Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona en los que te sentirás como en Tokio

A lo mejor no has ido nunca a Tokio y a lo mejor te gustaría. A lo mejor ya has ido y a lo mejor te encantó y repetirías. La cuestión es que si quieres viajar hasta la capital nipona sin salir de nuestras fronteras, ahorrándote el vuelo interminable y unos cuantos euros o yenes, puedes hacerlo visitando algunos de los mejores restaurantes japoneses de Barcelona que te proponemos aquí.

Estos establecimientos, además, demuestran que la gastronomía nipona es rica en matices. Dicho de otra manera, no todo es 'sushi'. Hay muchos más platos, y están aquí.

Trío de 'nigiris': vieira, dorada y atún. / Joan Cortadellas

1. Kuzu

Kiku Quer: madre japonesa, padre catalán. Denís Guder: padre alemán, madre ecuatoriana. Kuzu: restaurante japonés sin la ortodoxia japonesa. ¡Vivan la mezcla y la herejía! ¿Qué tienen en común Kuzu, Taberna Kamikaze y Fishology? Sus dueños son amigos y formaron parte de los equipos de Disfrutar. Aquí te contamos mejor cómo son los 'nigiris' que hacen en Kuzu.

Ryuta Sato prepara un 'nigiri' en Sensato. / Álvaro Monge

2. Sensato

Ryuta y Aya Sato han abierto una barra de ‘sushi’ en un mini comedor bajo una ‘volta’ catalana: sus 6 taburetes son los más deseados de Barcelona. "Entre dos y tres meses de antelación", cuentan. Uno de los restaurantes imprescindibles de 2021 según pau Arenós, que visitó a los cocineros y que escribió aquí la crónica sobre Sensato.

Berenjena con anguila, langostino y ’miso’ de albahaca. / Asli Yarimoglu

3. Sun Taka

El cocinero, originario de Osaka, coloca sobre la barra platos de altura que trabaja con dedos y cuchillos afilados. "Yo no soy un 'sushiman'. Me gusta más preparar otro tipo de platos", explica Mitsutaka Kawata, el chef del restaurante, donde sirve platos como el 'tartar' de atún con aguacate y papel de arroz, el lingote de ventresca a la llama con mostaza y tallos de 'wasabi', la tempura de cangrejo de concha blanda y las 'gyozas' de cerdo ibérico. Aquí tienes más información sobre Sun Taka.

La pizza japonesa con cocochas del restaurante Soluna. / Jordi Cotrina

4. Soluna

Abrir un restaurante y disponer de inmediato de un plato emblemático. Eso es lo que Teppei Nii ha logrado con la pizza japonesa de 'kokotxas' de bacalao en su restaurante, que comenzaba a brillar cuando se decretó el confinamiento total por el estado de alarma debido a la pandemia. Pero atención, porque hay muchos más platos interesantes. Para saber cuáles, clica aquí: es la crónica de Pau Arenós sobre Soluna.

El montadito de calamar y panceta ibérica. / Manu Mitru

5. Alapar

Jaume Marambio y Victoria Maccarone cruzan la cocina mediterránea con la asiática en el lugar donde estuvo Pakta (Lleida, 5). No es Pakta, claro, pero lo japonés sigue sobre la vajilla, mezclado con lo catalán, con "lo mediterráneo", prefiere el cocinero. Esta es una 'izakaya' o taberna con sabor a fricandó. Esto es lo que comió nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, en Alapar.

Aki Tanaka, Ryuta Sato y Kenji Ueno explican cómo preparar un 'gunkan' de 'tartar' de atún y un 'nigiri' de salmonete. / periodico

6. Sato i Tanaka

Sato i Tanaka, que así se llama el establecimiento, recuerda las barras tokiotas en las que un reducido número de comensales son atendidos por un 'itamae'. El aire relajado -y eficaz- se respira desde la entrada. Sillas cómodas para esperar, como pajaritos, a que los ilusionistas saquen el alimento de entre los dedos. Solo 15 comensales. No aben más en Sato i Tanaka.

El salmonete con 'calçots' y salsa 'sumiso' de la taberna japonesa Ikoya. / Manu Mitru

7. Ikoya

Ikoya, frente al mercado de Santa Caterina (avenida de Francesc Cambó, 23), es una alianza de Hideki (Grupo Shunka) e Iñaki (Grupo Sagardi). Se trata de una 'izakaya' (taberna japonesa) donde con una ‘robata’ como pieza principal de la escena. ¿Qué hacen con ella? Te explicamos eso y más en esta crónica sobre Ikoya.

