Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Direcciones imprescindibles

Los mejores restaurantes del Raval que deberías conocer

Te proponemos la visita a varios establecimientos de este céntrico barrio de Barcelona

Los mejores restaurantes del Gòtic de Barcelona

4 buenos restaurantes de la Boqueria donde reponer fuerzas

El 'nigiri' tigre de 'yuzu' de Dos Palillos.

El 'nigiri' tigre de 'yuzu' de Dos Palillos. / Laura Guerrero

Pau Arenós

Pau Arenós

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Uno de los epicentros gastronómicos de la ciudad es el Raval. Decenas y decenas de bares y restaurantes, muchos de ellos representando gastronomías de otras latitudes, forman parte de este barrio. Pero, ¿dónde parar a llenar el buche?

Si no lo tienes muy claro, si quieres ir sobre seguro, aquí te proponemos estos buenos restaurantes del Raval.

16 restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 20 €

16 restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 20 €

Suculent

Suculent

La casa de comidas de Toni, 'Tonet', siempre tiene platillos notables, que además de estar buenos, plantan en la cabeza la semilla del regreso. En este lugar hay ideas que hocican en el costumbrismo para alcanzar altura. Esta es la crónica de la última visita de Pau Arenós, donde también probó un arroz sensacional en Suculent.

El 'steak tartar' con tuétano y patatas suflés de Suculent.

El 'steak tartar' con tuétano y patatas suflés de Suculent. / JORDI COTRINA

13 buenos restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

13 buenos restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

Mirch

Mirch

Ivan Surinder, chef y propietario de Tandoor, se desmelena en este chiringuito ravalero que tiene en la carta dos hamburguesas. Una es un imprescindible de las calles de Bombay: el 'vada pav': en sus manos es un disco de patata, hoja de curri, semilla de mostaza y cúrcuma dentro de un 'brioche' de mantequilla. A partir del 'pav', se le ha ocurrido otro con pollo (contramuslo rebozado y salsa de 'butter chicken') también metido en un bollo. ¿Y qué más se come allí? Te lo explicamos todo sobre Mirch.

La hamburguesa con pollo rebozado de Mirch.

La hamburguesa con pollo rebozado de Mirch. / Maite Cruz

13 buenos restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (y 2)

13 buenos restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (y 2)

Dos Palillos

Dos Palillos

Albert Raurich ofrece platillos de delicada comida asiática y mediterránea en este pequeño restaurante que solo tiene dos barras y una única mesa. Nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, tituló la crónica de su última visita así: "Hecho en Asialona". Aquí puedes leer lo que comentó sobre Dos Palillos.

La tempura de esperma de caballa de Dos Palillos.

La tempura de esperma de caballa de Dos Palillos. / Dos Palillos

Estos son los restaurantes que no te puedes perder cerca de la Fira de Montjuïc

Estos son los restaurantes que no te puedes perder cerca de la Fira de Montjuïc

Dos Pebrots

Dos Pebrots

Después de triunfar con Dos Palillos, Albert Raurich siguió apostando por el Raval. Esta vez, aportando su modernidad al recetario mediterráneo de todas las riberas y épocas, reinterpretando platos como los caracoles con tripa de bacalao y el 'saganaki', una receta típica griega que se parece a una 'fondue'. Así se come en Dos Pebrots.

La careta de cerdo con ensalada de lengua y pamplinas.

La careta de cerdo con ensalada de lengua y pamplinas. / Jordi Cotrina

13 de los mejores restaurantes de Sants que deberías tener en tu radar

13 de los mejores restaurantes de Sants que deberías tener en tu radar

Assalto Bar de Vins

Assalto Bar de Vins

Es más que "un bar de vinos", según la tímida definición de Matteo Bertozzi, cocinero temerario y dueño también del vecino My Fucking Restaurant. Solo por su 'risotto' sin arroz ya vale la pena conocer Assalto Bar de Vins.

Los macarrones con interiores de pollo de Assalto.

Los macarrones con interiores de pollo de Assalto. / Manu Mitru

16 de los mejores restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

16 de los mejores restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Bacaro

Bacaro

Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos. Aquí encontrarás más información sobre Bacaro.

