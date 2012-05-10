Restaurante Nass: la tetera de Rachid Zahi

Al pedir a Rachid Zahi Saddouki compartir la tetera blanca, que le cabe en la palma de la mano, su respuesta es una disculpa: «¿Seguro? Es la de mi abuelo y nunca se limpia. Cuanto menos se limpia, mejor es el té».

De acuerdo, sin manías, tomemos ese sorbo ardiente en honor al anciano. El instrumento es el médium para una charla mentolada sobre el más allá.

Rachid se ajusta a la ceremonia: el líquido va del vasito al recipiente y al revés, en un viaje a la memoria, que libera moléculas mitad dulces, mitad saladas.

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El trasvase busca la espuma: a cada brote de serpentín, crece el burbujeo.

Es el final de la comida en Nass, en la Barceloneta, el restaurante de Rachid (1970), cocinero saharaui que salió sin zapatos del pueblo de Oulad Amrane («llegué a París con chanclas») y este mediodía calza zuecos naranjas.

«En el desierto no hay colores, por eso me gustan tanto». Cítricas son las gafas, el reloj enorme, esos zuecos de silicona. Una vida también naranja, entre el dulce y el ácido.

Me interesa la cocina trotamundos y abierta, de no lugar, de Rachid, compendio de viajes y estancias: el aceite que compra a unos ingleses del Matarranya, el tiradito de atún con cebolla y vinagre de arroz, el mejillón con citronela (y patata frita, a lo belga), el fuagrás micuit con mermelada de limón (y pan abriochado), la vieira con acelgas y crema de garbanzos y calabaza (la pobre acelga, sepultada por la avalancha), el tartar de fresa y cebolla con langostino y envuelta en pasta kataifi, el rodaballo con habitas, espinaca y zanahoria con especias de Marraquech (qué bueno).

Con una copa de Comuns de l’Hereu y pan de Baluard, nombro como favorito el cordero con risotto, porque es el cordero de la madre (sin la gramínea), que el hijo respeta y guisa como una manera de hablar con ella desde la distancia.

El postre es raro, con rastas, como las que contiene el chef con el gorro: sopa de almendras con mató, membrillo, ¡y rábano! Es como decir «me importa un rábano que no te guste». Me gusta.

Después, con el té, la historia, que es el plato fuerte.

Cómo Halima, la madre, cocinaba en una habitación «sin salida de humo» y hoy paga esa niebla con la salud.

«Éramos pobres, nos repartíamos con los hermanos 250 gramos de carne una vez a la semana».

El viaje a París en 1990 en busca de un sueldo, el fortuito enganche a La Coupole como friegaplatos, el deslome para aprender a cocinar, la estancia en Maxim’s («donde aprendí el fuagrás»), la huida por el frío («no lo soporto») para entrar en calor en la Brasserie Flo, en Barcelona.

Buen relaciones públicas, sonrisa de dátil. Ha abierto una hamburguesería, asesora otro establecimiento, planea especiar, algún día, una casa de cocina marroquí.

Nass significa gente. Ha acertado: tiene el comedor lleno.

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Otro té, Rachid, sí, de la tetera blanca de tu abuelo.