Kenji Ueno, en la barra del restaurante Aiueno. / Josep Garcia

8. Aiueno

Encontramos el nuevo restaurante de Kenji Ueno al salir del viejo, Can Kenji: están uno delante del otro, en las dos orillas de la calle de Rosselló. Barra y dos mesas, una de cuatro y otra comunal. Un pequeño comedor para exquisitos de mediodía. Así es Aiueno.

Varios cortes de carne en la 'yakiniku', la barbacoa japonesa del restaurante Ah-Un. /

9. Ah-Un

Ah-Un (inaugurado hace un par de meses en la calle de Balmes, 55) viene a recordarnos, por ejemplo, que en Japón les gusta la barbacoa tanto como a nosotros. 'Yakiniku', se llama, y puede ser de gas o de carbón (en este caso se llama 'robata'). Y qué se come allí. Pues lo que te pones en el 'yakiniku'. Y eso te lo contamos en la crónica de nuestra visita a Ah-Un.

El calamar ahumado y su 'nigiri' en Koy Shunka. / Jordi Otix

10. Koy Shunka

Este restaurante distinguido con una estrella Michelin es el mejor japonés de Barcelona. Y para seguir siéndolo, Hideki Matsuhisa ha remodelado su establecimiento: un pasillo oscuro lleva al luminoso comedor con tres barras donde reinan el crudo y la parrilla. Así es el nuevo Koy Shunka.

11. Majide

Mesa comunal, barra, mesitas, luz... Allí, los cocineros más jóvenes atienden sus manejos con los nigiris, cuyo arroz es excelente. Si quieres saber lo que es una 'izakaya' fina, tienes que ir a Majide.

Ignasi Elías y Chiho Murata con cortes de carne de Ito Ranch, en Carlota Akaneya. / Ferran Nadeu

12. Carlota Akaneya

Incrustada en cada mesa, imponiéndose, sintetizando, la parrilla de carbón. «Carbón vegetal ecológico», puntualiza Ignasi Elias, uno de los dueños del establecimiento. El espacio es agradabilísimo, madera, hierro y chimeneas para los malos humos. Aquí te contamos todos sobre Carlota Akaneya.

'Ebi chili', el plato más vendido en los 15 años de historia del restaurante Nomo. /

13. Nomo

El restaurante Nomo (con locales en Gran de Gràcia, 13; Major de Sarrià, 105, y Madrazo, 135) ha cumplido 15 años (ojo al dato, su plato más vendido en este tiempo ha sido el 'ebi chili'). El secreto de su éxito es su cocina japonesa asequible y de calidad. Así trabajan en Nomo.

Ramen-ya Hiro (Barcelona), la sopa nipona con fideos más cotizada de la ciudad. /

14. Ramen Ya-Hiro

Dentro de unos cuantos años, las colas que se forman a diario frente al pequeño restaurante Ramen Ya-Hiro serán recordadas entre los 'foodies' de la ciudad. Y dirán que eran legendarias. Y no les faltarán razón, porque a veces hay quien espera hasta dos horas para que le sirvan un 'ramen'. Aquí te contamos lo bien que comimos en Ramen Ya-Hiro.

Los nigiris de gambas con las cabezas cocinadas. / RICARD CUGAT

15. 99 Sushi Bar

Situado en la parte alta de la ciudad -Turó Park- y con precios de acuerdo al PIB de la zona, con el argumento de que la materia prima y la elaboración son de primera. Así es 99 Sushi Bar.

Plato de 'sashimi' del restaurante Kintsugi. /

16. Kintsugi

Este restaurante reivindica la rica despensa del delta del Ebro con una solvente carta de platos nipones en los bajos del Hotel Ohla Eixample. Y te recuerda que a apenas dos horas de Barcelona, tienes un tesoro que funciona de maravilla con la gastronomía asiática: ostras, atún, langostinos, navajas, arroz... Si quieres saber más, aquí te contamos todo sobre Kintsugi.

