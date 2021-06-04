Los restaurantes de Barcelona que manejan las brasas con maestría

Las brasas están de moda, quién lo duda. Y hay muchos establecimientos abiertos hace pocos meses que las manejan para crear platos memorables. En este artículo seleccionamos estos restaurantes que trabajan las brasas con maestría. Ponemos la mano en el fuego por ellos.

Bodega Bonay

La 'tatin' de alcachofas de la Bodega Bonay. / Manu Mitru

El cocinero Giacomo Hassan y el sumiller David Amat llenan el restaurante del Hotel Casa Bonay con platos con humo y vinos con nervio. Puedes contrar aquí toda la información sobre Bodega Bonay.

Fat Veggies

Raíz, tallos, hojas de remolacha y queso 'labneh'. / Laura Guerrero

Aquí viesten los vegetales con humo y llamas. Juan Martini complementa la oferta de su restaurante de carnes, Fat Barbies, con unas parrillas en las que saca chispas a las hortalizas. Esta es la crónica de Pau Arenós de su visita a Fat Veggies.

Can Culleres

El 'suquet' con albóndigas de gambas y rape de Can Culleres. / Ferran Nadeu

Arenós tiitulaba su crónica así: 'El crol de la albóndiga en el 'suquet'. Un buen resumen para explicar que el cocinero Jordi Asensio defiende la cuchara, el plato hondo, el humo, la suculencia y el pasado industrial del barrio de Poblenou en Can Culleres.

Fonda Pepa

El plato de 'capipota' con vieira y bullabesa de Fonda Pepa. / Ricard Cugat

Este restaurante hace elogio de la comida 'duralex'. Pedro Baño y Paco Benítez reviven los sabores antiguos con una mirada nueva en otro estreno imprescindible en el latoso 2020. Aquí tienes los detalles de Fonda Pepa.

Taberna Noroeste

La bomba de cocido de Taberna Noroeste. / Jordi Cotrina.

Explicó tras su visita Pau Arenós que, en este establecimiento, "la bomba de cocido, ¡es la bomba!". Pero no es el único plato memorable. Javier San Vicente y David López unen el norte y el oeste y consiguen una cocina calórica que engancha, reconforta y fluye. Bienvenidos a Taberna Noroeste.

Besta

La 'filloa' de algas con 'civet' de jabalí y encurtidos. / Xavier González

Dos cocineros, dos mares y una cocina bestia. Manu Núñez y Carles Ramon se asocian para unir el Atlántico y el Mediterráneo y apartarse de la rigidez de la carta en favor de lo espontáneo. Así es Besta.

Adobo

El huevo abuñuelado con sofrito de Adobo. / Ricard Cugat

Ojito, porque en Adobo los guisos manchan el mantel. Enrique Valentí vuelve a la acción y lo hace con sofritos y cazuelas, tiempo y fuego bajo y un restaurante con (futuro) bar anexo, AdoBar. Si quieres saber más sobre Adobo, clica aquí.

Leña

Las chuletitas con patatas de Leña Barcelona. / Elisenda Pons

Por fin, Dani García, con 25 restaurantes -y que tuvo tres estrellas-, abre en la ciudad de la que es vecino ocasional, además de devoto culé. Está en la planta baja del Hotel Grand Hyatt (en la 19ª, el peruano Maymanta de Omar Malpartida). El chef describe este espacio decorado con colores que insinúan llamaradas, rojos, amarillos, como «todo lo que sucede alrededor del fuego» con una parrilla vasca, una robata y un horno de carbón. Así hemos comido en Leña.

Cadaqués

El arroz de conejo y caracoles del restaurante Cadaqués. / Joan Cortadellas

Ya lo avanzaba Pau Arenós en el titular de su crónica: 'Arroz, conejo, caracoles y leña, ¿para qué más?'

En este establecimiento preparan los arroces con troncos de naranjo, un combustible cada día menos presente en la restauración, imposible de encontrar en Barcelona.

Esta es la crónica de Cadaqués.