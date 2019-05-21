Marisquerías de Barcelona para darse un homenaje

Si lo tuyo es el marisco, no busques más. Pau Arenós ha hecho el trabajo por ti y ha seleccionado estas tres marisquerías de Barcelona para que te puedas poner las botas. Aquí encontrarás productos 'la mar de buenos'.

1. Lluritu

De Lluritu me llamaron la atención dos cosas. El nombre, una vulgarización del pez conocido como 'llorito' ('xyrichtys novacula') y el subtítulo: 'marisquería desenfadada'. Después supe que en el negocio había tres amigos que compartieron pupitre: Pol Puigventós, Gerard Belenes y el actor Pau Roca. Cuando los conocí me agradó la rotundidad del ideario y que hubieran pensado a fondo cada elemento, incluidas las inútiles servilletas de bareto. Leer más sobre Lluritu.

2. Carballeira

Después de sentarse y apoyar en la pared el bastón con mango de plata, Leopoldo Pomés abre una carterita y descubre una pequeña cámara Sony y un estuche con dos bolígrafos. Durante la comida en Carballeira, restaurante del que es copropietario y que festeja los 75 años, la Sony y los instrumentos de escritura seguirán en el mismo lugar, al alcance de la mano derecha, y solo al final disparará alguna foto. Leer más sobre Carballeira.

3. Rías de Galicia

Los hermanos Iglesias, Juan Carlos, Borja y Pedro, se mueven más que un pulpo con sobredosis de algas. La reforma de la planta baja de la hipermarisquería Rías de Galicia, la tienda 'online' Gastrojoyería, la asociación con los Adrià Brothers en el Tickets y el 41º (donde Albert Adrià estrena el menú Experience para 16 personas, las 16 sillas más buscadas de Barcelona) y la reconversión del Cañota en tapería juguetona y a precio 'indie'. Leer más sobre Rías de Galicia.