Taktika Berri: la tortilla y el recuerdo de los que se fueron

El martes fue ese día tórrido en el que estar a 30 grados era de afortunados.

Cena al aire libre –con un aire pesado que ni los abanicos espantaban– en la finca de Can Martí, propiedad de Torelló, de los hermanos Paco y Toni de la Rosa.

La entrada es deslumbrante, con las viñas y los olivos en pendiente hacia la gran casa en un camino de desconexión.

Otra velada que formaba parte del tercer Festival Gastronòmic de Corpinnat, esta vez, una alianza catalano-vasca, con los espumosos de Torelló y los platos de Taktika Berri, con Carmen Erdocia al frente y sus hijos, Iker y María. Y una ausencia: la de Julián Fernández, el marido y padre, fallecido de forma inesperada en febrero del 2022.

La cocinera Carmen Erdocia, antes de la cena en la bodega Torelló. / Pau Arenós

Carmen recibió descalza, cocinó descalza, sirvió descalza, conversó descalza, como otra Carmen, la Amaya.

Con carácter, guerrera, desenvuelta, señaló con el brazo abierto los platos atiborrados de gildas y de ‘pintxos’ de langostino y huevo y dijo:

–He llorado todo lo que tenía que llorar. Todo esto es muy Julián.

Todo esto. La abundancia.

El corpinnat 225 del 2017, de Torelló. / Pau Arenós

Descorchado el corpinnat 225, del 2017, aún vigoroso pero ya sabio, adecuadamente acunado en las copas Riedel, las reputadas tortillas del Taktika, restaurante abierto en 1995 y que llevó a Barcelona desde el País Vasco el huevo poco cuajado, ya tan de moda. Y hechas al momento, lo que también se ha extendido.

–Siempre poco hechas. Y el pescado poco hecho. ¡Me devolvían troncos de merluza!

La de patatas, con esa fluidez que es signo de los tiempos, y la de sidrería, con bacalao y pimiento verde, ambas bajas y sorprendentemente jugosas.

Antes del ‘txuletón’ envuelto en llamas, el luto festivo de los chipirones en su tinta.

Noticias relacionadas

Y ese último brindis de Carmen para Julián.