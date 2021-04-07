'Sushi' y más
Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona en los que te sentirás como en Tokio
Te proponemos una buena manera de disfrutar de los infinitos matices de la gastronomía nipona visitando estos establecimientos
Buenos restaurantes de Barcelona que te harán gozar con sus 'nigiris'
Una 'app' para geolocalizar restaurantes japoneses a tu alrededor
A lo mejor no has ido nunca a Tokio y a lo mejor te gustaría. A lo mejor ya has ido y a lo mejor te encantó y repetirías. La cuestión es que si quieres viajar hasta la capital nipona sin salir de nuestras fronteras, ahorrándote el vuelo interminable y unos cuantos euros o yenes, puedes hacerlo visitando algunos de los mejores restaurantes japoneses de Barcelona que te proponemos aquí.
Estos establecimientos, además, demuestran que la gastronomía nipona es rica en matices. Dicho de otra manera, no todo es 'sushi'. Hay muchos más platos, y están aquí.
1. Suto
Solo seis comensales, un menú degustación y las manos rápidas y expertas de Yoshikazu Suto y las bebidas de Carolina Alarcón en una calle de Sants. Así es Suto.
2. Sensato
Ryuta y Aya Sato han abierto una barra de ‘sushi’ en un mini comedor bajo una ‘volta’ catalana: sus 6 taburetes son los más deseados de Barcelona. "Entre dos y tres meses de antelación", cuentan. Uno de los restaurantes imprescindibles de 2021 según pau Arenós, que visitó a los cocineros y que escribió aquí la crónica sobre Sensato.
3. Sun Taka
El cocinero, originario de Osaka, coloca sobre la barra platos de altura que trabaja con dedos y cuchillos afilados. "Yo no soy un 'sushiman'. Me gusta más preparar otro tipo de platos", explica Mitsutaka Kawata, el chef del restaurante, donde sirve platos como el 'tartar' de atún con aguacate y papel de arroz, el lingote de ventresca a la llama con mostaza y tallos de 'wasabi', la tempura de cangrejo de concha blanda y las 'gyozas' de cerdo ibérico. Aquí tienes más información sobre Sun Taka.
4. Soluna
Abrir un restaurante y disponer de inmediato de un plato emblemático. Eso es lo que Teppei Nii ha logrado con la pizza japonesa de 'kokotxas' de bacalao en su restaurante, que comenzaba a brillar cuando se decretó el confinamiento total por el estado de alarma debido a la pandemia. Pero atención, porque hay muchos más platos interesantes. Para saber cuáles, clica aquí: es la crónica de Pau Arenós sobre Soluna.
5. Alapar
Jaume Marambio y Victoria Maccarone cruzan la cocina mediterránea con la asiática en el lugar donde estuvo Pakta (Lleida, 5). No es Pakta, claro, pero lo japonés sigue sobre la vajilla, mezclado con lo catalán, con "lo mediterráneo", prefiere el cocinero. Esta es una 'izakaya' o taberna con sabor a fricandó. Esto es lo que comió nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, en Alapar.
6. Sato i Tanaka
Sato i Tanaka, que así se llama el establecimiento, recuerda las barras tokiotas en las que un reducido número de comensales son atendidos por un 'itamae'. El aire relajado -y eficaz- se respira desde la entrada. Sillas cómodas para esperar, como pajaritos, a que los ilusionistas saquen el alimento de entre los dedos. Solo 15 comensales. No aben más en Sato i Tanaka.
7. Ikoya
Ikoya, frente al mercado de Santa Caterina (avenida de Francesc Cambó, 23), es una alianza de Hideki (Grupo Shunka) e Iñaki (Grupo Sagardi). Se trata de una 'izakaya' (taberna japonesa) donde con una ‘robata’ como pieza principal de la escena. ¿Qué hacen con ella? Te explicamos eso y más en esta crónica sobre Ikoya.
8. Aiueno
Encontramos el nuevo restaurante de Kenji Ueno al salir del viejo, Can Kenji: están uno delante del otro, en las dos orillas de la calle de Rosselló. Barra y dos mesas, una de cuatro y otra comunal. Un pequeño comedor para exquisitos de mediodía. Así es Aiueno.
9. Ah-Un
Ah-Un (inaugurado hace un par de meses en la calle de Balmes, 55) viene a recordarnos, por ejemplo, que en Japón les gusta la barbacoa tanto como a nosotros. 'Yakiniku', se llama, y puede ser de gas o de carbón (en este caso se llama 'robata'). Y qué se come allí. Pues lo que te pones en el 'yakiniku'. Y eso te lo contamos en la crónica de nuestra visita a Ah-Un.
10. Koy Shunka
Este restaurante distinguido con una estrella Michelin es el mejor japonés de Barcelona. Y para seguir siéndolo, Hideki Matsuhisa ha remodelado su establecimiento: un pasillo oscuro lleva al luminoso comedor con tres barras donde reinan el crudo y la parrilla. Así es el nuevo Koy Shunka.
11. Majide
Mesa comunal, barra, mesitas, luz... Allí, los cocineros más jóvenes atienden sus manejos con los nigiris, cuyo arroz es excelente. Si quieres saber lo que es una 'izakaya' fina, tienes que ir a Majide.
12. Carlota Akaneya
Incrustada en cada mesa, imponiéndose, sintetizando, la parrilla de carbón. «Carbón vegetal ecológico», puntualiza Ignasi Elias, uno de los dueños del establecimiento. El espacio es agradabilísimo, madera, hierro y chimeneas para los malos humos. Aquí te contamos todos sobre Carlota Akaneya.
