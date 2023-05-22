Los mejores restaurantes de Castelldefels para comer más que bien

Castelldefels es un lugar recurrente cuando llega el buen tiempo. A tiro de piedra en coche, moto o tren, sus enormes playas son un reclamo irresistible. Pero también su gastronomía, ya que hay bastantes sitios donde comer más que bien.

En esta selección te proponemos estos buenos restaurantes de Castelldefels. ¡A disfrutar!

Solraig Este restaurante del paseo Marítim de Castelldefels prepara algunos de los mejores arroces de España, que han sido distinguidos en concursos nacionales. Y la verdad es que coincidimos con los jurados. Así de ricas están las paellas de Solraig.

Uno de los arroces de Solraig, el plato estrella de este restaurante de Castelldefels. /

Punta Roca Este espacio de aire balinés en pleno Mediterráneo (está en la cala de Port Ginesta, al final del paseo marítimo de Castelldefels) combina en su carta lo local y lo viajado, lo mundano y lo gastronómico. En esta crónica te contamos mejor qué puedes comer, con los pies en la arena, en Punta Roca.

Varios de los platos del chiringuito Punta Roca. /

Embarcadero El Hotel Playafels tiene hoy en día un restaurante que no existía en 1980, cuando apareció por ahí un Ferran Adrià con 17 años (fue el primer establecimiento en el que trabajó). Desde 2019, Embarcadero, que así se llama el espacio, propone una carta mediterránea, con acento marinero, sencilla, popular, bien elaborada y bien presentada que atrae a una clientela que llena la sala cada fin de semana en dos turnos al mediodía, además de la terraza y unas mesitas a pie de playa donde sirven platillos de vermuteo. Aquí te contamos qué se come en Embarcadero.

El arroz meloso de gamba roja del restaurante Embarcadero, en el Hotel Playafels (Castelldefels). / El Periódico

Home Pizza La plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat coronó Home Pizza (doctor Marañón, 20) como el Mejor Restaurante de España 2022 por la excelencia de su oferta y su servicio a domicilio. Este local de Castelldefels logró el mayor número de votos por parte de los usuarios de la plataforma, que premiaron las pizzas artesanales que elaboran David Varela y Alejandro Moreno. Home Pizza suma ya tres galardones de Just Eat, ya que en 2019 y 2021 ganó el de Mejor Restaurante de Catalunya y este año, además de ser reconocido el mejor de España, también se ha alzado también con el de Mejor Restaurante de la zona Catalunya, Aragón y Baleares.

Péndulo Era un establecimiento histórico de Castelldefels: restaurante y discoteca a pie de playa por el que pasaron miles y miles de personas para comer, cenar o bailar. Así fue desde que comenzó este siglo. Ahora es otra cosa, pero pretende hacer historia también: ya no es discoteca, sino un restaurante donde comer de maravilla y tomar cócteles hasta las tantas. Así de bien se come y se bebe en Péndulo.

Uno de los arroces de Péndulo, en la playa de Castelldefels. / El Periódico