El pez mantequilla del restaurante Somodó Bá. / Manu Mitru

17. Somodó

Somodó cerró en Gràcia y ha reabierto como Somodó Bá (‘bá’ en japonés significa espacio), una barra para ocho comensales, aunque, de momento, solo acoge a seis. Un único cocinero (y camarero y limpiador y…), un menú de mediodía y un menú nocturno, ambos a un precio formidable para lo que se ofrenda. Esto es Somodó.

Uno de los platos del restaurante japonés Noxe, en el Hotel W. / El Periódico

18. Noxe

El piso 26º del Hotel W ha estrenado un espacio donde probar la cocina tradicional nipona con productos mediterráneos, beber un cóctel de autor y bailar hasta la madrugada. Esto es lo que se come y se disfruta en Noxe.

Setas de temporada con panceta de atún y yema curada del restaurante Os-Kuro. / Cata Mayor

19. Os-Kuro

Que en la cocina tradicional japonesa no todo es 'sushi' se sabe, pero son pocos los restaurantes japoneses en la capital catalana que quieran defender la amplia gastronomía del país asiático. Por eso son muchos los platos desconocidos para el gran público que frecuenta sitios donde sirven 'nigiris', 'makis' y poco más. Y Os-kuro, en el Hotel Claris, es uno de ellos. Presume de tener el sofisticado ambiente de los sushi bars de Londres, Paris o Nueva York, y en su carta hay platos como el 'chawanmushi' de cangrejo real, el salmonete integral con 'ankimo', el 'ikayaki' de anzuelo con anisados, el meloso de atún con puerros al 'miso' o las setas de temporada con panceta de atún y yema curada. Atención a la opción de hacer un maridaje con los sakes que propone la experta sumiller de la casa.

Toni Durban y Daisuke Kigawa con los cuchillos en el restaurante Futami. / Ferran Nadeu

20. Futami

Este es un restaurante recomendable para los que quieran conocer un japonés de serie media. El lugar idóneo donde comer es una de las nueve plazas de la barra de la entrada. Desde allí se pueden contemplar los movimientos del chef, la minuciosidad, la limpieza, la habilidad en el corte... Si quieres saber más, aquí te lo contamos todo sobre Futami.

El calamar negro de Dos Palillos. / Laura Guerrero

21. Dos Palillos

El restaurante de Albert Raurich y Tamae Imachi ha cumplido 15 años. Es una barra que inició un modelo altamente copiado de proximidad y libertad creativa. Para celebrar el aniversario repasan una selección de platos de los que damos cuenta en esta crónica de Dos Palillos.

22. Kasa Hanaka

Esta cafetería-restaurante del centro cívico Vil·la Urània triunfa de lo lindo con sus platos japoneses y con algún que otro toque de fusión, siempre de raciones y precios más que generosos con los bolsillos famélicos. Sirva de ejemplo un bol de 'udon' que llena el buche que da gusto: cuesta 13,90 € con acompañamiento y bebida incluida. Si quieres saber más, aquí tienes más información sobre Kasa Hanaka.

Las carnes en la parrilla del restaurante Shikô by Yamato. / El Periódico

23. Shikô by Yamato

La cocina japonesa no es solo 'sushi. También es carne, y no solo de 'wagyu'. Y hecha en una barbacoa porque a los nipones les gusta mucho. Este enorme restaurante hace pedagogía -y un poco de 'show'- al respecto. Cada mesa cuenta con una parrila incrustada en el centro para que puedas hacerte sus tiernas, sabrosas y excelentes carnes a tu gusto (sí, también tienen 'wagyu'). Pero hay más y te lo contamos en esta crónica sobre nuestra visita a Shikô by Yamato.

El 'uramaki' de salmón y langostino rebozado, cubierto de aguacate, salsa cremosa de trufa y salsa de anguila de Gala Sushi Club. / LaJuani

24. Gala Sushi Club

Gala transforma el sótano donde sus clientes se divertían en un espacio íntimo y elegante con una barra donde sirve 'sushi' con personalidad. Así de bien te lo puedes pasar en Gala Sushi Club.

25. Robata

En este restaurante verás dos estilos de la gastronomía japonesa en la misma carta, el de la pureza y el de la abundancia. Robata.

El solomillo a la brasa con 'shiitake' de Fukamura. / Manu Mitru

26. Fukamura

Daisuke Fukamura ha remodelado su restaurante hasta dejarlo irreconocible: ahora es un precioso espacio de madera donde despliega el arte del 'nigiri' en una barra íntima para 6 personas. Así de bien se come en Fumakura.