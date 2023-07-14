Estos son los mejores restaurantes con barra de Barcelona

Hay muchas maneras de comer. Puedes hacerlo de pie, en una mesa o en un taburete, con los brazos apoyados en la barra y la vista distraída con la actividad que se cuece detrás de ella.

Si te gusta esta tercera opción, aquí te recomendamos varios restaurantes nuevos (¡y buenos!) que tienen una barra como reclamo. Son estos.

El huevo con 'kokotxas' y jugo de 'capipota' del restaurante Mantis. / Joan Cortadellas

Mantis

Los chefs David Romero y Toni Solans y el sumiller Albert Ribas surfean la ola asiática con un restaurante que recibe múltiples influencias. Estas son las que encontró Pau Arenós en su visita a Mantis.

El guiso de sepia con guisantes de Bar Hermós. / Ferran Nadeu

Bar Hermós

Frente a La Pubilla, el Mercat de la Llibertat y, dentro, Alexis Peñalver, que también tiene Extra Bar, se hace cargo de una barra en la que solo sirve animales marinos. Dotado con un equipamiento mínimo (horno, plancha y dos fuegos), se pone la escafandra para la especialidad: solo aquello que descargan los barcos, "producto al que aplicamos las bases de la cocina catalana". Así es Bar Hermós.

El tartar de cuchara (con caldo) de Tangana. / ELISENDA PONS

Tangana

A sus 58 años, Josep Maria Masó regresa como propietario de un restaurante, asociado con Àlex López, después de dos décadas de trabajar para otros, con aperturas con carisma barcelonés como las del Cañete y la terraza Martínez. Las más recientes, Carmina y Gala. Ahora, hace cocina de mercado "sin pretensiones"... pero ¡atención al tartar de cuchara de Tangana!

La papada ibérica con calamarcitos de Bodega Borràs. / Jordi Cotrina

Bodega Borràs

Dicen los hermanos Muñoz Borràs, Roger y Adrià: "Queremos servir la comida que nos gusta, comida de toda la vida, comida y vinos". ESa comida la elabora Álex Clavijo, nacido en Ecuador, con larga experiencia gastro en Catalunya y exconcursante de 'Top Chef'. Su reclamo es la gilda cocinada y emplatada: jurel (curado sal/azúcar), punteado con una emulsión de aceitunas y anchoas cortadas y, en la base, un cremoso de piparras/cilantro, lo que le da un punto acevichado. Es uno de los platos que triunfan en Bodega Borràs.

Los raviolis de comté de Glug. / Manu Mitru

Glug

Su nombre lo sugiere: es un espacio donde los vinos son protagonistas, carta amplia y compleja con 200 referencias y el atractivo de los tiradores conectados a una serie de 'bag in box'. Aquí te contamos qué se come y qué se bebe en Glug.

Las 'faves' con jugo de calamar y el calamar con jugo de 'faves' a la catalana de Direkte. / Jordi Otix

Direkte

Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.

La barra del restaurante Bisavis. / Macarena Pérez

Bisavis

Eduard Ros era un abogado que se ganaba muy bien la vida pero que se sentía desdichado y que ha encontrado su destino en la cocina. En la de este restaurante que propone, en palabras de su dueño, "producto desnudo con un toque, mucho vino, buen ambiente y buen rollito». Así es Bisavis.

El comedor y la barra del restaurante Zaytun. / Manu Mitru

Zaytun

Este coqueto bistronómic en Sants ha evolucionado en un solo año hacia una cocina personal, con gracejo y unas pocas ataduras. Así es Zaytun.