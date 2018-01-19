Platos 'salvajes'
Los mejores restaurantes de caza de Barcelona
Vamos en busca y captura de los restaurantes que mejor trabajan las piezas de pluma y pelo para que aciertes el tiro. ¡Plato!
Cata MayorCata Mayor
Detrás de la firma 'Cata Mayor' se encuentra el colectivo que elabora los contenidos del canal gastronómico de 'El Periódico' y que recurre a la firma coral a la hora de hacer recomendaciones generales de lugares y productos.
Si te gustan las creaciones elaboradas con carnes de caza, este es tu artículo. Porque aquí apuntamos unos cuantos establecimientos donde siempre acertarás el tiro. Ahí va una interesante selección con algunos de los mejores restaurantes de caza de Barcelona. ¡Plato!
Al Kostat
Jordi Vilà, que en agosto de 2022 cumplió discretamente 20 años al frente de Alkimia, el restaurante con estrella que dirige con Sònia Profitós, renueva ahora la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios. ¿Dónde? En Al Kostat.
Suculent
Abrió a principios del 2012 con la idea de reivindicar la cuchara, un lugar donde lo popular y cotidiano se expresara con plenitud y una sofisticación controlada. También es un sitio donde subliman los platos de caza. Qué gran restaurante es Suculent.
Maleducat
El cocinero Víctor Ródenas y los hermanos Marc e Ignasi García se apartan de la rutina de los platos fijos en favor de los platillos volantes en este restaurante de Sant Antoni. "Queremos la libertad de trabajar fuera de carta", te cuentan en Maleducat.
Nectari
Jordi Esteve siempre está presto y dispuesto a preparar platos de caza. No lo puede remediar: le encantan. Igual cocina perdiz, jabalí, lomo de ciervo que cualquier otro animal que llegue a su restaurante: corzo, cabra, paloma torcaz... Y los elabora con un buen gusto que pocos alcanzan. Sin duda, merece una visita Nectari (València, 28).
Capet
Este es uno de los escasos establecimientos de Barcelona donde la cocina cinegética encuentra mesa. Y en ella se ha sentado nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós. En este artículo te cuenta cómo fue su visita a Capet.
Nairod
David Rustarazo, alias Rusti, es un cocinerazo, un viejo cocinero de 35 años. Barbas de capitán Ahab e inseguridades de cazador de ballenas: «¿Es buen momento o no para lanzar el arpón?», parece preguntarse. Y lo es porque con platos como el 'suquet' de bogavante, patatas y huevo curado los clientes o los cetáceos tienen que caer. Leer más sobre Nairod.
Topik
Este restaurante circula por caminos propios y cuando vayas siempre podrás encontrar liebre y becada y pichón y 'grouse' y pato azulón y perdiz. Así se come en Topik.
Las recomendaciones de Gaig, Tejedor y Romero
Toni Romero (Suculent)
"Me gusta mucho la carne de caza, especialmente la caza menor, y creo que hay que aprovechar que es temporada". Por eso le ha dedicado un menú con tres secuencias de tres pases cada una, con pichón, liebre y 'grouse', conocida como perdiz escocesa. "En Barcelona, probé una liebre 'à la royale' muy rica en Alkimia (ronda de Sant Antoni, 41), un lugar donde Jordi Vilà también destaca cuando hace becada o arroces de paloma torcaz, lo que demuestra que es uno de los mejores cocineros de Barcelona". Fuera de la ciudad, recomienda Can Jubany (Calldetenes). "Nandu siempre ha trabajado muy bien la caza y por eso vino un día a El Bulli para explicarnos cómo hacer una liebre 'à la royale' y una becada".
Carles Gaig
En el siglo XIX, la abuela de Carles Gaig ya hacía arroz de pichón, uno de los clásicos de su restaurante. "Lo he puesto un poco al día, incorporando los 'ceps' y añadiendo vino rancio al sofrito, pero el pichón sigue siendo eje central del plato". El sabio y veterano chef barcelonés también trabaja la liebre 'à la royale', la perdiz de la Alcántara, la perdiz a la vinagreta, el 'civet' de liebre… Sus recomendaciones son Gresca (Provença, 230) en Barcelona, y Fonda Sala, en Olost. Del primero, Gaig aplaude el talento de Rafa Peña como cocinero y recuerda un pichón "fuera de serie". Y del segundo no se esconde al admitir que "quien más quien menos hemos ido allí a aprender cómo los trabaja" Toni Sala, un "pionero de los platos de caza".
Carles Tejedor
Al chef le gusta cocinar con carne de caza. Cuando dirigió el restaurante Be So ofrecía un pichón asado, una becada muy tradicional, una arroz de paloma torcaz, un 'liebre à la royale' a baja temperatura y un filete de corzo. Así que sabe de qué habla cuando recomienda dónde disfrutar de este tipo de gastronomía. En Barcelona, no puede quedarse solo con un establecimiento. "No puedo borrar de la memoria una becada y una liebre con remolacha para llorar de Alkimia y unos macarrones de liebre 'à la royale' impresionantes de Suculent (Rambla del Raval, 43). Fuera de la capital catalana, él acude a Fonda Sala, en Olost, al que considera un "referente de caza y trufa". Explica Tejedor que allí "conocen el producto como pocos y saben cómo sacar lo mejor de él".
