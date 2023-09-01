Los mejores restaurantes del Raval que deberías conocer

Uno de los epicentros gastronómicos de la ciudad es el Raval. Decenas y decenas de bares y restaurantes, muchos de ellos representando gastronomías de otras latitudes, forman parte de este barrio. Pero, ¿dónde parar a llenar el buche?

Si no lo tienes muy claro, si quieres ir sobre seguro, aquí te proponemos estos buenos restaurantes del Raval.

Suculent La casa de comidas de Toni, 'Tonet', siempre tiene platillos notables, que además de estar buenos, plantan en la cabeza la semilla del regreso. En este lugar hay ideas que hocican en el costumbrismo para alcanzar altura. Esta es la crónica de la última visita de Pau Arenós, donde también probó un arroz sensacional en Suculent.

El 'steak tartar' con tuétano y patatas suflés de Suculent. / JORDI COTRINA

Mirch Ivan Surinder, chef y propietario de Tandoor, se desmelena en este chiringuito ravalero que tiene en la carta dos hamburguesas. Una es un imprescindible de las calles de Bombay: el 'vada pav': en sus manos es un disco de patata, hoja de curri, semilla de mostaza y cúrcuma dentro de un 'brioche' de mantequilla. A partir del 'pav', se le ha ocurrido otro con pollo (contramuslo rebozado y salsa de 'butter chicken') también metido en un bollo. ¿Y qué más se come allí? Te lo explicamos todo sobre Mirch.

La hamburguesa con pollo rebozado de Mirch. / Maite Cruz

Dos Palillos Albert Raurich ofrece platillos de delicada comida asiática y mediterránea en este pequeño restaurante que solo tiene dos barras y una única mesa. Nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, tituló la crónica de su última visita así: "Hecho en Asialona". Aquí puedes leer lo que comentó sobre Dos Palillos.

La tempura de esperma de caballa de Dos Palillos. / Dos Palillos

Dos Pebrots Después de triunfar con Dos Palillos, Albert Raurich siguió apostando por el Raval. Esta vez, aportando su modernidad al recetario mediterráneo de todas las riberas y épocas, reinterpretando platos como los caracoles con tripa de bacalao y el 'saganaki', una receta típica griega que se parece a una 'fondue'. Así se come en Dos Pebrots.

La careta de cerdo con ensalada de lengua y pamplinas. / Jordi Cotrina

Assalto Bar de Vins Es más que "un bar de vinos", según la tímida definición de Matteo Bertozzi, cocinero temerario y dueño también del vecino My Fucking Restaurant. Solo por su 'risotto' sin arroz ya vale la pena conocer Assalto Bar de Vins.

Los macarrones con interiores de pollo de Assalto. / Manu Mitru

Bacaro Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos. Aquí encontrarás más información sobre Bacaro.

Maurizio de Vei, el cocinero Marco Filipponi, Pablo Rodríguez y Alfredo Rodolfi con los productos que sirven en Bacaro. / Ferran Nadeu

Kuzu Kiku Quer: madre japonesa, padre catalán. Denís Guder: padre alemán, madre ecuatoriana. Kuzu: restaurante japonés sin la ortodoxia japonesa. ¡Vivan la mezcla y la herejía! ¿Qué tienen en común Kuzu, Taberna Kamikaze y Fishology? Sus dueños son amigos y formaron parte de los equipos de Disfrutar. Aquí te contamos mejor cómo son los 'nigiris' que hacen en Kuzu.

Trío de 'nigiris': vieira, dorada y atún. / Joan Cortadellas

Bar Bodega Agustín Este local esquinero y más bien pequeño tiene una fórmula que aguanta la inflación con muchísima dignidad sin dejar a nadie atrás. Menudo menú del día tiene Bar Bodega Agustín.

Las judías a la riojana de Bar Bodega Agustín. / Alberto García Moyano

Superclàssic Este nuevo establecimiento del Raval (Floristes de la Rambla, 14) propone un vermuteo de calidad con cervezas bien tiradas, buena música de fondo, un ambiente desenfadado y tapas de toda la vida con toques originales y algo canallas, como el barrio que lo acoge, el Raval. Está detrás de la Boqueria, de donde saca buena parte del producto que trabaja luego en la cocina, y frente a los jardines del doctor Fleming, ocupando el local que en su día fue de Iposa, una referencia en la zona. Aquí tienes toda la info sobre Superclàssic.

Platillos de Superclàssic. / Álex Froloff

Gats Este local reivindica la cocina de barrio en el barrio más globalizado de Barcelona a base de platos sencillos en formato de ensaladas (de kale con quinoa con vinagreta de tomatillo), tapas (tostada de sardina ahumada con miel de trufa, sepietas salteadas con tirabeques y salsa de ajo negro) y platos-platos (hay varios arroces y pollo a l'ast a la menta). Así es Gats.

Plato del restaurante Gats. /

Arume Producto gallego con técnicas actuales y aliños viajeros en el Raval, territorio inmigrante. Su cocina -Galicia contagiada por el mundo- tiene poca representación en Barcelona. Así es Arume.

Fonda España Los espectros de Lluís Domènech i Montaner, Eusebi Arnau y Ramon Casas, tridente del modernismo y genios sobre cuyas espaldas se alza el Hotel España, sobrevuelan su restaurante, cuya dirección gastronómica recae en Martín Berasategui. Esta es la propuesta que se sirve en Fonda España.

Carlota Akaneya Incrustada en cada mesa, imponiéndose, sintetizando, la parrilla de carbón. «Carbón vegetal ecológico», puntualiza Ignasi Elias, uno de los dueños del establecimiento. El espacio es agradabilísimo, madera, hierro y chimeneas para los malos humos. Aquí te contamos todos sobre Carlota Akaneya.