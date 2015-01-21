Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los restaurantes de Pau Arenós

Restaurante Tandoor: Ivan toma el mando

Ivan Surinder, con su madre, Poonam Chitra, en la entrada del restaurante Tandoor. Foto: Danny Caminal

Ivan Surinder, con su madre, Poonam Chitra, en la entrada del restaurante Tandoor. Foto: Danny Caminal

Pau Arenós

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La señora Poonam Chitra sonríe con la boca pequeña ante el entusiasmo de su hijo Ivan (Barcelona, 1991), que va de la cocina a la sala cargado con viandas y pedagogía.

Está orgullosa, y está preocupada, alternando sentimientos como cualquier madre responsable. A finales de agosto, Ivan Surinder puso a calentar el restaurante Tandoor para que la memoria del padre, Nath Surinder Oberoi, siguiese encendida.

No estaba en los planes del joven barcelonés, tan lejos de Delhi y los ancestros y los ritos y las costumbres, hacerse cocinero, pero la muerte del progenitor le obligó a un cursillo acelerado de dolor y hostelería.

En el 2005, en el congreso Cuinasia, el padre conoció a Albert Adrià, así que Ivan buscó el auxilio del Rey del Paral.lel. Durante nueve meses se aplicó en Tickets, donde no aprendió nada de cocina india, si bien se doctoró en astucia gastronómica.

Más optimista que Ganesha, el dios elefante, cerró el Tandoor familiar para abrir la versión moderna, esa en la que la señora Poonam sonríe con temor y alegría. Coctelería (de fin de semana) en la puerta, mural colorista como recibimiento, gráfica potente. Otra generación al mando.

Estoy comiendo, con estupor y regocijo, porque este bisoño tiene arrojo, tiene chispa. ¿Qué espero de un chaval de 23 años con cuatro meses de experiencia? Poco, y yerro.

Me entusiasmo con la croqueta de verduras y mayonesa de menta –apunten, croqueteros--, el pastel de patata relleno de legumbres y la tortita con semillas de tomate y berenjena ahumada.

Mi satisfacción crece con el queso fresco (“hecho en casa con leche de vaca que llega de Montserrat”) con espinacas y me siento el marajá de Kapurthala con el contramuslo de pollo marinado con yogur y cilantro.

Son platos del padre, a los que Ivan le da actualidad, es decir, ligereza. “Para este plato se usa pechuga, pero queda seco. Prefiero contramuslo. Y añado anacardos. He reducido especias y grasas”. Quiere menos picante –tampoco pasa nada si hay fogonazo— y menos 'ghee', la omnipresente mantequilla.

He comenzado con una cerveza Cobra y he seguido, por indicación de la madre, con el tinto Sula, un syrah indio con tapón de rosca.

Al rollito de carne de cordero con aguacate le falta esponjosidad, no así al pollo 'tikka masala', hecho en el horno 'tandoor', que luego fisgaré en la cocina, una boca del infierno donde clavan ese pecado en rojo.

También el cordero con curry ha pasado por la ardiente vasija calentada. El postre resume Tandoor, lo viejo y lo nuevo: samosa de chocolate con cardamomo.

Ivan ríe mucho, escucha mucho, quiere aprender, piensa en otro 'stage', tal vez con su admirado Jordi Cruz.

Está por escribir la historia de los pioneros de la comida extranjera en Barcelona, la del señor Kao y la del señor Yamashita.

El señor Nath Surinder Oberoi fue el primer cocinero indio con aquel lejano Taj Mahal de 1986. Veintinueve años después, Ivan podría convertir Tandoor en el mejor indio de Barcelona.

Atención: al apartado de platos vegetarianos.

Recomendable para: los quieran un viaje fino al subcontinente.

Que huyan: los que asocian lo indio a espacios folclóricos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  3. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  4. El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
  5. El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
  6. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  7. Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
  8. Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera

Jon Rahm entra en el equipo de la Ryder y Sergio García se queda fuera

Jon Rahm entra en el equipo de la Ryder y Sergio García se queda fuera

Feijóo propone cambiar la ley para impedir que un presidente gobierne sin Presupuestos

Feijóo propone cambiar la ley para impedir que un presidente gobierne sin Presupuestos

DIRECTO GAZA | Los expertos aseguran que las acciones de Israel en Gaza cumplen con la "definición legal de genocidio"

DIRECTO GAZA | Los expertos aseguran que las acciones de Israel en Gaza cumplen con la "definición legal de genocidio"

Reus inicia la rehabilitación de nueve edificios del barrio Fortuny con una inversión de 2,4 millones

Reus inicia la rehabilitación de nueve edificios del barrio Fortuny con una inversión de 2,4 millones

El verano de 2025 es el segundo más cálido de la historia en Catalunya: récords de calor y noches tropicales

El verano de 2025 es el segundo más cálido de la historia en Catalunya: récords de calor y noches tropicales

¿Buscas un coche? Estos son los 10 más vendidos en agosto de 2025 en España

¿Buscas un coche? Estos son los 10 más vendidos en agosto de 2025 en España

Las claves del pacto contra el cambio climático: una iniciativa con poco recorrido ante el portazo del PP

Las claves del pacto contra el cambio climático: una iniciativa con poco recorrido ante el portazo del PP

Lydia Lozano, operada del pecho: sus primeras declaraciones a Mediaset tras salir del quirófano

Lydia Lozano, operada del pecho: sus primeras declaraciones a Mediaset tras salir del quirófano