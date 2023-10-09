El Baix Empordà cuenta con una despensa maravillosa, y por fortuna los restaurantes de la zona saben cómo manejarla. Platos desbordantes de sabor, sean de mar o de montaña que te hacen salivar incluso cuando los recuerdas tiempo después de habértelos zampado. Aquí tienes algunos de los mejores restaurantes del Baix Empordà donde te pasará exactamente esto.

Soca-rel: paella / Pau Arenós

1. Soca-rel (Llofriu)

En este restaurante de Llofriu, el cocinero Jordi Garrido practica la cocina de barraca, en homenaje a las construcciones de trabajo de la huerta valenciana y las del Empordà. Así es Soca-rel.

Un plato de bacalao con guisantes del restaurante Vicus, en Pals. /

2. Vicus (Pals)

En este restaurante se come el Empordà: el arroz es una de las señas (qué rico el de cigalas), la ensalada de anguila ahumada (buena-buena), el tartar, el bikini de queso de Mas Alba, trufa y jamón ibérico... Recomendado para los cazadores de grandes sitios en lugares pequeños. Así es Vicus.

El tartar de cigalas de La Taverna del Mar (S'Agaró). / David Aparicio

3. La Taverna del Mar (S'Agaró)

Un buen tándem para servir y cocinar el mar en un restaurante metido en la playa. "Otros restaurantes tienen carro de quesos o carro de postres. Nosotros tenemos carro de pescados y mariscos", explican allí. ¿Y qué más se come en este restaurante de S'Agaró? Aquí te damos todos los datos de la Taverna del mar.

Toc al Mar, en la playa de Aiguablava (Begur). /

4. Toc al Mar (Begur)

Langosta, paella y pescado a la parrilla o a la brasa, todo fresquísimo, todo simple, todo perfecto. Todo procedente de las barcas de los pescadores de la zona, para preservar la máxima autenticidad de la que se vanagloria este restaurante. Está en Aiguablava, una de las calas más bonitas de la costa. Te contamos aquí qué más se puede probar en Toc al Mar.

La flor de calabacín son salsa nantua de Candlelight. / Pau Arenós

5. Candlelight (S'Agaró)

"Aquí se hace una cocina con raíz clásica. Una cierta idea de cocina francesa con producto de aquí. Pensar en la gran cocina que se hacía en los hoteles de costa”, reflexiona Romain Fornell, el director gastronómico de este restaurante repleto de candelabros y maderas nobles y columnas y la misma atmósfera que respiraron Ava Gardner y aquel Frank Sinatra enloquecido por los celos. Así se come en Candelight.

La cazuela de 'peix gat' del restaurante Pa i Raïm, en Palafrugell. / Pau Arenós

6. Pa i Raïm (Palafrugell)

Mientras la vanguardia tira por este hilo o tira por aquel, en este restaurante de Pep Ferriol y Roseta Jorba la cazuela ejerce como genuina rebeldía y ancla. Por cierto, tiene como extra un espectro, Josep Pla (emparentado con Jorba), puesto que habitó esta casa después de que su familia se trasladara en 1904, a pocos metros de la vivienda en la que nació en 1897. Esta es la crónica que escribió Pau Arenós tras visitar Pa i Raïm.

El arroz seco con 'espardenyes' que el equipo de Ramon Freixa sirve en Mas de Torrent. / El Periódico

7. Mas de Torrent (Torrent)

Ramon Freixa, con dos estrellas Michelin por su restaurante homónimo de Madrid, dirige la propuesta gastronómica de Mas de Torrent (Torrent), uno de los hoteles con más encanto (y exclusividad) del Empordà. Su restaurante, sin embargo, donde elabora una delicada y afinada cocina de territorio, está abierto a todos los públicos, sean o no huéspedes. De hecho, cuenta con una entrada propia. Allí preparó, hace unos meses, una comida a cuatro manos con su padre, Josep Maria.

El panegal a la plancha de la marisquería Tritón. / Pau Arenós

8. Tritón (Gualta)

Este es uno de esos restaurantes secretos que conocen miles de personas: más de 40 años de servicio dan para una clientela leal. Aquí se come con solvencia y se paga con una prudencia inesperada. Un panegal entero a la plancha por 24,50 euros es la mejor noticia gastro del año. Se enorgullecen de comprar en las lonjas de Roses y Palamós. Así de recomendable es Tritón.

9. Bell-lloc (Santa Cristina d'Aro)

Restaurante Bell-lloc, en una masía del siglo XVII, donde estuvo Les Panolles, en Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). En manos de la familia Gascons (Tinars) y dirigido por Joan Melis, la cocina tranquila: brasa y platillos del recetario catalán. Uno de esos lugares donde la mente se pone en pausa. Atención al 'pa de coca', a las patatas fritas (agria), a las vinagretas (lengua, sardina, boquerones), al 'bull', a la ventresca de atún escabechada, a los macarrones con butifarra, a las croquetas de 'rostit', al 'biscuit' con chocolate y a la ligereza de la tarta de limón.

10. La Jovita (Calonge)

La Jovita, en Calonge (Baix Empordà), el restaurante de Esteve Garcia, ex Gaig en Singapur, y Celine Wu. Sala seria, sillones señoriales, manteles blancos, vajilla de calidad. Bravas hojaldradas, calamares con una salsa tártara, tartar de gambas, arroz de cigalas y un destacable 'suquet' de 'moixina'. De postre, biscuit helado.

El pollo con cigalas de Torre de Nura. / David Aparicio

11. Torre de Nura (Torrent)

Después de pasar por multitud de restaurantes, Nacho Feliu y sus colegas se han establecido en Torrent en una torre que rememora la de su infancia. "Es un proyecto familiar y sentimental", explica. Así es Torre de Nura.

El gran plato de tomates del restaurante Villa Más. / Pau Arenós

Villa Más (Sant Feliu de Guíxols)

Carlos Orta, Roger Co y Agathe Arnaud se reparten el huerto, la cocina y la sala, una trinidad a la que hay que sumar una bodega que atrae a los vinófilos. Esta fue nuestra experiencia en Villa Más.