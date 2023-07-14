Comiendo por todo lo alto
Estos son los mejores restaurantes con barra de Barcelona
Te recomendamos unos cuantos sitios donde gozarás sobre un taburete
12 bodegas de antes y de ahora donde comer bien en Barcelona
44 restaurantes nuevos de Barcelona que no te puedes perder | MAPA
Hay muchas maneras de comer. Puedes hacerlo de pie, en una mesa o en un taburete, con los brazos apoyados en la barra y la vista distraída con la actividad que se cuece detrás de ella.
Si te gusta esta tercera opción, aquí te recomendamos varios restaurantes nuevos (¡y buenos!) que tienen una barra como reclamo. Son estos.
Mantis
Los chefs David Romero y Toni Solans y el sumiller Albert Ribas surfean la ola asiática con un restaurante que recibe múltiples influencias. Estas son las que encontró Pau Arenós en su visita a Mantis.
Bar Hermós
Frente a La Pubilla, el Mercat de la Llibertat y, dentro, Alexis Peñalver, que también tiene Extra Bar, se hace cargo de una barra en la que solo sirve animales marinos. Dotado con un equipamiento mínimo (horno, plancha y dos fuegos), se pone la escafandra para la especialidad: solo aquello que descargan los barcos, "producto al que aplicamos las bases de la cocina catalana". Así es Bar Hermós.
Tangana
A sus 58 años, Josep Maria Masó regresa como propietario de un restaurante, asociado con Àlex López, después de dos décadas de trabajar para otros, con aperturas con carisma barcelonés como las del Cañete y la terraza Martínez. Las más recientes, Carmina y Gala. Ahora, hace cocina de mercado "sin pretensiones"... pero ¡atención al tartar de cuchara de Tangana!
Bodega Borràs
Dicen los hermanos Muñoz Borràs, Roger y Adrià: "Queremos servir la comida que nos gusta, comida de toda la vida, comida y vinos". ESa comida la elabora Álex Clavijo, nacido en Ecuador, con larga experiencia gastro en Catalunya y exconcursante de 'Top Chef'. Su reclamo es la gilda cocinada y emplatada: jurel (curado sal/azúcar), punteado con una emulsión de aceitunas y anchoas cortadas y, en la base, un cremoso de piparras/cilantro, lo que le da un punto acevichado. Es uno de los platos que triunfan en Bodega Borràs.
Glug
Su nombre lo sugiere: es un espacio donde los vinos son protagonistas, carta amplia y compleja con 200 referencias y el atractivo de los tiradores conectados a una serie de 'bag in box'. Aquí te contamos qué se come y qué se bebe en Glug.
Direkte
Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.
Bisavis
Eduard Ros era un abogado que se ganaba muy bien la vida pero que se sentía desdichado y que ha encontrado su destino en la cocina. En la de este restaurante que propone, en palabras de su dueño, "producto desnudo con un toque, mucho vino, buen ambiente y buen rollito». Así es Bisavis.
Zaytun
Este coqueto bistronómic en Sants ha evolucionado en un solo año hacia una cocina personal, con gracejo y unas pocas ataduras. Así es Zaytun.
Suscríbete para seguir leyendo
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
- Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
- La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
- Encuesta elecciones Barcelona: El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada