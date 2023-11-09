Al inicio de la Arrabassada
Restaurante Brevet: platos saludables para pedalear de gusto
Este establecimiento de Sant Cugat triunfa entre los aficionados al ciclismo por sus desayunos potentes y sus platos de cocina casera 'healthy'
MAPA | 18 buenos restaurantes abiertos este año en Barcelona que deberías visitar
El exciclista profesional que cría gallos 'gourmets'
[Este restaurante ha cerrado]
Los aficionados a la bicicleta que comiencen a leer este artículo deberían frenar en seco para seguir leyendo con atención. Aquí hay un restaurante que les puede interesar: Brevet, se llama, igual que las carreras ciclistas de larguísima distancia en las que lo más importante es acabar. Está en Sant Cugat, casi al inicio de la carretera de la Arrabassada, y en los pocos meses que lleva abierto se ha convertido en un referente para quienes se se mueven sobre dos ruedas.
Brevet
Rambla Can Mora, 5. Sant Cugat del Vallès
Teléfono: 633.336.577
Precio medio (sin vino): 25-30 €
brevetcc.com
Porque si vas en bici, tienes donde aparcar y llenar el buche en un ambiente más propio del Tour de Francia que del centro de una ciudad acomodada como esta. No solo disponen de barras metálicas y candados en la entrada para dejarla allí, sino que venden líquidos recuperadores para los esforzados de la ruta y la decoración, con una bicicleta colgada en la entrada y su lavabo está decorado con componentes como manillares, ruedas, sillines y cadenas.
Pero su éxito no solo radica en la forma. También en el fondo: desayunos tan potentes como energéticos ('avocado toast', pudin de chía...) y platos de cocina casera mediterránea e internacional con vocación saludable se convierten en un reclamo gastronómico para quien pedalea arriba y abajo y para quien va a pie, en moto o en coche.
¿Creaciones para esprintar rumbo a Brevet y pedir antes que nadie? Sus nachos de vicio con 'jackfruit' en vez de cochinita pibil, su tartar de atún marinado con verduritas y su salmón fresco a la plancha con arroz salvaje salteado. Puedes rematar el ágape con postres caseros (excelente el pastel de zanahoria) y cafés de especialidad. Y de premio, regalarte un 'smoothie' como los llamados La maglia rosa y El rey de la montaña. Sin duda, una buena manera de coger fuerzas para las salidas que montan cada mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno permite que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando pensión
- Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
- Isak Andic sufrió una caída unos meses antes de su muerte
- Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter
- La gentrificación entra en las aulas de Barcelona: la llegada de hijos de los 'expats' a la escuela pública acelera la brecha entre 'centros ganadores y perdedores
- David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
- Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano
- El refugio de Gerard Piqué en Catalunya: un pueblo de 400 habitantes escondido entre las montañas del Pirineo catalán