes asiáticos y es difícil escoger. Pau Arenós te recomienda estos restaurantes chinos que debes probar sí o sí.

'Gimbap' de ternera del restaurante coreano Gyojasang. / Roger Alsina

Los mejores coreanos

La coreana es la menos conocida de las cocinas asiáticas, pero es tan deliciosa como las demás. Y en estas latitudes tiene la suerte de tener establecimientos que la defienden con solvencia. Aquí tienes una selección de los mejores restaurantes coreanos de Barcelona.

Trío de 'nigiris': vieira, dorada y atún de Kuzu. / Joan Cortadellas

Los mejores 'nigiris'

Y como complemento para los amantes de la cocina japonesa, nada mejor que un buen 'nigiri', siempre que esté bien hecho y lleve muy buen producto. Porque su aparente sencillez no debería llevarte a engaño: no todos los cocineros saben hacerlos. Por eso, aquí hemos hecho una selección de restaurantes que bordan los 'nigiris' para hacerte gozar hasta el infinito y más allá.