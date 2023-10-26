Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler pisosCornellàEndesaMarc GiróFeijóoGlobos de Oro 2026PortAventuraBono transporteSant AdriàSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

Cero riesgos

Alrevés: 'comfort food' elevado a la enésima potencia

Este restaurante del 'upper' Diagonal ofrece sabores mediterráneos sin excentricidades en un espacio elegante y cálido

MAPA | 18 buenos restaurantes abiertos este año en Barcelona que deberías visitar

Bosco de Lobos: 'comfort food' a la italiana

Ceviche de pescado y marisco del restaurante Alrevés.

Ceviche de pescado y marisco del restaurante Alrevés. / El Periódico

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

[Este restaurante ha cerrado]

Qué curiosa sensación cuando entras en Alrevés. Incluso si no tienes ni idea de su propuesta gastronómica, es muy probable que puedas intuir, incluso adivinar, qué te van a dar de comer. O, por lo menos, qué no te van a dar de comer. Porque ese escenario tan agradable, elegante y cálido ya te dice que aquí no se lían con experimentos raros ni buscan sabores extremos ni recetas exóticas. Aquí manda el 'comfort food' elevado a la enésima potencia. Y la carta lo confirma: cocina mediterránea con algún toque viajado como el ceviche y poco más.

Alrevés

Flos i Calcat, 18. Barcelona

Teléfono: 93.878 02.31

Precio medio (sin vino): 35-40 €

alreves.restaurant

Por tanto, cero sorpresas. Y sabores suaves y toques 'healthy' en creaciones elaboradas con productos frescos que se entienden y que se disfrutan sean cuales sean los comensales que pueden ocupar las mesas pequeñas y las largas: unos compañeros de trabajo hablando de negocios, una familia bien avenida, unos amigos con ganas de risas o una parejita de enamorados. De todo cabe en este espacio enorme y luminoso diseñado por Sandra Tarruella donde predominan el blanco y las maderas y que cuenta con una gran terraza ajardinada.

8 nuevas aperturas de Sant Gervasi que lo están petando

8 nuevas aperturas de Sant Gervasi que lo están petando

Emblemas de la casa, asesorada por el chef Josep Maria Masó (Tangana), son el huevo 'mollet' con crema de galeras, el rodaballo a la brasa al estilo Santurce, los cogollos a la plancha con pesto de piparras, las vieiras con setas de temporada y papada, el planchadito de carrillera, el rabo de buey al vino tinto y el pastel de queso. Como ves, cero riesgos. No cabe duda: este restaurante encaja como un guante en la zona donde se ubica: el 'upper' Diagonal.

Hay menú de mediodía laborables (dos platos, bebida y postre o café por 22,5 € -si solo pides un plato, cuesta 16 €-) y las noches de los viernes y sábados están amenizadas con música en directo y con 'dj' que puedes combinar sus cócteles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
  4. La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
  5. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  6. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  7. Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
  8. Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”

Fariba Ehsan, activista iraní en España: "Trump debe cerrar la boca, aumenta la represión"

Fariba Ehsan, activista iraní en España: "Trump debe cerrar la boca, aumenta la represión"

Muere una de las monjas de avanzada edad que fueron apartadas de las ex monjas de Belorado

Muere una de las monjas de avanzada edad que fueron apartadas de las ex monjas de Belorado

Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje en Santander

Espectacular maniobra del piloto de un avión procedente de Barcelona para abortar un aterrizaje en Santander

Directo TRUMP | Rutte evita apoyar a Dinamarca y dice que la OTAN va por el buen camino

Directo TRUMP | Rutte evita apoyar a Dinamarca y dice que la OTAN va por el buen camino

Can Yaman mantiene su agenda en España: visitará 'El Homiguero' tras ser puesto en libertad

Can Yaman mantiene su agenda en España: visitará 'El Homiguero' tras ser puesto en libertad

La Torre Glòries acogerá el próximo sábado una carrera vertical: el reto de subir 34 pisos que suman 686 escalones

La Torre Glòries acogerá el próximo sábado una carrera vertical: el reto de subir 34 pisos que suman 686 escalones

La izquierda latinoamericana, descolocada ante la intervención de EEUU en Venezuela y los peligros sobre Cuba

La izquierda latinoamericana, descolocada ante la intervención de EEUU en Venezuela y los peligros sobre Cuba

Paramount exige información a Warner Bros. mientras persiste en su oferta hostil

Paramount exige información a Warner Bros. mientras persiste en su oferta hostil