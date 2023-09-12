Los mejores restaurantes para dejarse caer por Poblenou

Es verdad que el barrio de Poblenou puede caer algo lejos de tu casa según donde vivas, pero no deja de estar en Barcelona y está bien comunicado.

Así que vale la pena el esfuerzo y acercarse al que fue, décadas ha, el Manchester catalán, para disfrutar de su enorme, variada y excelente oferta gastronómica.

Aquí tienes buenos restaurantes de Poblenou que merecen una visita.

El tiradito de corvina y salsa cremosa de gamba. / FERRAN NADEU

1. Warike

Jeff Espinoza y Roser Comellas han asentado su proyecto en Poblenou, que primero fue una furgoneta y después ocupó un lugar clandestino. Así se come en este Warike sin ruedas y a la vista de todo el mundo.

Varios de los platos del restaurante Desoriente. /

2. Desoriente

Este restaurante en el centro de Poblenou sorprende con una carta oriental y 'plant based' en la que todas las elaboraciones se hacen allí mismo, desde el pan ‘bao’ hasta el fuagrás de origen vegetal. Otra manera de entender la cocina asiática la que propone Desoriente.

La receta de Els Pescadors de Sant Pere (de la Barceloneta) a la mantequilla negra. / periodico

3. Els Pescadors

Els Pescadors atracó en la coqueta plaza de Prim en 1980, ocupando una taberna de la que sobreviven las mesas de mármol y los bancos de madera. Goce total con el Sant Pere a la mantequilla negra, tostado que han bordado maestros franceses, preferentemente con raya, y que engala recetarios de Escoffier, Bocuse o Robuchon. Mismos ingredientes, distinta manera de combinarlos. La versión de este restaurante del Poblenou añade jugo de carne, lo que le da textura a la salsa. Así de bien se come en Els Pescadors.

Una receta de L'Artesana: cómo preparar el 'rösti' con yema y brandada / periodico

4. L'Artesana

Pau Pons y Héctor Barbero cocinan rico para obreros y encorbatados, a los que Romina Reyes sirve vinos naturales. Con aire de bar de desayunos, nada predispone a pensar en la pequeña grandeza del interior de este espacio doble -con la cocina en medio tras una gran ventana. Así se disfruta en L'Artesana.

Las cocochas de bacalao con su pilpil. / Ferran Nadeu

5. Bar Echegaray

Este es un restaurante de Poblenou con una cocina minúscula y con una pizarra en la que se detalla con qué han llenado el carro de la compra. Como dicen sus responsables, "fem barri". Y con platillos apetitosos. Así es la experiencia de comer en Bar Echegaray.

El ’suquet’ con albóndigas de gambas y rape de Can Culleres. / Ferran Nadeu

6. Can Culleres

El cocinero Jordi Asensio defiende la cuchara, el plato hondo, el humo, la suculencia y el pasado industrial del barrio de Poblenou en este restaurante. Atención con el 'suquet' en el que unas almejas y unas albóndigas de rape y gamba: el punto de las pelotillas es perfecto, así como la cocción de los moluscos. Esta es la crónica que Pau Arenós escribió sobre Can Culleres.

La sala del restaurante Vrutal. / El Periódico

7. Vrutal

Desde que abrió, su éxito ha sido inmediato gracias a sus combos de 'burgers' y cócteles servidos en un local de estética industrial. "Aquí no te importará si el menú es de origen animal, vegetal o cósmico", prometen sus responsables. Está en el Poblenou. Tienes más detalles en la crónica del restaurante Vrutal.

Algunas de las tapas de Bar Nuri. /

8. Bar Nuri

Parece que lleva allí toda la vida pero solo abrió en 2022. Y no solo por el aspecto pretendidamente viejuno y popular de su decoración (esas mesas de mármol, por ejemplo). También por el ambiente, tan apacible y tan casero como las albóndigas con sepia o el fricandó que figuran en una carta repleta de tapas y platos de siempre. Aquí te contamos qué se puede comer en Bar Nuri.

El arroz con navajas del Bar Andalucía. / Alberto García Moyano

9. Bar Andalucía

Un establecimiento clásico del Poblenou que resiste los embates de la especulación, con 15 primeros entre los que elegir y 12 segundos. Riesgo mínimo, porque la cosa va plagada de cocidos de garbanzos, guisantes estofados, 'fideuàs' y otros platos. Estos son los que hemos probado en Bar Andalucía.

El 'butter chicken' y el 'naan' de ajo de Achaar. / Jordi Otix

10. Achaar

Los hermanos Majid y Mani Alam y su cuñado, Bilal Khan, procedentes del Punjab paquistaní, que también tienen el restaurante paquistaní, Baby Jalebi, han abierto una cantina india en Poblenou donde sirven una costilla de cordero al ‘tandoor’ de rechupete. Para beber, los vinos que sugiere la sumiller italiana Irene Cavalli. Si quieres saber más, aquí tienes la crónica de Achaar.

El cordero al estilo kebab de Els Tres Porquets. / Marc Asensio

11. Els Tres Porquets

La taberna de Marc Cuenca en la Rambla del Poblenou ha llegado a los 15 años con una oferta relevante de vino y con los platillos descritos en una gran pizarra, como la terrina de cordero «al estilo kebab». Un hallazgo que forma parte de una carta con muchas propuestas interesantes. Así es Els Tres Porquets.

'Ravioli neri di funghi e tartufo con cacio e pepe' del restaurante 26 KG. / Roger Alsina

12. 26KG

Este animado establecimiento de Poblenou ofrece recetas clásicas italianas de lo más resultonas sin rastro de alimentos de origen animal.Estos son los platos que más nos han gustado de 26KG.