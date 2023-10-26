Alrevés: 'comfort food' elevado a la enésima potencia

[Este restaurante ha cerrado]

Qué curiosa sensación cuando entras en Alrevés. Incluso si no tienes ni idea de su propuesta gastronómica, es muy probable que puedas intuir, incluso adivinar, qué te van a dar de comer. O, por lo menos, qué no te van a dar de comer. Porque ese escenario tan agradable, elegante y cálido ya te dice que aquí no se lían con experimentos raros ni buscan sabores extremos ni recetas exóticas. Aquí manda el 'comfort food' elevado a la enésima potencia. Y la carta lo confirma: cocina mediterránea con algún toque viajado como el ceviche y poco más.

Alrevés Flos i Calcat, 18. Barcelona Teléfono: 93.878 02.31 Precio medio (sin vino): 35-40 € alreves.restaurant

Por tanto, cero sorpresas. Y sabores suaves y toques 'healthy' en creaciones elaboradas con productos frescos que se entienden y que se disfrutan sean cuales sean los comensales que pueden ocupar las mesas pequeñas y las largas: unos compañeros de trabajo hablando de negocios, una familia bien avenida, unos amigos con ganas de risas o una parejita de enamorados. De todo cabe en este espacio enorme y luminoso diseñado por Sandra Tarruella donde predominan el blanco y las maderas y que cuenta con una gran terraza ajardinada.

Emblemas de la casa, asesorada por el chef Josep Maria Masó (Tangana), son el huevo 'mollet' con crema de galeras, el rodaballo a la brasa al estilo Santurce, los cogollos a la plancha con pesto de piparras, las vieiras con setas de temporada y papada, el planchadito de carrillera, el rabo de buey al vino tinto y el pastel de queso. Como ves, cero riesgos. No cabe duda: este restaurante encaja como un guante en la zona donde se ubica: el 'upper' Diagonal.

Hay menú de mediodía laborables (dos platos, bebida y postre o café por 22,5 € -si solo pides un plato, cuesta 16 €-) y las noches de los viernes y sábados están amenizadas con música en directo y con 'dj' que puedes combinar sus cócteles.