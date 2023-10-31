Rumbo al sur
Los mejores restaurantes de Tarragona y provincia para disfrutar como un césar
Te proponemos varios establecimientos que sirven platos deliciosos
Pau ArenósPau Arenós
Coordinador del canal Cata Mayor
Periodista y escritor, con 19 libros publicados, entre ellos, novelas y cuentos, y media docena de premios, como el Nacional de Gastronomía. Ha estado al cargo de las revistas 'Dominical' y 'On Barcelona' y ha dirigido series de vídeorecetas y 'vídeopodcast'. El último libro es 'Meterse un pájaro en la boca'.
Ferran ImedioFerran Imedio
Periodista. Redactor del canal Cata Mayor
Periodista barcelonés apasionado por su trabajo que lleva casi tres décadas escribiendo en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, donde ha pasado por las secciones de El Día por Delante, Sociedad, Gran Barcelona, Deportes, Exit e Icult. Ha sido coordinador de las páginas de Motor, responsable de Gente y de las páginas de gastronomía Gourmet's.
Imperial, también en lo gastronómico. Y no solo en la capital, sino también en la provincia. La lista de buenos restaurantes de Tarragona ciudad y provincia que puedes leer a continuación es para disfrutar como un césar.
1. AQ (Tarragona)
Ana Ruiz y Quintín Quinsac trabajan sobre 30 platos y 30 vinos cambiantes. En sus propuestas demuestran tener el ingenio para transformar/actualizar/repintar platos populares. Así es AQ.
2. Barquet (Tarragona)
Los hermanos Solé, David y Fidel, practican la cocina de resistencia y protegen el legado familiar de platos marineros en este restaurante de Tarragona llamado Barquet.
3. Can Bosch (Cambrils)
Este restaurante esquinero, con luz natural, a pocas calles del puerto de Cambrils, es recomendable para los ‘pescadores’ de alta cocina marinera. Esta es la crónica de Pau Arenós de su visita a Can Bosch.
4. Bresca (Cambrils)
Xavi Ferraté y Alba Roig se lucen con pescados azules y escabeches en su restaurante de Cambrils, donde trabajan con productos de proximidad. Entre los platos que le han dado fama y prestigio, el rape con remolacha, por sus notas de tierra, la caballa con tomates y berenjena confitada, y el bonito con pimentón ahumado. Así se come en Bresca.
5. Rincón de Diego (Cambrils)
El restaurante de Cambrils cumple ¡cuatro décadas! y vive un tránsito entre la cocina de Diego Campos, de 71 años, y la de Rubén Campos, de 42. Es un periodo de equilibrio entre la herencia y el futuro, un contrapeso entre el ayer y el hoy. Si trasladamos la reflexión a los platos, sería el salto del (excelente) potaje de bogavante con garbanzos de Diego (2001) al romesco 'thai' de pescadores de Rubén (2016). Pau Arenós te cuenta mejor en qué momento se encuentra Rincón de Diego.
6. Flamma (Salou)
El resort Infinitum, que cuenta con un 'beach club' elegido tres veces como el Mejor Beach Club de Europa y tres campos de golf de gran nivel en los aledaños de Port Aventura, presume de una oferta gastronómica con siete espacios que no debería pasar por alto a ningún gurmet de pro. Especialmente Flamma (avenida del Pla de Maset), el más gastronómico y en el que hay que hacer reserva previa. Menudas vistas se tienen desde su terraza, con el Mediterráneo enmarcado por los pinos del entorno y las piscinas. Y menudos platos mediterráneos que salen de la cocina que dirige la chef Beatriz Burillo: producto de proximidad fresco y excelso, raciones generosas, técnica impecable, ya sea una cocción a baja temperatura, un marinado, una ósmosis o una brasa, porque son muchos platos pasados por el horno de leña.
La carta es más que solvente: desde la ensalada de tomate hasta las croquetas de cecina, pasando por el carpacho de aguacate con tartar de atún rojo y 'katsuboshi' y el ajoblanco de melón con helado silvestre y virutas de jamón, sin olvidar pescados como la lubina a la brasa (tampoco faltan el rape ni la corvina) o carnes como las costillas de cerdo ibérico cocinada al horno de leña, el T-bone de Galicia o el chuletón de vaca madurado de Dinamarca. Mención aparte merecen los arroces, como el de pato confitado con 'foie' fresco y tirabeques que está triunfando esta temporada. En el 'beach house' también están Gusto, con tapeo gurmet, y Pura, con una carta centrada en platos ligeros, frescos y de temporada, con elaboraciones pensadas para un consumo relajado junto a las piscinas, como 'poke bowls', 'woks' y hamburguesas.
7. Citrus (Alcanar)
Aitor López practica la cocina inteligente en un hotel hermoso, el Tancat de Codorniu. Desde Alcanar (Tarragona), miran al Delta, tal vez el territorio menos conocido y más extraordinario de Catalunya. Esta es la crónica que escribió Pau Arenós tras su visita a Citrus.
8. La Llotja (L'Ametlla de Mar)
En pocos sitios comerás atún rojo fresco como en este restaurante de L’Ametlla de Mar. Marc Miró conoce bien este pescado, ya que lo cocina desde que, en 2001, abrió el establecimiento con su mujer, Violant. Y cuando era niño ya lo comía porque lo capturaba su abuelo, que era pescador. Aquí tienes todos los detalles de La Llotja.
9. La Tancada (Poblenou del Delta)
Tras haber trabajado en que trabajó con Fran López en Villa Retiro y con Xavier Pellicer en Can Fabes y rular por París, Menorca, México y Tailandia, Xavi Montañés se hace cargo de la gastronomía en el cámping propiedad de su familia, en Poblenou del Delta. Ojo con su potente oferta arrocera, con ocho posibilidades. En esta crónica sabrás cuál probó Pau Arenós en su visita a La Tancada.
10. Villa Retiro (Xerta)
Fran López es el cocinero de referencia del territorio entre aguas, con dos estrellas: una, a 50 kilómetros, en Villa Retiro (Xerta), y la otra, Xerta, a 175, en Barcelona. En el primer restaurante, ocupa la única casa de indianos del Delta, el chef despliega su interpretación de este territorio complejo, fértil y ambiguo que es de arena, que es de tierra, que es de mar, que es de río. Así se trabaja en Villa Retiro.
11. Les Moles (Ulldecona)
Técnica, sensibilidad, agudeza, territorio y un producto bestial pescado en las montañas de Els Ports y cazado en el delta del Ebre, o al revés. Así es la cocina de Jeroni Castells en Les Moles.
12. Mas d'en Bruno (Torroja del Priorat)
Rodeado de viñedos en el Priorat, Josep Queralt asume el mando de este restaurante con platos vigorosos cortejados por estupendas botellas. "Defendemos el producto de temporada y una cocina catalana de interior", describe el chef sobre la propuesta de Mas d'en Bruno.
13. L'Antic Molí (Ulldecona)
Alta cocina en Ulldecona entregada al proyecto Mans, con una finca de 7.000 m² que abastece al complejo, que en agosto sumará dos décadas y que tiene como gancho gastronómico imbatible el restaurante L'Antic Molí.
