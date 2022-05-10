Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los restaurantes que sirven los arroces preferidos de Paco Pérez

El chef, con cinco estrellas Michelin, se considera "muy arrocero". Estos son los lugares a los que va al grano

Paco Pérez, en el restaurante Enoteca.

Paco Pérez, en el restaurante Enoteca.

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico

Paco Pérez es tan, tan arrocero que: A/ se los cocina en casa ("de temporada, caldoso, meloso, me da igual... aunque mi preferido es el meloso de langosta con una picada con sus higados y los corales y algas del Cap de Creus"), B/ en Enoteca ofrece un menú de arroz los domingos y C/ siempre que sale por ahí a comer intenta probar un arrocito.

Le pedimos que profundice en la C y ejerza de prescriptor gastronómico Esta es su selección de restaurantes que cocinan el arroz de manera excelente. Y ya te decimos que convencer a un cinco estrellas Michelin como Pérez (dos por Miramar, dos por Enoteca y una por Cinco, en Berlín) no resulta nada sencillo.

Can Jubany

Can Jubany

En Can Jubany (carretera de Sant Hilari, s/n. Calldetenes), Nandu Jubany hace un arroz 'socarrat' con 'espardenyes' que esta increíble, pero es que él es muy buen arrocero, un cocinero como Dios manda, y lo demuestra con este arroz fantástico. Me gusta la textura del grano y el sabor. Es un arroz seco, suelto, que rebota en la boca, es decir, que está vivo, que no está pasado, que está en su punto. Y la 'espardenya' juega con su textura. Me parece un plato delicado y a la vez un poco intenso".

Arroz de 'espardenyes' de Can Jubany.

Arroz de 'espardenyes' de Can Jubany. /

Quique Dacosta

Quique Dacosta

"Quique Dacosta prepara un arroz fantástico en su casa (calle de Rascassa, 1, Dénia). En realidad, ha hecho muchísimos porque en el menú degustación de cada temporada lo cambia y siempre me ha parecido un plato increíble. No podría decir uno en concreto porque son tantos los que ha bordado... No es una arrocería pero lo considero un sitio para ir a probar uno de los mejores arroces que podrás comer".

Arroz a banda del menú de 2021 de Quique Dacossta, hecho con un caldo limpio de pescados de roca y galeras, con tropezones de sepia e infusión de azafrán en hebras.

Arroz a banda del menú de 2021 de Quique Dacossta, hecho con un caldo limpio de pescados de roca y galeras, con tropezones de sepia e infusión de azafrán en hebras. /

Paco Gandía

Paco Gandía

[Este restaurante ha cerrado] "Recuerdo su arroz de conejo y caracoles. Buenísimo. Es el clásico que hacen a la llama en este restaurante de Pinoso (calle de San Francisco, 2, Alicante). Tiene una textura increíble. Y mira que he ido solo dos veces allí, pero aún lo recuerdo. Considero que es un plato por el que vale la pena hacer el viaje hasta allí".

Arroz del restaurante Paco Gandía.

Arroz del restaurante Paco Gandía. /

Els Pescadors

Els Pescadors

"Este restaurante de Llançà (Castellar, 41) sirve un arroz de sepia, alcachofa y cigalita muy gustoso, muy intenso, con el grano suelto. Muy interesante, la verdad. Son gente de toda la vida, que al menos lleva 40 años haciendo estos arroces, así que siempre lo clavan. Hacen una cocina marinera tremenda en la que nunca falta el arroz".

Arroz de Els Pescadors (Llançà).

Arroz de Els Pescadors (Llançà). /

El Gran Azul

El Gran Azul

"Este restaurante está muy bien. Está en València (avenida de Aragó, 10) y hace arroces de todo tipo, y todo son increíbles. Pero si tengo que elegir, diría que hay que probar la paella valenciana, la tradicional. Fui porque me lo habían recomendado, y sin duda es un lugar para quienes les gusta el arroz, el buen arroz".

Arroz del restaurante El Gran Azul.

Arroz del restaurante El Gran Azul. /

