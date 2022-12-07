Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los restaurantes de Pau Arenós

Restaurante Fragments: confía en el chef, la lengua y la 'tatin' de chalotas

[Este restaurante ha cambiado de gestión y cocinero]

Una plaza de Les Corts rodeada de calles peatonales y cerca de L’Illa acoge un restaurante con terraza interior y platos con carácter

La lengua con salsa 'ravigote' del restaurante Fragments.

La lengua con salsa 'ravigote' del restaurante Fragments. / Ricard Cugat

Pau Arenós

Pau Arenós

La plaza de la Concòrdia, en el barrio de Les Corts, es un plus para el restaurante Fragments, que, de esta manera, dispone de una doble terraza: la exterior y la interior. La de dentro, cubierta, con estufas y mantas para frioleros y bajo el solemne 'lledoner', es un bálsamo en la ya relajante plaza, a pocos metros del ruido comercial de L'Illa y del tráfico desaforado de la Diagonal.

Fragments recoge otra singularidad: en el piso superior, Ricardo Feriche, copropietario junto a la ilustradora Juliet Pomés, tiene el estudio, donde saca punta a las tipografías y diseña libros y revistas, eso que apenas existe.

Fragments

Plaza de la Concòrdia, 12. Barcelona

Tf: 934. 199.6 13

Precio medio (sin vino): 40 €

Menús: 50 y 70 €

Hace un millón de años, Ricardo fue camarero en Fragments y cuando el antiguo propietario iba a traspasarlo, se lo ofreció. Repite una fórmula que ensayó en Poble Sec, cuando Tapioles 53 fue al mismo tiempo restaurante (aquellos ñoquis con ricota y espinacas) y despacho.

«Mi vida ha pasado en este barrio», cuenta, del que sigue siendo vecino. «La catequesis», dice, y recuerdo la infancia de cera de los niños que nacimos en los 60.

Salvador Gálvez y Ricardo Feriche, cocinero y propietario, en el restaurante Fragments.

Salvador Gálvez y Ricardo Feriche, cocinero y propietario, en el restaurante Fragments. / Ricard Cugat

En el piso de abajo, quien manda es el cocinero Salvador Gálvez, de 40 años, que pertenece a esa estirpe de currantes gastro con currículo con varias páginas y que continúan siendo anónimos para los clientes.

En el libro profesional de Salvador salen bombillas potentes (Ca L’Enric, Via Veneto, Santceloni) y otras con menos vatios, aunque tal vez hayan siendo más determinantes, como el Racó d'en Cesc, Bar Cañete, Coure o La Biblioteca Gourmande.

Está en Fragments desde hace cuatro años y pico –secundado por una flamígera cocina de la casa Charvet–, si bien es ahora, explica, cuando cree que está a punto: «Queremos ser un bistró de calidad de Barcelona». «Un lugar de confianza», sigue Ricardo.

La 'tatin' de chalotas.

La 'tatin' de chalotas. / Ricard Cugat

Comprendo la entraña de lo que dicen: 'confianza' es una palabra que no se puede tomar a la ligera. 'Confianza' es algo que los cocineros deberían tatuarse.

Para el vino, confío: Jan 2021, un plurivarietal del Empordà que elabora Jordi Esteve.

Me sugieren la berenjena, las verduritas y la corvina y confío, sí.

La berenjena, cocinada en la parrilla a gas de la Charvet, está fantástica: sustituiría el queso feta que la cubre por uno local de oveja.

Los puntos de las hortalizas (remolacha, hinojo, calabacín, zanahoria...) son acertados y el aliño de miel de castaño, nada empalagoso: me sobran todas las florecillas, perdidas en el vergel.

La cocción de la corvina es de 10 e inteligente el 'suquet' de berberechos: tienen sentido las huevas de trucha (la textura) y nada aportan las de arenque.

La terraza interior del restaurante Fragments.

La terraza interior del restaurante Fragments. / Ricard Cugat

¿Qué decir hasta ahora? Que me atrae la cocina de Salvador y que hay que desechar lo innecesario.

Confío, cierto, si bien tengo mis preferencias: voy a por la 'tatin' de chalotas, la lengua de ternera y la papada confitada.

'Tatin' de chalotas cubierta con panceta y granos de mostaza, buen contraste entre el dulce y el salado. Pienso en la 'tatin' de endivias de Gresca, la de puerros de Alkimia, la de pato con peras de Les Cols... ¡Bien por las hermanas Tatin y las versiones hortelanas!

La cocina abierta y parte del comedor de Fragments.

La cocina abierta y parte del comedor de Fragments. / Ricard Cugat

Servido por Mario López en la terraza bajo el 'lledoner' y el arrullo de las palomas, la lengua con salsa 'ravigote': «La lengua con vinagreta de mi madre. Y comprada en el mismo puesto de la Boqueria: Menuts Rosa». ¡Viva!

Papada confitada y, encima, endivias a la 'meunière': el cerdo se deshace en la boca y cruje la hoja. Bien jugado, Gálvez.

Disfrute máximo con los postres, ganadores: el cremoso de naranja con fresitas y flor de azahar (la infancia, otra vez) y el imprescindible milhojas de pistachos, con el que viajo a Madrid, a La Tasquería.

Fragments lleva 14 años con Ricardo y Juliet, cuatro años con Salvador. ¿Es su momento? Sí, es su momento: confiad.

El equipo

Salvador Gálvez, Josep María Raventós, Yahid Rahman, Siraj Urdin, Mario López, Lucy Revilla, Benjamín de Bernardo, Edu Piña, Samuel Samson, Hicham el Baidi y Mayte Ribas.

