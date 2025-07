Los mejores restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (y 2)

El barrio de Sant Antoni se ha erigido en uno de los más gastronómicos de Barcelona. La cercanía del histórico mercado homónimo, reformado no hace tanto, y el ambiente popular de las calles, reforzado por una 'superilla' que ha pacificado el tráfico, lo convierten en el lugar ideal al que ir a comer o cenar. De ahí que la oferta de restaurantes sea una de las más potentes y variadas de la ciudad. Aquí te proponemos algunos de los mejores restaurantes de Sant Antoni.

Mama

Tras cambiar las tijeras por el horno, el napolitano Michele Martino sirve algunas de las mejores pizzas de Barcelona en su establecimiento. 'Mamma mia'!, qué buenas son las pizzas de Mama.

Los 'linguine' con langostinos y calamar del restaurante Algrano. / ELISENDA PONS

Algrano

Gabriele Milani ha trabajado en restaurantes mundiales y ha decidido que el primero de su propiedad esté especializado en tallarines y raviolis. "El currículo de Gabriele es abultado y pasa por Lasarte, con Martín Berasategui y Paolo Casagrande, en el Hotel Monument; el primer Àbac, el parisino Le Taillevent o el londinense Galvin at Windows y a mí, tipos así, formados para lanzar sondas a Marte, que tengan los pies en la Tierra y se enfanguen con un menú de mediodía me parece provechoso (para nosotros) y saludable (para él)". Así de bien habla Pau Arenós sobre Algrano.

Los 'peus i tripa' de cordero de Bo de Bernat. / Laura Guerrero

Bo de Bernat

Algunos de los mejores platos de cocina catalana en Barcelona, y a un precio de risa, salen de las manos de una familia de filipinos, con Bernardo Dalisay a la cabeza. Tripa de cordero, croquetas de sepia y conejo con caracoles son algunos de los platos que valen la pena de Bo de Bernat.

Mani Alam, su hermano Magid y su cuñado Bilal en The Fish & Chips Shop / Ricard Fadrique

The Fish & Chips Shop

Mani Alam, nacido en Islamabad pero más adaptado a Barcelona que el carril bici, su hermano Magid y su cuñado Bilal son los dueños de este minúsculo restaurante donde la gente hace cola para llevarse -o comer en uno de los escasos taburetes- la especialidad inglesa, ese pescado blanco de burdo rebozado del que chorrea grasa de vacuno (¡esos son los auténticos!).Ahí va más info sobre The Fish & Chips Shop.

Algunos de los platos de Doppietta. / El Periódico

Doppietta

Este restaurante de Sant Antoni no es una pizzería ni una ‘trattoria’, ni lo fía todo a la pasta. Tampoco es una ‘salumeria’ aunque sirve quesos y embutidos, además de platos calientes del país transalpino para compartir. Casi mejor que leas esta crónica donde explicamos con más exactitud qué es Doppietta.

Jordi Vilà y el pollo cubista del restaurante Al Kostat, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Al Kostat

Jordi Vilà, que en agosto de 2022 cumplió discretamente 20 años al frente de Alkimia, el restaurante con estrella que dirige con Sònia Profitós, renueva ahora la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios. ¿Dónde? En Al Kostat.

El 'roll' de 'steak tartar' del restaurante Can Rito. / Pica Pica

Can Rito

En Can Rito (Tamarit, 138), la vista se va al cartel que hay sobre la barra que te recibe a la entrada de este pequeño local, con una amplia y agradable terraza que da a la avenida de Mistral, en el corazón del barrio de Sant Antoni: tapas y platillos en los que no falta el chup-chup: croquetas y callos, ensaladilla rusa y entrecot al café de París, boquerones y albóndigas con sepia, calamares a la andaluza y arroz de la semana, torreznos y canelón... La carta (casi completa) está en esta crónica que escribimos sobre Can Rito.

El bocadillo de fricandó de Varmuteo. / Joan Cortadellas

Bar Varmuteo

Un mini espacio con sustanciosos bocadillos elaborados en las instalaciones del vecino Alapar y una selección de cócteles y vinos aromatizados: eso es el nuevo Bar Varmuteo.

El 'phô' con ternera y tallarines de arroz de Món Viêt. / Jordi Otix

Món Viêt

Anh-Van Chac y Carles Amat están al frente de este establecimiento donde el ‘phô’ es capital y sirven platos que honran la memoria familiar. Y, seguramente, el título mejor restaurante vietnamita de Barcelona debería ser para Món Việt.

Spicy: una taberna futurista con precios para 'millenials'. / JOAN CORTADELLAS

Spicy

Este restaurante de Sant Antoni ofrece platillos orientales golosos y adictivos, sean de Indonesia o de China, de Tailandia o de Corea, que se sirven en mesas comunales. Así que poco protocolo encontrarás: ¡taberna, hemos dicho taberna! Esto es Spicy.

Ambiente en Casa Dorita. / FERRAN IMEDIO

Casa Dorita

Este coqueto y acogedor local junto al mercado de Sant Antoni sirve tapas y platos de toda la vida, con producto de mercado y sin pretensiones a precios populares. También sirve tapas y conservas en la barra que hay en la entrada. Y, además, se puede desayunar. Así es Casa Dorita.

Jordi Vilà, Xavi Ayala, Albert Cano y Ángel Vidaurren, en la Fábrica Moritz. Foto: Martí Fradera / Martí Fradera

Casa Moritz

Su carta tiene más artículos que la Constitución. Supera las 150 ofertas comestibles, sin contar los desayunos. «¿Extensa? Es la carta de una cervecería. Abrimos 21 horas al día y empleamos a 70 personas», explica Jordi Vilà, al frente de la oferta gastronómica de Fàbrica Moritz.

La ensaladilla rusa del Bar Alegria. / El Periódico

Bar Alegria

Tomàs Abellan dirige un establecimiento fundado en 1899 con una meditada oferta de vinos y platos tabernarios. «Bar, vermutería, casa de comidas, taberna...», enumera Tomàs para contar qué es. «Damos importancia al vino», sigue. Para saber más, puedes leer la crónica que escribimos sobre Bar Alegria.

La lengua con pimientos al pilpil de Jiribilla. / Jordi Otix

Jiribilla

Gerard Bellver ha vuelto a su ciudad natal, Barcelona, tras una vida en la capital mexicana, donde fue socio de uno de los grandes restaurantes. Ahora recupera el tiempo ausente en los fogones de este restaurante (un gran restaurante mexicano) cerca del mercado de Sant Antoni. Así de bien se come en Jiribilla.

Garbanzos con butifarra de la Bodega Sepúlveda. / Albert Bertran

Bodega Sepúlveda

El irrenunciable atún picante, el impecable morro de bacalao a la 'llauna', legítimamente barcelonés, cubierto con ajos laminados y almendras, el 'remenat' de trompetas de la muerte y calamares, lla tortilla de bacalao al ajoarriero, las albóndigas con sepia, los 'peus de porc' con 'samfaina'. Son algunos de los clásicos de un clásico como Bodega Sepúlveda.

El rabo de vacuno de El Rebost de Sant Antoni. / Fotoxavi

El Rebost de Sant Antoni

Xavier Solé, que trabajaba en banca para empresas, dio un vuelco inesperado a su vida profesional al regentar, casi sin pretenderlo, este popular establecimiento junto a su esposa, Regina Carmona. Tiene una clientela de lo más fiel esta casa de comidas con charcutería llamada El Rebost de Sant Antoni.