13. Nomo
El restaurante Nomo (con locales en Gran de Gràcia, 13; Major de Sarrià, 105, y Madrazo, 135) ha cumplido 15 años (ojo al dato, su plato más vendido en este tiempo ha sido el 'ebi chili'). El secreto de su éxito es su cocina japonesa asequible y de calidad. Así trabajan en Nomo.
14. Ramen Ya-Hiro
Dentro de unos cuantos años, las colas que se forman a diario frente al pequeño restaurante Ramen Ya-Hiro serán recordadas entre los 'foodies' de la ciudad. Y dirán que eran legendarias. Y no les faltarán razón, porque a veces hay quien espera hasta dos horas para que le sirvan un 'ramen'. Aquí te contamos lo bien que comimos en Ramen Ya-Hiro.
15. 99 Sushi Bar
Situado en la parte alta de la ciudad -Turó Park- y con precios de acuerdo al PIB de la zona, con el argumento de que la materia prima y la elaboración son de primera. Así es 99 Sushi Bar.
16. Osaka Bang
Este diminuto restaurante triunfa con una carta cortísima, basada en dos especialidades japonesas: 'okonomiyaki' y 'takoyaki'. Así de buenos los hacen en Osaka Bang.
17. Somodó
Somodó cerró en Gràcia y ha reabierto como Somodó Bá (‘bá’ en japonés significa espacio), una barra para ocho comensales, aunque, de momento, solo acoge a seis. Un único cocinero (y camarero y limpiador y…), un menú de mediodía y un menú nocturno, ambos a un precio formidable para lo que se ofrenda. Esto es Somodó.
18. Noxe
El piso 26º del Hotel W ha estrenado un espacio donde probar la cocina tradicional nipona con productos mediterráneos, beber un cóctel de autor y bailar hasta la madrugada. Esto es lo que se come y se disfruta en Noxe.
19. Os-Kuro
Que en la cocina tradicional japonesa no todo es 'sushi' se sabe, pero son pocos los restaurantes japoneses en la capital catalana que quieran defender la amplia gastronomía del país asiático. Por eso son muchos los platos desconocidos para el gran público que frecuenta sitios donde sirven 'nigiris', 'makis' y poco más. Y Os-kuro, en el Hotel Claris, es uno de ellos. Presume de tener el sofisticado ambiente de los sushi bars de Londres, Paris o Nueva York, y en su carta hay platos como el 'chawanmushi' de cangrejo real, el salmonete integral con 'ankimo', el 'ikayaki' de anzuelo con anisados, el meloso de atún con puerros al 'miso' o las setas de temporada con panceta de atún y yema curada. Atención a la opción de hacer un maridaje con los sakes que propone la experta sumiller de la casa.
20. Futami
Este es un restaurante recomendable para los que quieran conocer un japonés de serie media. El lugar idóneo donde comer es una de las nueve plazas de la barra de la entrada. Desde allí se pueden contemplar los movimientos del chef, la minuciosidad, la limpieza, la habilidad en el corte... Si quieres saber más, aquí te lo contamos todo sobre Futami.
21. Dos Palillos
El restaurante de Albert Raurich y Tamae Imachi ha cumplido 15 años. Es una barra que inició un modelo altamente copiado de proximidad y libertad creativa. Para celebrar el aniversario repasan una selección de platos de los que damos cuenta en esta crónica de Dos Palillos.
22. Kasa Hanaka
Esta cafetería-restaurante del centro cívico Vil·la Urània triunfa de lo lindo con sus platos japoneses y con algún que otro toque de fusión, siempre de raciones y precios más que generosos con los bolsillos famélicos. Sirva de ejemplo un bol de 'udon' que llena el buche que da gusto: cuesta 13,90 € con acompañamiento y bebida incluida. Si quieres saber más, aquí tienes más información sobre Kasa Hanaka.
23. Shikô by Yamato
La cocina japonesa no es solo 'sushi. También es carne, y no solo de 'wagyu'. Y hecha en una barbacoa porque a los nipones les gusta mucho. Este enorme restaurante hace pedagogía -y un poco de 'show'- al respecto. Cada mesa cuenta con una parrila incrustada en el centro para que puedas hacerte sus tiernas, sabrosas y excelentes carnes a tu gusto (sí, también tienen 'wagyu'). Pero hay más y te lo contamos en esta crónica sobre nuestra visita a Shikô by Yamato.
24. Gala Sushi Club
Gala transforma el sótano donde sus clientes se divertían en un espacio íntimo y elegante con una barra donde sirve 'sushi' con personalidad. Así de bien te lo puedes pasar en Gala Sushi Club.
25. Robata
En este restaurante verás dos estilos de la gastronomía japonesa en la misma carta, el de la pureza y el de la abundancia. Robata.
26. Fukamura
Daisuke Fukamura ha remodelado su restaurante hasta dejarlo irreconocible: ahora es un precioso espacio de madera donde despliega el arte del 'nigiri' en una barra íntima para 6 personas. Así de bien se come en Fumakura.
27. Umo
Este restaurante es como la casa de Alex Vall, que tiene una mesa grande donde sirve platos que elabora 'in situ' con productos de primera y técnica japonesa. Aquí te contamos de qué va Umo.
28. Ippudo
Shigemi Kawahara, que tiene 300 establecimientos en todo el mundo dedicados al 'ramen', se estrena en España abriendo uno en el Eixample. Tiene cuatro tipos, todos elaborados con caldo 'tonkotsu' (huesos de cerdo). Te lo contamos en este reportaje sober Ippudo.
29. Fry House
Sergi Villaubí y Ken Umehara, conocido en redes como El Puto Ken, proponen 'burgers' que saben al país del sol naciente en Fry House.
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