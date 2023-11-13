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Gastronomía con personalidad

Los mejores restaurantes peruanos de Barcelona donde gozar más allá del ceviche

Dale rienda suelta a tu afición por los platos del país sudamericano en estas direcciones

Se busca alternativa al ceviche en Perú

Olvidemos el ceviche: demos una oportunidad al tiradito, por Pau Arenós

El ceviche Apaltado de Mercado Central replica el que se inventó la popular cevichería Canta Rama (Lima) en 1990: medio aguacate y alcaparras.

El ceviche Apaltado de Mercado Central replica el que se inventó la popular cevichería Canta Rama (Lima) en 1990: medio aguacate y alcaparras. / El Periódico

Pau Arenós

Ferran Imedio

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La gastronomía peruana es una de las más deliciosas del mundo, una frase en la que coincide el 99% de la población gurmet. Relativamente desconocida hasta hace una década, su llegada a nuestro país nos ha descubierto un sinfín de platos sabrosos y de sabores potentes. En estos buenos restaurantes peruanos de Barcelona podrás probarlos.

La corvina cortada finamente y bañada en una salsa con rocoto de Akiro.

La corvina cortada finamente y bañada en una salsa con rocoto de Akiro. / Pau Arenós

Akiro

El ‘hand roll’, con presencia en otras capitales, se abre paso en Barcelona de la mano de Luis Arévalo, uno de los primeros chefs en darle a lo japoperuano. Esta es su propuesta en Akiro.

El ceviche Imperial del restaurante Mercado Central.

El ceviche Imperial del restaurante Mercado Central. / El Periódico

Mercado Central

La cevichería del chef Pablo Ortega, "un homenaje a la gente con agallas", está en el Poble Sec y replica fielmente las recetas del plato más conocido de su país. Así se come en Mercado Central.

El cebiche caliente de Maymanta.

El cebiche caliente de Maymanta. / Jordi Otix

Maymanta

Tras hacerse un nombre en Madrid, Omar Malpartida aterriza en Barcelona, en un restaurante con vistas sobre la ciudad en lo alto del Grand Hotel Hyatt. Te contamos lo bien que se come en el piso 19º del establecimiento, porque su cocina peruana es de altura. Así es Maymanta.

El ceviche 'nikkei' del restaurante Uchu.

El ceviche 'nikkei' del restaurante Uchu. / El Periódico

Uchu

Los fundadores de Leche de Tigre han abierto restaurante de cocina y bebida 'nikkei' que sirve uno de los mejores ceviches y ofrece una carta de cócteles única en Barcelona. Se llama Uchu.

El 'mostrito': pollo, arroz chaufa y patatas fritas del restaurante Warike.

El 'mostrito': pollo, arroz chaufa y patatas fritas del restaurante Warike. / FERRAN NADEU

Warike

Jeff Espinoza y Roser Comellas han asentado su proyecto en Poblenou, que primero fue una furgoneta y después ocupó un lugar clandestino. Así se come en este Warike sin ruedas y a la vista de todo el mundo.

El ceviche 'nikkei' de salmón de Alejandra Ormeño, chef del restaurante Ají.

El ceviche 'nikkei' de salmón de Alejandra Ormeño, chef del restaurante Ají. / El Periódico

Ají

Uno de los mejores, sino el mejor, restaurante de cocina 'nikkei' de la capital catalana está en Casino Barcelona. Encendió los fogones por primera vez el chef Santiago Forero, y tiempo después le relevó Alejandra Ormeño, que consiguió lo que parecía casi imposible: mejorar el nivel de la oferta de este establecimiento. En este artículo te damos algunas pistas de lo que es Ají.

El cebiche de gambas.

El ceviche de gambas de Yakumanka. / CHRISTIAN MORALES

Yakumanka

Gastón Acurio hermana el ají y el Mediterráneo en una cebichería. ¿El inicio de la cocina 'peruanya'? Solo trabajan con pescado salvaje y la verdad es que se nota la calidad de las capturas. Esto es lo que se come en Yakumanka.

Ceviche 103

Es este un restaurante recomendable para los que se quieran iniciarse en lo peruano en un ambiente informal donde llama la atención la decoración chisposa y a los carteles aleccionadores. Así es Ceviche 103.

Nikkei 103

Su nombre, además de remitir inequívocamente a la gastronomía japoperuana, recuerda también a Ceviche 103. ¿Por qué? Pues porque el nuevo local está dirigido por los dueños del exitoso establecimiento de la calle de Londres, 103. Y si allí sirven ceviches y algún que otro plato 'nikkei', aquí se le da la vuelta a la carta, de modo que encontrarás 'uramakis', 'gunkan', 'gyozas', 'yakimeshi' de pato... Incluso cinco platos que pasan por la 'robata' (la brasa japonesa). Y sí, claro, también ceviches. Bienvenidos a Nikkei 103.

Noticias relacionadas y más

Ají de gallina del restaurante Leche de Tigre

Ají de gallina del restaurante Leche de Tigre / Emma García Arnandis

Leche de Tigre

Una apuesta por los platos populares y callejeros peruanos en este restaurante que, tras abrir en Gràcia, està ahora en la calle de Casanova, 262. Ceviche, tiradito, anticucho, ají de gallina... Así nos fue la visita a Leche de Tigre.

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