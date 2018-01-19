Si te gustan las creaciones elaboradas con carnes de caza, este es tu artículo. Porque aquí apuntamos unos cuantos establecimientos donde siempre acertarás el tiro. Ahí va una interesante selección con algunos de los mejores restaurantes de caza de Barcelona. ¡Plato!

La 'escudella' de caza con el consomé y las carnes. / Pau Arenós

Al Kostat

Jordi Vilà, que en agosto de 2022 cumplió discretamente 20 años al frente de Alkimia, el restaurante con estrella que dirige con Sònia Profitós, renueva ahora la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios. ¿Dónde? En Al Kostat.

La liebre 'à la royale' de Suculent. / El Periódico

Suculent

Abrió a principios del 2012 con la idea de reivindicar la cuchara, un lugar donde lo popular y cotidiano se expresara con plenitud y una sofisticación controlada. También es un sitio donde subliman los platos de caza. Qué gran restaurante es Suculent.

Los 'rigatoni' con liebre y trufa del restaurante Maleducat. / Joan Mateu Parra

Maleducat

El cocinero Víctor Ródenas y los hermanos Marc e Ignasi García se apartan de la rutina de los platos fijos en favor de los platillos volantes en este restaurante de Sant Antoni. "Queremos la libertad de trabajar fuera de carta", te cuentan en Maleducat.

El chef del restaurante Nectari, Jordi Esteve. / El Periódico

Nectari

Jordi Esteve siempre está presto y dispuesto a preparar platos de caza. No lo puede remediar: le encantan. Igual cocina perdiz, jabalí, lomo de ciervo que cualquier otro animal que llegue a su restaurante: corzo, cabra, paloma torcaz... Y los elabora con un buen gusto que pocos alcanzan. Sin duda, merece una visita Nectari (València, 28).

El conejo de bosque con fresas fermentadas de Capet. / Ana Puit

Capet

Este es uno de los escasos establecimientos de Barcelona donde la cocina cinegética encuentra mesa. Y en ella se ha sentado nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós. En este artículo te cuenta cómo fue su visita a Capet.

Uno de los platos de Nairod. / El Periódico

Nairod

David Rustarazo, alias Rusti, es un cocinerazo, un viejo cocinero de 35 años. Barbas de capitán Ahab e inseguridades de cazador de ballenas: «¿Es buen momento o no para lanzar el arpón?», parece preguntarse. Y lo es porque con platos como el 'suquet' de bogavante, patatas y huevo curado los clientes o los cetáceos tienen que caer. Leer más sobre Nairod.

Adelf Morales y Eva Melé, en la barra de Topik. / Josep Garcia

Topik

Este restaurante circula por caminos propios y cuando vayas siempre podrás encontrar liebre y becada y pichón y 'grouse' y pato azulón y perdiz. Así se come en Topik.