Estos son los mejores restaurantes de Girona (sin contar El Celler de Can Roca)

Girona tiene muchísimos atractivos que merecen una visita, y el gastronómico es, desde luego, uno de ellos. Pero hay que saber elegir, y si no tienes muy claro dónde ir a comer o a cenar, aquí te sugerimos unos cuantos restaurantes que merecen la pena una visita... o varias. Son estos.

Vii

El conejo en escabeche con verduras de Vii. / Pau Arenós

Josep, Joan y Jordi Roca han abierto un bar de vinos en el centro Girona que conecta con la memoria del restaurante de los padres en el barrio de Taialà. Es el negocio con el que los hermanos vuelven al origen (y a buen precio). Así es Vii.

Si No Fos

El 'ssam' de sesos. / Jordi Cotrina

Marc Ramos y los cocineros que trabajan con él se achicharran las cejas en el horno de brasas, centro de este restaurante de alta cocina pequeña. "Queremos complacer a la gente", dice Marc, y por eso los chuletones y la butifarra y el pulpo, pero también los pichones de Bresse y los palpitantes corazones de lechuga cocinados en caldo de pescado, con 'beurre blanc', hinojo, gambas y el salseo de las cabezas. Aquí te explicamos más sobre Si No Fos.

Can Roca

La 'llata' con cebollitas y setas. / Jordi Ribot (Iconna)

Daniel Redondo, exjefe de cocina de El Celler de Can Roca, se incorpora al equipo que lidera Montserrat Fontané desde 1967 en este restaurande donde nacieron, crecieron y aprendieron a cocinar y servir los hermanos Roca. Así se come en su kilómetro cero, en Can Roca.

Normal

La escalopa de ternera con vegetales y queso. / David Aparicio

Joan, Josep y Jordi Roca propone aquí una casa de comidas con base popular y amplia mirada donde cocina Eli Nolla. La cocinera define la propuesta gastronómica como "una cocina espontánea, con producto local". Si quieres saber mejor de qué va, aquí tienes toda la información sobre Normal.

Dvnum

Gamba y angulas vegetales (son setas de cultivo), con jugo de pollo asado del restaurante Dvnum (Girona). / Ferran Imedio

Girona es una capital gastronómica por restaurantes como Dvnum, un elegantísimo establecimiento en el Barri Vell que propone una delicada y cuidada cocina de autor a partir de productos de territorio que se adorna con unos vinos gerundenses (y de otras latitudes) muy bien seleccionados y maridados por la sumiller y copropietaria de la casa, Laura Tejero. Esto es lo que puedes comer o cenar en Dvnum.

Noticias relacionadas

Maràngels

Xesco Mas con una hierba aromática ante la fachada de Maràngels. / Joan Castro (Iconna)

Xesco Mas, veterano de la cocina desde los 15 años, hijo de Miquel Mas, que tuvo fama y estrella en el establecimiento Ànec Blau en Vic. "Yo nací en una cazuela", resume. Y de sus cazuelas salen platos de territorio, que en su caso en el valle del Llémena. Platos como los que te explicamos en la crónica de Maràngels.