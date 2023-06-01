Buenos restaurantes de la Boqueria donde reponer fuerzas

Platos y platillos sensacionales
La Boqueria es el mercado más popular de Barcelona. Y no solo para los guiris que visitan la ciudad. También para los gurmets, que encuentran allí restaurantes que ofrecen una cocina excepcional elaborada con el buen producto que se vende en los puestos vecinos.
Aquí te recomendamos buenos restaurantes de la Boqueria que merecen la visita. Son estos.
Bar Clemen's
En este local con barra del mercado de la Boqueria, abierto en 1969 por un profesional de la lucha libre y su mujer, cocinan rico. No hay que perderse sus guisos tradicionales ni sus tortillas para desayunar. Esta es la crónica de Bar Clemen's.
Kiosko Universal
La familia Domínguez lleva desde 1973 al frente de esta casa, con Borja como capitán y el deber de fortalecer lo que crearon su abuelo, su padre y sus tíos en el mercado de la Boqueria. Carles Gaig suele pedir su 'capipota' (vísceras de Menuts Rosa), con virutas de jamón, tomate y 'picada'. Así se come en Kiosko Universal.
Bacaro
Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos. Aquí tienes más información sobre Bacaro.
El Quim de la Boqueria
Una barra frente a las llamaradas que se alzan en un cubículo de muy pocos metros cuadrados donde se apuran ocho personas. No es el lugar más cómodo, pero sí el más ventilado, con los aires del mercado en la riñonada: si la gente va y hace cola es porque se come bien-bien. A diario, 160 personas que pueden elegir entre unos 60 platos de cocina de mercado. Así se come en El Quim de la Boqueria.
