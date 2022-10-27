Restaurante Per Feina: una carta a precio de menú del día

Rafa Zafra le ha dado muchas vueltas a la oferta de Per Feina, en el 22@, a partir de unos ítems: local grande, menú del día, barrio tecnológico y universitario y trabajadores que comen con emergencia y hastío ante la pantalla.

Junto al restaurante Estimar, vecino de Santa Maria del Mar, Rafa tiene la oficina y, en porexpanes blancos, decenas de hojas pinchadas con alfileres de entomólogo. Durante meses, Per Feina ha existido allí de una forma virtual.

Meticuloso al modo bulliniano, de cuyos equipos procede, ha ordenado el platerío con familias: ensaladas/salazones/confitados, sopas/cremas, verduras/legumbres, huevos/pastas/arroces, pescado, carne y ¡carro de postres! Ese toque retro es vistoso y energizante.

Per Feina Tànger, 98. Barcelona Tf: 932.311.404 Menú del día: 18 €

La decisión final ha sido dejar sobre la mesa –literal: en un sobre– una carta, con una treintena de platos, a precio de menú: 18 €. Y, para sibaritas sin prisa, algunas viandas fuera de ese rango. Ah, amigos, y una servilleta de verdad.

Al frente de la cocina, Stefano Schirru; del bar, Paco Heredia; de la sala, Estefanía Fernández y, de los postres, Fabiola George. Camareros y camareras visten con chaquetilla blanca, ese aire antiguo.

Rafa Zafra, con barba larga, Estefanía Fernández, Stefano Schirru, Fabiola George y Paco Heredia. / Joan Cortadellas / Joan Cortadellas

Al final del enorme espacio («el objetivo es dar de comer a 300 personas al día»), un televisor gigantesco, porque también ha querido capturar un espíritu, una atmósfera, una reverberación del pasado: «Mi padre repartía con camión y el día que me llevaba era una fiesta. Parábamos en restaurantes de polígono. ¡Poder ir a un sitio y elegir!».

El polígono moderno es este 22@ del Poblenou con empresas tecnológicas y esos currantes que Rafa quiere desenganchar del ordenador con unas lentejas superlativas con calamarcito y fuagrás y refrescantes piparras. Rebobinemos: menú del día y lentejas con ¡calamarcito y fuagrás! La leguminosa, con un fondo de pato, debería de tener un lugar de honor en Legumbrelandia.

Puerro a la brasa con praliné de avellanas. / Joan Cortadellas

Yo como para contarlo, así que, sacrificado en beneficio de la información veraz, he roto la regla del primero-segundo-postre y salto de apartado en apartado.

Después de elegir mandanga, el aperitivo, aceitunas variadas y 'llonganissa' de Cal Rovira, que también proporciona las chacinas para los desayunos. Y chinchín con el tinto L’Equilibrista. ¿Por qué no tener mágnums para la copa que entra con el menú?

El conejo con caracoles de Per Feina. / Joan Cortadellas

Desgrano los imprescindibles, platos gastronómicos en este entorno de tengo-una-reunión-a-las-cuatro: las lentejas, claro; los puerros a la brasa con olivada y praliné de avellanas, el salmorejo con uva («aplicamos la regla del 3: 3 kilos de tomate, 3 huevos duros, 300 gramos de pan, 3 dientes de ajo, 300 de aceite de oliva...»), la raya con salsa vizcaína y el conejo con caracoles (y una salsa con canela y 'sriracha') y la tarta de limón. Por capricho, brazo de gitano, ya casi desaparecido, más por desmemoria que por corrección política.

La barra de los postres con carro. / Joan Cortadellas

«Me da miedo que dentro de 30 años nadie recuerde el sabor de un cocido o de unos huevos a la flamenca. Hay algo romanticón en lo que hacemos», suelta. Con «negocios healthy» en el vecindario, el imán es la cazuela con fondo.

Retoques mínimos para los macarrones con butifarra (mantequilla en el gratinado y reducción de tomate), los canelones ('top-top', pero picaría menos el relleno) y el 'capipota' con garbanzos (con una canela dominante, y qué acierto con el tomillo limonero).

La entrada de Per Feina. / Joan Cortadellas

Este año de reencuentros, Rafa y sus socios, Anna Gotanegra y Ricardo Acquista, llevan mucha tralla con inauguraciones en Sevilla, Madrid y Barcelona, con ese Amar en El Palace, engalanado con langosta y collares de caviar. Per Feina es un ejercicio a pie de calle.

Al principio de la comida, he preguntado a Rafa si para, si frena, y, al final, convencido del formato, creo que sería astuto diseminar locales de 'anar' Per Feina.