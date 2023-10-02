Comienza el día con energía
'Esmorzar de forquilla': los mejores restaurantes de Barcelona para sacar el cuchillo a primera hora
Para comenzar la jornada con fuerzas y buen sabor de boca, nada que mejor estas direcciones
Los mejores desayunos para empezar el día con energía
6 recetas de huevos revueltos ideales para desayunar
Si quieres comenzar el día con energía, pero sobre todo con un buen sabor de boca, lo mejor que puedes hacer es ir a alguno de estos sitios y pedir un buen desayuno de 'forquilla'. Te dará la fuerza necesaria para afrontar lo que se te venga encima y te pondrá de buen humor porque sus platos son de rechupete.
Aquí tienes unos cuantos restaurantes de Barcelona que sirven buenos desayunos de 'forquilla'.
1. Bullanga
Roger Sánchez, que estuvo en Terra d'Escudella, ha abierto una casa de comidas en la que solo sirve desayunos potentes y menús de mediodía: es tiempo de bullicio y jolgorio. Se llama Bullanga.
2. Arturo
En este restaurante histórico de Sants los hermanos Anna y Carles Jansà ofician el producto bien cocinado y bien servido desde la humildad rasante. Tanto para desayunar como para comer. Esto es lo que probamos en Arturo.
3. Can Vilaró
Cuando los padres de Sisco Vilaró se hicieron cargo del bar, frente al mercado de Sant Antoni, los antiguos propietarios ya llevaban, al menos, “50 años”. Era 1967, así que en el 2017 sumaron otros 50. ¿Cuál es el seceto de su éxito? Entre otras cosas, sus desayunos de 'forquilla'. Así son en Can Vilaró.
4. Can Marlau
Con gran experiencia en restaurantes famosos, Ferran Soler es por fin propietario después de ser ex de muchos sitios con salero (Saüc, Tickets, Bodega 1900, Bambarol...). En su escudo de armas, la cuchara. Porque aquí se guisa. Aquí te cuenta Pau Arenós qué platos valen la pena tras su visita Can Marlau.
5. Bo de Bernat
Algunos de los mejores platos de cocina catalana en Barcelona, y a un precio de risa, salen de las manos de una familia de filipinos, con Bernardo Dalisay a la cabeza. Tripa de cordero, croquetas de sepia y conejo con caracoles son algunos de los platos que valen la pena de Bo de Bernat.
6. Casa Axín
En este restaurante del Poble Sec es posible atacar una cabeza de cordero a primera hora de la mañana junto a un 'bacallà a la llauna'. Mesas vestidas con hule, paredes casi desnudas, cero 'glamour', brasa vista donde se conjuran fuego y humo perfumando el espacio… y ambiente general algo ruidoso en sinfonía de conversaciones ruidosas. Aquí te contamos más sobre Casa Axín.
7. Bar Solera
Este bar mañanero y bullicioso del mercado de la Concepció fascina con estos tres platos: el gazpacho, la tortilla y los callos. Si quieres saber más, aquí te lo contamos todo sobre Bar Solera.
8. Bar Iberia
Este local de la Zona Franca, que elabora una cocina vibrante y periférica, despierta entre sus fieles una devoción gelatinosa por su tortilla de patatas con callos. Aquí te explicamos el secreto del éxito de Bar Iberia.
9. Granja Elena
Los desayunos en este establecimiento son míticos en la ciudad. Tienen une una oferta deslumbrante de bocadillos de nivelazo. Carmen Bosch lleva décadas a cargo de la plancha y elaborando a destajo crujientes suculencias. Si te pones a contar la pizarra te salen más de 40 opciones. Un currazo que te contamos en esta crónica de Granja Elena.
10. Bar-Bodega Bartolí
En pie y alegrando gaznates desde 1939 (que se dice pronto), es un lugar de culto tanto en materia de desayunos, aperitivos como de comidas. La verdadera estación de Sants es Bar-Bodega Bartolí, y aquí te contamos por qué.
11. El Cullerot de Sants
Este restaurante del barrio de La Bordeta es un lugar joven llevado por una pareja joven que sirve desayunos, almuerzos y comidas. Aquí tienes la crónica que Alberto García Moyano escribió sobre El Cullerot de Sants. Asegura que si vais en jueves, vais a temblar con los arroces.
12. Pinotxo
El legendario Pinotxo ha reabierto con la esencia, la familia de Jordi Asín Bayén, y dos ausencias: Joan Bayén, alias Pinotxo, y la Boqueria. El buen lector sabe ya, a estas alturas, del bullebulle tribunero y de tribunales: Juanito vendió el negocio a espaldas de su sobrino, Jordi; falleció inopinadamente y hay un litigio entre el nuevo propietario y quienes eran el motor del bar. Porque Juanito era la imagen y el carisma, la bandera con chaleco y pajarita, pero quienes manejaban los fogones eran los Asín. El nuevo Pinotxo ha encontrado su sitio en otro mercado, el de Sant Antoni, también en una de las entradas, y ha crecido hasta ocupar cuatro puestos, del 18 al 21, con las letras que diseñó Mariscal en lo alto. Así se come en este Pinotxo.
13. Santa Magdalena
Quim Marqués cerró el Suquet de l’Almirall en el 2018; abrió con su hija Paula, nutricionista, el espacio “cultulinario” L'ExquisEat en el 2020 y ambos acaban de dar nueva vida al bar vecino que traspasaban. Se llama Santa Magdalena.
14. L'Artesana de Santa Eulàlia
L'Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios y la voluntad de servir al barrio. Su fuerte es el menú con gracia a precio de flotador. Qué bueno que viniste, L'Artesana de Santa Eulàlia.
15. Agullers
Tres socios se han aliado para dar continuidad a un clásico de la Ribera: ‘esmorzars de forquilla’, ollas y el descorche de grandes vinos. Su filosofía es "un local del barrio para el barrio". Así es Agullers.
16. Vint-i-quatre
El Tapas 24 de Diagonal cambia de nombre y afina la carta, con cinco nuevos propietarios y con el exdueño, el chef Carles Abellan, como asesor gastronómico. "Es un bar, eh, pero un arreglado", precisa el chef sobre Vint-i-quatre.
17. El Xampanyet
Visitamos este restaurante que exalta la anchoa y la burbuja, que siempre está lleno y que va camino de los 100 años. Joan Carles Ninou está al frente del negocio que fundó el abuelo en 1929, y sus hijas, Laura y Mireia, están destinadas a llevar la casa hasta el centenario. Aquí te contamos, a pinceladas, la historia (y la carta actual) de El Xampanyet.
18. Gelida
El restaurante, que cumplirá 80 años en 2026, da de comer a 600 personas a diario. Gerard Llopart, ingeniero, está ahora al frente, como antes estuvieron el padre y el abuelo. En las primeras horas del día triunfa «el vino de Gandesa, el 'capipota' [sirve 100 raciones de 'capipota' cada jornada] y el carajillo de ron» entre los mayores y «también el porrón de Gandesa, los huevos con chistorra y el carajillo de Baileys» entre la juventud. Así es Gelida.