Maurizio de Vei, el cocinero Marco Filipponi, Pablo Rodríguez y Alfredo Rodolfi con los productos que sirven en Bacaro. Foto: Ferran Nadeu

Maurizio de Vei, el cocinero Marco Filipponi, Pablo Rodríguez y Alfredo Rodolfi con los productos que sirven en Bacaro. / Ferran Nadeu

Los restaurantes italianos de Barcelona que no puedes perderte

Los restaurantes italianos de Barcelona que no puedes perderte

Kuzu

Kuzu

Kiku Quer: madre japonesa, padre catalán. Denís Guder: padre alemán, madre ecuatoriana. Kuzu: restaurante japonés sin la ortodoxia japonesa. ¡Vivan la mezcla y la herejía! ¿Qué tienen en común Kuzu, Taberna Kamikaze y Fishology? Sus dueños son amigos y formaron parte de los equipos de Disfrutar. Aquí te contamos mejor cómo son los 'nigiris' que hacen en Kuzu.

Trío de 'nigiris': vieira, dorada y atún.

Trío de 'nigiris': vieira, dorada y atún. / Joan Cortadellas

17 buenos restaurantes para ir al Born

17 buenos restaurantes para ir al Born

Bar Bodega Agustín

Bar Bodega Agustín

Este local esquinero y más bien pequeño tiene una fórmula que aguanta la inflación con muchísima dignidad sin dejar a nadie atrás. Menudo menú del día tiene Bar Bodega Agustín.

Las judías a la riojana de Bar Bodega Agustín.

Las judías a la riojana de Bar Bodega Agustín. / Alberto García Moyano

Estos son los mejores bares y restaurantes de barrio de Barcelona, según la guía Repsol

Estos son los mejores bares y restaurantes de barrio de Barcelona, según la guía Repsol

Superclàssic

Superclàssic

Este nuevo establecimiento del Raval (Floristes de la Rambla, 14) propone un vermuteo de calidad con cervezas bien tiradas, buena música de fondo, un ambiente desenfadado y tapas de toda la vida con toques originales y algo canallas, como el barrio que lo acoge, el Raval. Está detrás de la Boqueria, de donde saca buena parte del producto que trabaja luego en la cocina, y frente a los jardines del doctor Fleming, ocupando el local que en su día fue de Iposa, una referencia en la zona. Aquí tienes toda la info sobre Superclàssic.

Platillos de Superclàssic.

Platillos de Superclàssic. / Álex Froloff

Gats

Gats

Este local reivindica la cocina de barrio en el barrio más globalizado de Barcelona a base de platos sencillos en formato de ensaladas (de kale con quinoa con vinagreta de tomatillo), tapas (tostada de sardina ahumada con miel de trufa, sepietas salteadas con tirabeques y salsa de ajo negro) y platos-platos (hay varios arroces y pollo a l'ast a la menta). Así es Gats.

Plato del restaurante Gats.

Plato del restaurante Gats. /

Arume

Arume

Producto gallego con técnicas actuales y aliños viajeros en el Raval, territorio inmigrante. Su cocina -Galicia contagiada por el mundo- tiene poca representación en Barcelona. Así es Arume.

Fonda España

Fonda España

Los espectros de Lluís Domènech i Montaner, Eusebi Arnau y Ramon Casas, tridente del modernismo y genios sobre cuyas espaldas se alza el Hotel España, sobrevuelan su restaurante, cuya dirección gastronómica recae en Martín Berasategui. Esta es la propuesta que se sirve en Fonda España.

Carlota Akaneya

Carlota Akaneya

Incrustada en cada mesa, imponiéndose, sintetizando, la parrilla de carbón. «Carbón vegetal ecológico», puntualiza Ignasi Elias, uno de los dueños del establecimiento. El espacio es agradabilísimo, madera, hierro y chimeneas para los malos humos. Aquí te contamos todos sobre Carlota Akaneya.

Ignasi Elías y Chiho Murata con cortes de carne de Ito Ranch, en Carlota Akaneya.

Ignasi Elías y Chiho Murata con cortes de carne de Ito Ranch, en Carlota Akaneya. / Ferran Nadeu

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  2. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  3. Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
  4. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  5. La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
  6. Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
  7. El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
  8. Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia

Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido

Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Cómo es el funicular del Elevador de Glòria de Lisboa que ha descarrilado

Cómo es el funicular del Elevador de Glòria de Lisboa que ha descarrilado

Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha

Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha

La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: “Haré todo lo posible por curarme”

La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: “Haré todo lo posible por curarme”

Estos son los restaurantes de Andalucía que no te fallarán

Estos son los restaurantes de Andalucía que no te fallarán

Restaurante Lora: rumbo a Oriente Medio desde Port Fòrum

Restaurante Lora: rumbo a Oriente Medio desde Port Fòrum

¿Cómo ven los pacientes la IA médica?

¿Cómo ven los pacientes la IA médica?