Ahogados en pilpil

El peligro de los ‘influencers’ gastro está en los influidos, situación de la que no se libran los profesionales. Si antes se copiaba –lo que requiere de habilidad–, ahora imitan, como los gorilas y los papagayos en el zoo, gestos que se reproducen sin contenido.

Vídeo 1: la caricia del cuchillo sobre una superficie crujiente (pan tostado, torrezno...), intentando el discutible placer de un sonido ASMR o, las más de las veces, dando la dentera de un tenedor sobre una pizarra.

‘Linguina’ con pilpil de tomate y almejas de Osteria Condal. / Manu Mitru

Vídeo 2: recomendaciones de restaurantes tituladas con letras infantiles para demostrar la autenticidad de quien escribe a mano, aunque lo haya hecho una máquina. De repente, decenas de ‘reels’ con esa tipografía trémula de aprendiz de calígrafo.

Vídeo 3: pilpil de cualquier materia, de manera que ya no es ‘X con pilpil’ sino ‘pilpil de X’, deriva que ha llenado las cartas de volúmenes aceitosos en detrimento de las salsas con solideces. Pilpil como gesto contemporáneo y descontextualizado y que satura y aburre.

Los calamares con pilpil de jamón ibérico y el cótel Skalivada de Casa Platos. / Ferran Nadeu

Lo primero fue emancipar la emulsión del bacalao y derivados, como la cococha, que era su medio natural puesto que engordaba con la ayuda de la gelatina, pasando a ser utilizada como gruesa manta amarilla para tapar pescados enteros al horno o a la parrilla.

Miles de audiovisuales de tipos enseñando sus trucos –el caldo de pieles y recortes de bacalao, el añadido de aceite frío, el colador...– con la cuestionable motivación de cubrir hasta ocultar completamente la pieza, hurtándole el sabor propio y natural y con la posibilidad de disimular cocciones inadecuadas.

Partidario del pilpil –cómo no: es extraordinario–, escribí que era el ‘allioli’ de los vascos, para susto de Martín Berasategui, y lo practico y lo recomiendo sobre una tostada para degustarlo sin interferencias.

El ‘panipuri’ relleno de pilpil de ‘ceps’ de Roc & Cris. / Pau Arenós

El domingo comí rodaballo a la brasa en el restaurante Intrèpid y propusieron servir el aliño aparte, y claro que sí, lo que dio la oportunidad al rey plano de brillar. Ese día también probé los ‘canyuts’ pilpileados.

Me he engrasado con pilpiles de tomate, de lías, de jamón ibérico, de ‘ceps’, de hierbas, de gambas, de calamar, de garbanzos, de pimiento rojo, de anguila cuando comía anguila. Leo una carta y hay tanta variaciones que en un sitio han escrito: “Clásico”, por prudencia.

La lengua con pimientos al pilpil de Jiribilla. / Jordi Otix

Fue una idea ilusionante que pronto dejará de serlo, como sucede con las multiplicaciones, como ha pasado con el ‘garum’, que ya está de retirada, o con la ensaladilla de gambas, en plenitud.

El gádido, aceite, ajo, guindilla, paciencia, movimiento y listo, aunque para algunos eso sería un bacalao ligado, considerando el pilpil la llegada a la mesa del aceite hirviendo, y de ahí la onomatopeya del nombre, lo que añade el misterio de por qué a principios del siglo XX aparecía en los recetarios como ‘pir-pir’. Según el diccionario, la palabra es ‘de or. inc.’, es decir, ‘de origen incierto’.

Puede que sea tan sencillo como apartar el término ‘pilpil’, oportunista y específico, en beneficio de los neutros y generales como salsa, jugo, emulsión, crema, moje, reducción... ¿Es menos atractivo, molón o gurmet escribir salsa de ‘ceps’? Al menos, ‘pir-pir’ de ‘ceps’ es raro y divertido. Porque, caray, el pilpil debería ser solo de bacalao.