5 arroces que no te puedes perder en Barcelona

Hay quien asocia el arroz a la seudopaella de los domingos y quien convierte el arroz con cosas en un camino al cielo. Pau Arenós, el cronista gastronómico de EL PERIÓDICO, ha ofrecido este verano su selección de cinco restaurantes de Barcelona donde transforman el grano más popular en platos originales y deliciosos.

1. Cruix, arroces como tapa en el Eixample

Este pequeño local de la calle Entença ofrece arroces de pimientos y gambas; de lágrima y cerdo ibérico con berenjena ahumada; de mollejas de vacuno, piparras frescas y lonchas de entrecot de black angus curado con sal para los locos de la carne, y paella de gambas al ajillo para quien añore el mar.

2. Terraza Martínez, arroz con vistas

El restaurante de Montjuïc ofrece los mismos arroces en tres cocciones para retener la atención en el plato y no solo en el 'skyline' de Barcelona.

3. La paella de Su, Valencia en la Diagonal

El único local catalán que tiene el reconocimiento de Wikipaella está en la Diagonal de Barcelona y lo llevan dos antiguos interioristas reconvertidos a los fogones.

4. La Mar Salada, referencia en la Barceloneta

Arroces en cazuela prepara este emblemático restaurante del barrio marinero de Barcelona que viven de los fondos tradicionales para darles una vuelta de imaginación.

5. Suculent, paella sublimada

En el Raval de Barcelona, sin vistas marineras, preparan una paella que da la vuelta a la valenciana en ingredientes y en maestría.