Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A tiro de piedra de Barcelona

Los mejores restaurantes de Castelldefels para comer más que bien

El nivel gastronómico de esta población del Baix Llobregat no para de subir, algo que puedes comprobar en estos sitios

Buenos restaurantes del Baix Llobregat que merecen una visita

44 restaurantes nuevos de Barcelona que no te puedes perder | MAPA

Varias tapas de Taberna Tibu-ron.

Varias tapas de Taberna Tibu-ron. / Ferran Imedio

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Pau Arenós

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Castelldefels es un lugar recurrente cuando llega el buen tiempo. A tiro de piedra en coche, moto o tren, sus enormes playas son un reclamo irresistible. Pero también su gastronomía, ya que hay bastantes sitios donde comer más que bien.

En esta selección te proponemos estos buenos restaurantes de Castelldefels. ¡A disfrutar!

Solraig

Solraig

Este restaurante del paseo Marítim de Castelldefels prepara algunos de los mejores arroces de España, que han sido distinguidos en concursos nacionales. Y la verdad es que coincidimos con los jurados. Así de ricas están las paellas de Solraig.

Uno de los arroces de Solraig, el plato estrella de este restaurante de Castelldefels.

Uno de los arroces de Solraig, el plato estrella de este restaurante de Castelldefels. /

Punta Roca

Punta Roca

Este espacio de aire balinés en pleno Mediterráneo (está en la cala de Port Ginesta, al final del paseo marítimo de Castelldefels) combina en su carta lo local y lo viajado, lo mundano y lo gastronómico. En esta crónica te contamos mejor qué puedes comer, con los pies en la arena, en Punta Roca.

Varios de los platos del chiringuito Punta Roca (Castelldefels)

Varios de los platos del chiringuito Punta Roca. /

Embarcadero

Embarcadero

El Hotel Playafels tiene hoy en día un restaurante que no existía en 1980, cuando apareció por ahí un Ferran Adrià con 17 años (fue el primer establecimiento en el que trabajó). Desde 2019, Embarcadero, que así se llama el espacio, propone una carta mediterránea, con acento marinero, sencilla, popular, bien elaborada y bien presentada que atrae a una clientela que llena la sala cada fin de semana en dos turnos al mediodía, además de la terraza y unas mesitas a pie de playa donde sirven platillos de vermuteo. Aquí te contamos qué se come en Embarcadero.

El arroz meloso de gamba roja del restaurante Embarcadero, en el Hotel Playafels (Castelldefels).

El arroz meloso de gamba roja del restaurante Embarcadero, en el Hotel Playafels (Castelldefels). / El Periódico

Home Pizza

Home Pizza

La plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat coronó Home Pizza (doctor Marañón, 20) como el Mejor Restaurante de España 2022 por la excelencia de su oferta y su servicio a domicilio. Este local de Castelldefels logró el mayor número de votos por parte de los usuarios de la plataforma, que premiaron las pizzas artesanales que elaboran David Varela y Alejandro Moreno. Home Pizza suma ya tres galardones de Just Eat, ya que en 2019 y 2021 ganó el de Mejor Restaurante de Catalunya y este año, además de ser reconocido el mejor de España, también se ha alzado también con el de Mejor Restaurante de la zona Catalunya, Aragón y Baleares.

Péndulo

Péndulo

Era un establecimiento histórico de Castelldefels: restaurante y discoteca a pie de playa por el que pasaron miles y miles de personas para comer, cenar o bailar. Así fue desde que comenzó este siglo. Ahora es otra cosa, pero pretende hacer historia también: ya no es discoteca, sino un restaurante donde comer de maravilla y tomar cócteles hasta las tantas. Así de bien se come y se bebe en Péndulo.

Uno de los arroces de Péndulo, en la playa de Castelldefels.

Uno de los arroces de Péndulo, en la playa de Castelldefels. / El Periódico

Taberna Tibu-ron

Taberna Tibu-ron

Lo que fue durante 20 años el restaurante vasco Txalaka, en la rotonda más concurrida de Playafels (paseo Marítimo, 240), se convirtió en 2020 en Taberna Tibur-ron, un espacio donde compartir tapas y platillos, y beber vinos a copas y cervezas de todo tipo en un ambiente desenfadado. Y el éxito ha sido tal que pocos sienten nostalgia por el anterior establecimiento. Razones tienen: patatas bravas, ensaladilla rusa, croquetas caseras de jamón, de chuletón o de chipirón, 'steak tartar' que preparan frente al cliente, arroces a la 'llauna' (los de carne marcan la diferencia, como el de secreto ibérico con torta del Casar), pescados de lonja, postres caseros...

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
  3. De la Fuente convoca a Rodri, Carvajal y Morata y deja fuera al azulgrana Joan García
  4. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  5. El Gobierno respalda al lehendakari vasco y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
  6. El día festivo 'secreto' de media Catalunya: más de 100 municipios hacen fiesta este lunes de septiembre
  7. Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
  8. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses

Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán este martes en Bélgica

Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán este martes en Bélgica

Todo sobre los eclipses de luna: qué son y cómo ocurren estos fenómenos astronómicos

Todo sobre los eclipses de luna: qué son y cómo ocurren estos fenómenos astronómicos

Navarra, Valladolid, Rioja, El Bierzo...: los vinos blancos buenos llegan de todas partes

Navarra, Valladolid, Rioja, El Bierzo...: los vinos blancos buenos llegan de todas partes

La psicoterapia construye materia gris durante el tratamiento de la depresión

La psicoterapia construye materia gris durante el tratamiento de la depresión

Restaurante Quintonil: una pareja mexicana en la cima de la gastronomía mundial

Restaurante Quintonil: una pareja mexicana en la cima de la gastronomía mundial

¿Un rollo balear para tu bocadillo de pulpo? Esta es la receta: con sobrasada de Mallorca y queso camembert con miel

¿Un rollo balear para tu bocadillo de pulpo? Esta es la receta: con sobrasada de Mallorca y queso camembert con miel

Qué ver en el cielo este verano: eclipses, lluvias de estrellas y lunas llenas

Qué ver en el cielo este verano: eclipses, lluvias de estrellas y lunas llenas

Anquilosaurio: así era la bestia acorazada que acaba de descubrirse

Anquilosaurio: así era la bestia acorazada que acaba de descubrirse