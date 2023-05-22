A tiro de piedra de Barcelona
Los mejores restaurantes de Castelldefels para comer más que bien
El nivel gastronómico de esta población del Baix Llobregat no para de subir, algo que puedes comprobar en estos sitios
Buenos restaurantes del Baix Llobregat que merecen una visita
44 restaurantes nuevos de Barcelona que no te puedes perder | MAPA
Ferran ImedioFerran Imedio
Periodista. Redactor del canal Cata Mayor
Periodista barcelonés apasionado por su trabajo que lleva casi tres décadas escribiendo en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, donde ha pasado por las secciones de El Día por Delante, Sociedad, Gran Barcelona, Deportes, Exit e Icult. Ha sido coordinador de las páginas de Motor, responsable de Gente y de las páginas de gastronomía Gourmet's.
Pau ArenósPau Arenós
Coordinador del canal Cata Mayor
Periodista y escritor, con 19 libros publicados, entre ellos, novelas y cuentos, y media docena de premios, como el Nacional de Gastronomía. Ha estado al cargo de las revistas 'Dominical' y 'On Barcelona' y ha dirigido series de vídeorecetas y 'vídeopodcast'. El último libro es 'Meterse un pájaro en la boca'.
Castelldefels es un lugar recurrente cuando llega el buen tiempo. A tiro de piedra en coche, moto o tren, sus enormes playas son un reclamo irresistible. Pero también su gastronomía, ya que hay bastantes sitios donde comer más que bien.
En esta selección te proponemos estos buenos restaurantes de Castelldefels. ¡A disfrutar!
Este restaurante del paseo Marítim de Castelldefels prepara algunos de los mejores arroces de España, que han sido distinguidos en concursos nacionales. Y la verdad es que coincidimos con los jurados. Así de ricas están las paellas de Solraig.
Este espacio de aire balinés en pleno Mediterráneo (está en la cala de Port Ginesta, al final del paseo marítimo de Castelldefels) combina en su carta lo local y lo viajado, lo mundano y lo gastronómico. En esta crónica te contamos mejor qué puedes comer, con los pies en la arena, en Punta Roca.
El Hotel Playafels tiene hoy en día un restaurante que no existía en 1980, cuando apareció por ahí un Ferran Adrià con 17 años (fue el primer establecimiento en el que trabajó). Desde 2019, Embarcadero, que así se llama el espacio, propone una carta mediterránea, con acento marinero, sencilla, popular, bien elaborada y bien presentada que atrae a una clientela que llena la sala cada fin de semana en dos turnos al mediodía, además de la terraza y unas mesitas a pie de playa donde sirven platillos de vermuteo. Aquí te contamos qué se come en Embarcadero.
La plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat coronó Home Pizza (doctor Marañón, 20) como el Mejor Restaurante de España 2022 por la excelencia de su oferta y su servicio a domicilio. Este local de Castelldefels logró el mayor número de votos por parte de los usuarios de la plataforma, que premiaron las pizzas artesanales que elaboran David Varela y Alejandro Moreno. Home Pizza suma ya tres galardones de Just Eat, ya que en 2019 y 2021 ganó el de Mejor Restaurante de Catalunya y este año, además de ser reconocido el mejor de España, también se ha alzado también con el de Mejor Restaurante de la zona Catalunya, Aragón y Baleares.
Era un establecimiento histórico de Castelldefels: restaurante y discoteca a pie de playa por el que pasaron miles y miles de personas para comer, cenar o bailar. Así fue desde que comenzó este siglo. Ahora es otra cosa, pero pretende hacer historia también: ya no es discoteca, sino un restaurante donde comer de maravilla y tomar cócteles hasta las tantas. Así de bien se come y se bebe en Péndulo.
Lo que fue durante 20 años el restaurante vasco Txalaka, en la rotonda más concurrida de Playafels (paseo Marítimo, 240), se convirtió en 2020 en Taberna Tibur-ron, un espacio donde compartir tapas y platillos, y beber vinos a copas y cervezas de todo tipo en un ambiente desenfadado. Y el éxito ha sido tal que pocos sienten nostalgia por el anterior establecimiento. Razones tienen: patatas bravas, ensaladilla rusa, croquetas caseras de jamón, de chuletón o de chipirón, 'steak tartar' que preparan frente al cliente, arroces a la 'llauna' (los de carne marcan la diferencia, como el de secreto ibérico con torta del Casar), pescados de lonja, postres caseros...
