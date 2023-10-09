Mar y montaña
Los mejores restaurantes del Baix Empordà
Te proponemos varios establecimientos que te harán disfrutar a lo grande
Buenos restaurantes de Girona que valen la pena visitar una o más veces
Girona, el valle del Llémena y Olot, tres paradas 'gourmet'
El Baix Empordà cuenta con una despensa maravillosa, y por fortuna los restaurantes de la zona saben cómo manejarla. Platos desbordantes de sabor, sean de mar o de montaña que te hacen salivar incluso cuando los recuerdas tiempo después de habértelos zampado. Aquí tienes algunos de los mejores restaurantes del Baix Empordà donde te pasará exactamente esto.
1. Soca-rel (Llofriu)
En este restaurante de Llofriu, el cocinero Jordi Garrido practica la cocina de barraca, en homenaje a las construcciones de trabajo de la huerta valenciana y las del Empordà. Así es Soca-rel.
2. Vicus (Pals)
En este restaurante se come el Empordà: el arroz es una de las señas (qué rico el de cigalas), la ensalada de anguila ahumada (buena-buena), el tartar, el bikini de queso de Mas Alba, trufa y jamón ibérico... Recomendado para los cazadores de grandes sitios en lugares pequeños. Así es Vicus.
3. La Taverna del Mar (S'Agaró)
Un buen tándem para servir y cocinar el mar en un restaurante metido en la playa. "Otros restaurantes tienen carro de quesos o carro de postres. Nosotros tenemos carro de pescados y mariscos", explican allí. ¿Y qué más se come en este restaurante de S'Agaró? Aquí te damos todos los datos de la Taverna del mar.
4. Toc al Mar (Begur)
Langosta, paella y pescado a la parrilla o a la brasa, todo fresquísimo, todo simple, todo perfecto. Todo procedente de las barcas de los pescadores de la zona, para preservar la máxima autenticidad de la que se vanagloria este restaurante. Está en Aiguablava, una de las calas más bonitas de la costa. Te contamos aquí qué más se puede probar en Toc al Mar.
5. Candlelight (S'Agaró)
"Aquí se hace una cocina con raíz clásica. Una cierta idea de cocina francesa con producto de aquí. Pensar en la gran cocina que se hacía en los hoteles de costa”, reflexiona Romain Fornell, el director gastronómico de este restaurante repleto de candelabros y maderas nobles y columnas y la misma atmósfera que respiraron Ava Gardner y aquel Frank Sinatra enloquecido por los celos. Así se come en Candelight.
6. Pa i Raïm (Palafrugell)
Mientras la vanguardia tira por este hilo o tira por aquel, en este restaurante de Pep Ferriol y Roseta Jorba la cazuela ejerce como genuina rebeldía y ancla. Por cierto, tiene como extra un espectro, Josep Pla (emparentado con Jorba), puesto que habitó esta casa después de que su familia se trasladara en 1904, a pocos metros de la vivienda en la que nació en 1897. Esta es la crónica que escribió Pau Arenós tras visitar Pa i Raïm.
7. Mas de Torrent (Torrent)
Ramon Freixa, con dos estrellas Michelin por su restaurante homónimo de Madrid, dirige la propuesta gastronómica de Mas de Torrent (Torrent), uno de los hoteles con más encanto (y exclusividad) del Empordà. Su restaurante, sin embargo, donde elabora una delicada y afinada cocina de territorio, está abierto a todos los públicos, sean o no huéspedes. De hecho, cuenta con una entrada propia. Allí preparó, hace unos meses, una comida a cuatro manos con su padre, Josep Maria.
8. Tritón (Gualta)
Este es uno de esos restaurantes secretos que conocen miles de personas: más de 40 años de servicio dan para una clientela leal. Aquí se come con solvencia y se paga con una prudencia inesperada. Un panegal entero a la plancha por 24,50 euros es la mejor noticia gastro del año. Se enorgullecen de comprar en las lonjas de Roses y Palamós. Así de recomendable es Tritón.
9. Bell-lloc (Santa Cristina d'Aro)
Restaurante Bell-lloc, en una masía del siglo XVII, donde estuvo Les Panolles, en Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). En manos de la familia Gascons (Tinars) y dirigido por Joan Melis, la cocina tranquila: brasa y platillos del recetario catalán. Uno de esos lugares donde la mente se pone en pausa. Atención al 'pa de coca', a las patatas fritas (agria), a las vinagretas (lengua, sardina, boquerones), al 'bull', a la ventresca de atún escabechada, a los macarrones con butifarra, a las croquetas de 'rostit', al 'biscuit' con chocolate y a la ligereza de la tarta de limón.
10. La Jovita (Calonge)
La Jovita, en Calonge (Baix Empordà), el restaurante de Esteve Garcia, ex Gaig en Singapur, y Celine Wu. Sala seria, sillones señoriales, manteles blancos, vajilla de calidad. Bravas hojaldradas, calamares con una salsa tártara, tartar de gambas, arroz de cigalas y un destacable 'suquet' de 'moixina'. De postre, biscuit helado.
11. Torre de Nura (Torrent)
Después de pasar por multitud de restaurantes, Nacho Feliu y sus colegas se han establecido en Torrent en una torre que rememora la de su infancia. "Es un proyecto familiar y sentimental", explica. Así es Torre de Nura.
Villa Más (Sant Feliu de Guíxols)
Carlos Orta, Roger Co y Agathe Arnaud se reparten el huerto, la cocina y la sala, una trinidad a la que hay que sumar una bodega que atrae a los vinófilos. Esta fue nuestra experiencia en Villa Más.
Suscríbete para seguir leyendo
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel
- El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado