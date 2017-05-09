Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpHantavirusCrimen EspluguesMNACBebé maltratadoBlake LivelyMet Gala 2026Guerra IránElecciones Andalucía
instagramlinkedin

Los restaurantes de Pau Arenós

Restaurante Mediamanga: manga larga y camisa buena

Iván Castro abre junto a Mont Bar un establecimiento orientado a los clásicos (revisados) de la cocina popular

De izquierda a derecha, Javier Méndez, Iván Castro, Manel Arjó y Jorge Guerrero.

De izquierda a derecha, Javier Méndez, Iván Castro, Manel Arjó y Jorge Guerrero.

Pau Arenós

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el hilo musical suenan Earth, Wind & Fire, que según la visión enfermiza del cronista son elementos necesarios para la barbacoa. Siguen Kool & The Gang con 'Celebration' y algo de eso tiene Mediamanga, hermano de Mont Bar, con quien comparte edificio. En uno de los pisos han habilitado un taller y un comedor privado. Iván Castro -dueño con Manel Arjó, su tío, de ambos establecimientos- diferencia las propuestas.

Según las intenciones de Iván, en Mont Bar caben las técnicas de vanguardia (y dentro de poco solo dispondrán de un menú degustación y de una carta corta); en Mediamanga, no, orientado a lo tradicional. Creo que al cliente le da igual: lo que quiere es que cada bocado, en uno u otro lugar, sea bueno, tenga sentido, deje algún recuerdo.

Ambos escenarios son equiparables: hay más sillas altas y barras que mesas. En esta doble oferta, con la calle de Aribau como pasarela, los cocineros son rotatorios: mandan Domenico Ungaro y Javier Méndez, que en estos momentos está al frente de Mediamanga. Como director, Jorge Guerrero.

En lugares con pegada gastro deberían abolir las servilletas de papel en pro de las textiles. En las últimas dos semanas he encontrado esa celulosa que no absorbe en Mediamanga, Arume y Els Garrofers (Alella). Reivindico la servilleta de gran tamaño.

Mojo el pan del Forn de Sant Josep en el aceite Verde Esmeralda, variedad royal, muy bueno. Carta de vinos con pesos pesados y ligeros. El primer tinto es VS Murua 2012, un rioja, aunque me atrae más el segundo, Tomasito's, de Conca de Barberà.

Los platos comparten una característica: son emblemas de la cocina popular con un plus. La croqueta de puchero lleva hierbabuena; la ensaladilla rusa con 'harissa', un pico fantástico y bonito natural (mejor ahumado: le falta sabor); la anchoa con endivia, remolacha y queso Blau de l'Avi Ton. El salmorejo (qué bueno), mango y boquerones fritos («para 'dipear'», señala Javier). El siguiente pase es una sorpresa: empanadilla con rabo de vacuno y salsa de choco, negra e intensa. Me quejaba hace unos días de lo difícil que es encontrar una 'cresta' remozada, y aquí está.

Mantienen el tipo la ostra con caviar y cítricos y la cococha con jamón y caldo de judía verde (picantito). Glorioso el 'trinxat' con gamba, jugo de las cabezas y papada de Casa Alba. ¿El 'trinxat' emigra de los comedores populares y la estación para engalanarse? Aurelio Morales también lo trabaja (con rape y mejillones) en la Terraza del Claris.

Flojea el canelón de carrillera con boniato y unos innecesarios granos de granada. Postre grandioso: borracho con amontillado.

Si se le pregunta a Iván si al 'mediamanga' le faltan el 'churro' (¿por qué no hacer un postre?) y el 'mangotero', dirá: «Se refiere a la chaquetilla: hay que arremangarse para trabajar».

Parten de lo tradicional y miran con gafas modernas. No tengo clara la división Mediamanga-Mont Bar porque las técnicas, de vanguardia o retaguardia, son -o deberían ser- necesarias y discretas, sin que el comensal repare en el uso.

Noticias relacionadas y más

Sí estoy seguro de que la carta es de manga larga y camisa buena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' gana la última noche de Risto Mejide y lidera con récord
  2. Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
  3. Un susto mayúsculo en los FGC
  4. El Último de la Fila, un aquelarre a favor del ansia de vivir en su épica noche de regreso en el Estadi Olímpic
  5. Mossos y Fiscalía alertan del consumo entre jóvenes de nitazenos, el 'superopioide' cien veces más fuerte que el fentanilo
  6. Los Mossos niegan que el crimen de Esplugues sea un ataque terrorista y apuntan a un brote psicótico
  7. ONCE Sorteo Extra del Día de la Madre, en directo | Hora, premios y resultados
  8. Catalunya activa los avisos por intensidad de lluvias y chubascos torrenciales en todo el territorio para el lunes y el martes por la tarde

MotoGP tendrá por primera vez un 'fan festival' en Plaza Catalunya

MotoGP tendrá por primera vez un 'fan festival' en Plaza Catalunya

Blasi cruza la meta de la Vuelta en quinto lugar y ya es novena de la general

Blasi cruza la meta de la Vuelta en quinto lugar y ya es novena de la general

El Tribunal de Cuentas detecta 2.389 millones de fondos europeos destinados a pagar pensiones

El Tribunal de Cuentas detecta 2.389 millones de fondos europeos destinados a pagar pensiones

El supuesto pago de 200.000 euros en negro por las obras de una piscina con cascada compromete al jefe de ministros de Milei

El supuesto pago de 200.000 euros en negro por las obras de una piscina con cascada compromete al jefe de ministros de Milei

Expósito, ante la final de los pericos en Sevilla: "Elijo creer, somos el Mágico Espanyol"

Expósito, ante la final de los pericos en Sevilla: "Elijo creer, somos el Mágico Espanyol"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en el Afterwork de EL PERIÓDICO

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en el Afterwork de EL PERIÓDICO

La OCU lo aclara: si te duplican un cargo en la tarjeta de crédito puedes reclamar así

La OCU lo aclara: si te duplican un cargo en la tarjeta de crédito puedes reclamar así

La línea de tren de Lleida a La Pobla de Segur supera el medio millón de pasajeros

La línea de tren de Lleida a La Pobla de Segur supera el medio millón de pasajeros