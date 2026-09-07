El secreto está en la salsa: la receta de unos dados de solomillo a la pimienta maravillosos

La terraza de Veraz, el restaurante del Hotel The Barcelona Edition, ha cedido su espacio hasta finales de octubre a Bar Galán, que allí propone algunos de sus platos más icónicos, basados en una filosofía de cocina de producto y sin artificios: las anchoas 00 del Cantábrico con tomate; las tortitas de 'sashimi' de atún, aguacate y mayonesa picante; los puerros; el bikini de jamón ibérico y trufa; las bravas Boom; la croqueta de rabo de toro; el 'steak tartar' de solomillo; los macarrones... Y los dados de solomillo a la pimienta, que son una auténtica maravilla.

Tras probarlos, hemos pedido la receta, cuyo secreto está, como suele pasar, en la salsa. Es cremosa e intensa, elaborada a partir de chalota y puerro lentamente caramelizados, perfumada con vermut blanco y enriquecida con granos de pimienta negra tostados. "El equilibrio entre el dulzor natural de la chalota y el puerro, las notas herbales del vermut blanco y la intensidad aromática de la pimienta negra crea una salsa sedosa y elegante, de gran complejidad y perfecta para realzar un corte tan noble de vacuno como es el solomillo", explican los cocineros.

Ingredientes

500 g de solomillo de ternera

60 g de chalota

60 g de puerro (parte blanca)

½ diente de ajo

40 g de vermut blanco

10 g de pimienta negra en grano

350 ml de nata líquida

Elaboración

Cortar la chalota, el puerro y el ajo en juliana fina. Rehogar las verduras a fuego medio hasta obtener una ligera caramelización y un color dorado uniforme. Desglasar con vermut blanco y dejar reducir suavemente para concentrar los aromas. Mientras tanto, tostar los granos de pimienta negra en una sartén seca hasta que desprendan todo su perfume. Incorporar la pimienta tostada. Añadir la nata líquida y cocinar a fuego lento hasta conseguir una textura cremosa y ligeramente reducida. Triturar hasta obtener una salsa fina y homogénea. Reservar caliente.

Acabado y presentación