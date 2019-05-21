Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabores marítimos

Marisquerías de Barcelona para darse un homenaje

En estos tres restaurantes de Barcelona que hemos seleccionado los productos van del mar al plato

Algunos de los productos del restaurante Carballeira.

Algunos de los productos del restaurante Carballeira.  / Laura Guerrero

Cata Mayor

Cata Mayor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si lo tuyo es el marisco, no busques más. Pau Arenós ha hecho el trabajo por ti y ha seleccionado estas tres marisquerías de Barcelona para que te puedas poner las botas. Aquí encontrarás productos 'la mar de buenos'.

1. Lluritu

De Lluritu me llamaron la atención dos cosas. El nombre, una vulgarización del pez conocido como 'llorito' ('xyrichtys novacula') y el subtítulo: 'marisquería desenfadada'. Después supe que en el negocio había tres amigos que compartieron pupitre: Pol Puigventós, Gerard Belenes y el actor Pau Roca. Cuando los conocí me agradó la rotundidad del ideario y que hubieran pensado a fondo cada elemento, incluidas las inútiles servilletas de bareto. Leer más sobre Lluritu.

2. Carballeira

Después de sentarse y apoyar en la pared el bastón con mango de plata, Leopoldo Pomés abre una carterita y descubre una pequeña cámara Sony y un estuche con dos bolígrafos. Durante la comida en Carballeira, restaurante del que es copropietario y que festeja los 75 años, la Sony y los instrumentos de escritura seguirán en el mismo lugar, al alcance de la mano derecha, y solo al final disparará alguna foto. Leer más sobre Carballeira.

3. Rías de Galicia

Los hermanos Iglesias, Juan Carlos, Borja y Pedro, se mueven más que un pulpo con sobredosis de algas. La reforma de la planta baja de la hipermarisquería Rías de Galicia, la tienda 'online' Gastrojoyería, la asociación con los Adrià Brothers en el Tickets y el 41º (donde Albert Adrià estrena el menú Experience para 16 personas, las 16 sillas más buscadas de Barcelona) y la reconversión del Cañota en tapería juguetona y a precio 'indie'. Leer más sobre Rías de Galicia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  3. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  4. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  5. El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
  6. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  7. Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
  8. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

DIRECTO UCRANIA | Ucrania ha probado ya misiles Flamingo de largo alcance en sus ataques contra objetivos rusos en Crimea

DIRECTO UCRANIA | Ucrania ha probado ya misiles Flamingo de largo alcance en sus ataques contra objetivos rusos en Crimea

Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas

Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas

Descubre el cortavientos chubasquero de menos de 20 €, cómodo y muy resistente para las primeras lluvias

Descubre el cortavientos chubasquero de menos de 20 €, cómodo y muy resistente para las primeras lluvias

EL PERIÓDICO se suma al llamamiento de Reporteros Sin Fronteras y pide el fin de la matanza de periodistas en Gaza

EL PERIÓDICO se suma al llamamiento de Reporteros Sin Fronteras y pide el fin de la matanza de periodistas en Gaza

Xi anima a Putin y a Modi a reforzar lazos y a apuntalar "un mundo multipolar"

Xi anima a Putin y a Modi a reforzar lazos y a apuntalar "un mundo multipolar"

El Gobierno prepara otro incremento del salario mínimo: 1.184 euros actuales y nuevas cifras en 2026

El Gobierno prepara otro incremento del salario mínimo: 1.184 euros actuales y nuevas cifras en 2026

Jon Rahm entra en el equipo de la Ryder y Sergio García se queda fuera

Jon Rahm entra en el equipo de la Ryder y Sergio García se queda fuera

Las ventas de coches en agosto suben un 17%: el motor eléctrico tira del mercado español

Las ventas de coches en agosto suben un 17%: el motor eléctrico tira del mercado español