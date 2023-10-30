De compras y de pitanza
Los mejores restaurantes para saborear los mercados de Barcelona
En estos sitios trabajan con los productos de la mejor calidad que venden los puestos vecinos
4 buenos restaurantes de la Boqueria donde reponer fuerzas
18 restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana
Si el producto es bueno, el plato tiene que ser bueno, salvo que quien cocine tenga zarpas en vez de manos (algo que lamentablemente no es extraño que suceda). Por lo tanto, siguiendo esta lógica, ¿dónde vas a comer mejor que en un mercado, con los ingredientes de calidad tan a mano? Por eso vale la pena ir a estos buenos restaurantes ubicados en los mercados. ¡Jalarás de maravilla!
Bar Joan
Su bacalao 'a la llauna' es uno de los mejores de la ciudad. Si quieres probarlo, tienes que dirigir tus pasos hasta el mercado de Santa Caterina y sentarte en la enorme barra de Bar Joan.
Bar Ket
Cocina alegre, sencilla y buena. ¿Qué tenéis para comer? Una enorme sonrisa junto a la frase “cuscús de verduras, macarrones a la boloñesa y fideos 'yakisoba', tortillas variadas y croquetas” será la triunfante respuesta. ¿Todo hecho en casa? “Todos nuestros platos son hechos por nosotras. Hacemos cocina simple y rica. Nos gusta cocinar”, contestan Àngels y Paula, del Bar Ket.
Bar Hermós
Frente a La Pubilla, el Mercat de la Llibertat y, dentro, Alexis Peñalver, que también tiene Extra Bar, se hace cargo de una barra en la que solo sirve animales marinos. Dotado con un equipamiento mínimo (horno, plancha y dos fuegos), se pone la escafandra para la especialidad: solo aquello que descargan los barcos, "producto al que aplicamos las bases de la cocina catalana". Así es Bar Hermós.
El Quim de la Boqueria
Una barra frente a las llamaradas que se alzan en un cubículo de muy pocos metros cuadrados donde se apuran ocho personas. No es el lugar más cómodo, pero sí el más ventilado, con los aires del mercado en la riñonada: si la gente va y hace cola es porque se come bien-bien. A diario, 160 personas que pueden elegir entre unos 60 platos de cocina de mercado. Así se come en El Quim de la Boqueria.
Pinotxo
El legendario Pinotxo ha reabierto con la esencia, la familia de Jordi Asín Bayén, y dos ausencias: Joan Bayén, alias Pinotxo, y la Boqueria. El buen lector sabe ya, a estas alturas, del bullebulle tribunero y de tribunales: Juanito vendió el negocio a espaldas de su sobrino, Jordi; falleció inopinadamente y hay un litigio entre el nuevo propietario y quienes eran el motor del bar. Porque Juanito era la imagen y el carisma, la bandera con chaleco y pajarita, pero quienes manejaban los fogones eran los Asín. El nuevo Pinotxo ha encontrado su sitio en otro mercado, el de Sant Antoni, también en una de las entradas, y ha crecido hasta ocupar cuatro puestos, del 18 al 21, con las letras que diseñó Mariscal en lo alto. Así se come en este Pinotxo.
Bar Colomina
Este pequeño establecimiento con cinco mesas y una barra escueta está en la puerta del mercado de la Mercè (Nou Barris) y sirve habas guisadas y bacalao a la 'llauna' para desayunar. Qué rico está todo en Bar Colomina.
Bar Boqueria
Este local apuesta por una cocina divertida, de raíz mediterránea pero que no renuncia a guiños más cosmopolitas y creativos. Estando donde están, se da por hecho que trabajan con buen producto. Buen ejemplo de ellos es el carpacho de vieira con gel de piña, aceite de eneldo y de jengibre, huevas de trucha, salicornia y flor de salvia que probamos el día de nuestra visita a Bar Boqueria.
Bar Solera
Este bar mañanero y bullicioso del mercado de la Concepció fascina con estos tres platos: el gazpacho, la tortilla y los callos. Si quieres saber más, aquí te lo contamos todo sobre Bar Solera.
Bar El David
Rabo de vacuno, caracoles, pies de cerdo, callos, mejillones, bacalao a la 'llauna', arroces varios, fideuá... La vitrina es altísima, imponente, y además de guisos también tiene tortillas de varias clases, ensaladilla rusa, flanes caseros, 'esqueixada' y (diez) mil millones de cosas más. Triunfa mucho en el mercado del Ninot Bar El David.
