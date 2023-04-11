Destino gourmet
Estos son los mejores restaurantes de Girona (sin contar El Celler de Can Roca)
Te recomendamos estas suculentas direcciones en una de las capitales gastronómicas de Catalunya
Los mejores restaurantes de la provincia de Girona (sin contar la capital)
Girona, el valle del Llémena y Olot, tres paradas 'gourmet'
Girona tiene muchísimos atractivos que merecen una visita, y el gastronómico es, desde luego, uno de ellos. Pero hay que saber elegir, y si no tienes muy claro dónde ir a comer o a cenar, aquí te sugerimos unos cuantos restaurantes que merecen la pena una visita... o varias. Son estos.
Vii
Josep, Joan y Jordi Roca han abierto un bar de vinos en el centro Girona que conecta con la memoria del restaurante de los padres en el barrio de Taialà. Es el negocio con el que los hermanos vuelven al origen (y a buen precio). Así es Vii.
Si No Fos
Marc Ramos y los cocineros que trabajan con él se achicharran las cejas en el horno de brasas, centro de este restaurante de alta cocina pequeña. "Queremos complacer a la gente", dice Marc, y por eso los chuletones y la butifarra y el pulpo, pero también los pichones de Bresse y los palpitantes corazones de lechuga cocinados en caldo de pescado, con 'beurre blanc', hinojo, gambas y el salseo de las cabezas. Aquí te explicamos más sobre Si No Fos.
Can Roca
Daniel Redondo, exjefe de cocina de El Celler de Can Roca, se incorpora al equipo que lidera Montserrat Fontané desde 1967 en este restaurande donde nacieron, crecieron y aprendieron a cocinar y servir los hermanos Roca. Así se come en su kilómetro cero, en Can Roca.
Normal
Joan, Josep y Jordi Roca propone aquí una casa de comidas con base popular y amplia mirada donde cocina Eli Nolla. La cocinera define la propuesta gastronómica como "una cocina espontánea, con producto local". Si quieres saber mejor de qué va, aquí tienes toda la información sobre Normal.
Dvnum
Girona es una capital gastronómica por restaurantes como Dvnum, un elegantísimo establecimiento en el Barri Vell que propone una delicada y cuidada cocina de autor a partir de productos de territorio que se adorna con unos vinos gerundenses (y de otras latitudes) muy bien seleccionados y maridados por la sumiller y copropietaria de la casa, Laura Tejero. Esto es lo que puedes comer o cenar en Dvnum.
Maràngels
Xesco Mas, veterano de la cocina desde los 15 años, hijo de Miquel Mas, que tuvo fama y estrella en el establecimiento Ànec Blau en Vic. "Yo nací en una cazuela", resume. Y de sus cazuelas salen platos de territorio, que en su caso en el valle del Llémena. Platos como los que te explicamos en la crónica de Maràngels.
