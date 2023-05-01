Los mejores restaurantes para acercarse a Badalona

Badalona está a tiro de piedra de Barcelona (puedes llegar en metro, en tren, en moto, en coche, en bus...), así que no es excusa eso de que cae muy lejos de casa y no sabes cómo llegar. Y menos todavía cuando conozcas estos buenos restaurantes en los que disfrutar de ricos platos. Son estos.

Almarge

El hojaldre de tomate, setas, pesto y queso de Almarge. / Joan Cortadellas

Germán Franco y Marta Rombouts trufan en Badalona una cocina recuperadora de tarrinas y guisos con una bodega bien seleccionada. Esta es la crónica de la visita que hizo Pau Arenós a Almarge.

Tela Marinera

Tartar de atún rojo y aguacate con humus de 'edamame' del restaurante Tela Marinera. /

Este restaurante de Badalona propone una cuidada carta con buen producto de proximidad que va más allá de los platos con sabor a mar. Y eso que tiene vistas a los barcos del puerto deportivo. Te contamos con detalle cuáles son las creaciones más destacadas de Tela Marinera.

Què s'hi cou?

El humo que sale de la cocina de Què s’hi cou? está atrayendo a mucha gente a este establecimiento del centro-centro de Badalona: normal, bordan los guisos y los platos a la brasa. Las carnes también tienen mucho tirón, desde los chuletones de vaca vieja madurados durante 35 días hasta la hamburguesa, el pollo o la butifarra a la brasa con patatas. Y también triunfan otros platos que te contamos en este artículo en el que aparece Què s'hi cou.

La Donzella

La Donzella, multiespacio a pie de playa en Badalona. /

Un multiespacio a pie de la playa de Badalona (paseo Marítim de Badalona) que abrió en 1929 y que, casi un siglo después, tiene restaurante, chiringuito, salón interior, club de playa, casetas y terraza 'chill out'. Logró un solete Repsol en 2022 en la categoría de terrazas y heladerías asequibles, divertidos y con encanto. Aquí te contamos mejor qué puedes encontrar en La Donzella.

Laowang Hotpot

Algunas de las mesas del restaurante Laowang Hotpot. / El Periódico

La experiencia gastronómica más curiosa y divertida está al lado de Barcelona, en un polígono de Badalona. Este local con luces de neón, cazuelas humeantes, una despensa con forma de supermercado y karaoke convierte el 'hotpot' chino en un espectáculo que puede durar hasta la madrugada. Así es Laowang Hotpot.

L'Estupendu

Restaurante L'Estupendu, en Badalona. /

En el paseo marítimo de Badalona, cerca del icónico puente del Petroli y de la estación de tren, triunfa con sus platos de cocina mediterránea. Hay tapas, platos para compartir y arroces. ¿Cuáles? Lo podrás saber si lees esta crónica de nuestra visita a L'Estupendu.

Tastavents

Solomillo de ciervo del restaurante Tastavents (Badalona). / El Periódico

No hay muchos restaurantes gastronómicos en el litoral de Barcelona y alrededores con vistas elevadas sobre el mar. En Badalona solo hay uno: se llama Tastavents. En este espacio único ubicado en la tercera planta del Hotel Marina Badalona, que en los bajos alberga Tela Marinera, cuesta apartar la vista de la panorámica que se despliega frente al comensal. Pero mejor mirar lo que hay en el plato: aquí te contamos qué delicias sirven en Tastavents.

Casa Pedro

Varios platos del restaurante Casa Pedro, en Badalona. / Ferran Imedio

Está en el paseo marítimo de Badalona, frente a la playa del Coco, y a dos pasos del puerto deportivo. Una ubicación que hace casi obligatoria una apuesta por la triada arroces-pescados-mariscos. Pero aquí se resisten al tópico y se centran en tapas sencillas de todo tipo y condición a precios asequibles. Cada día, de 18.00 a 20.00 horas, una serie de platillos seleccionados cuestan dos euros. Esto es lo que puedes comer en Casa Pedro.