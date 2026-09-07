Para carnívoros
El secreto está en la salsa: la receta de unos dados de solomillo a la pimienta maravillosos
Este plato de Bar Galán se puede probar hasta finales de octubre en la terraza de Veraz, el restaurante del Hotel The Barcelona Edition
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La terraza de Veraz, el restaurante del Hotel The Barcelona Edition, ha cedido su espacio hasta finales de octubre a Bar Galán, que allí propone algunos de sus platos más icónicos, basados en una filosofía de cocina de producto y sin artificios: las anchoas 00 del Cantábrico con tomate; las tortitas de 'sashimi' de atún, aguacate y mayonesa picante; los puerros; el bikini de jamón ibérico y trufa; las bravas Boom; la croqueta de rabo de toro; el 'steak tartar' de solomillo; los macarrones... Y los dados de solomillo a la pimienta, que son una auténtica maravilla.
Tras probarlos, hemos pedido la receta, cuyo secreto está, como suele pasar, en la salsa. Es cremosa e intensa, elaborada a partir de chalota y puerro lentamente caramelizados, perfumada con vermut blanco y enriquecida con granos de pimienta negra tostados. "El equilibrio entre el dulzor natural de la chalota y el puerro, las notas herbales del vermut blanco y la intensidad aromática de la pimienta negra crea una salsa sedosa y elegante, de gran complejidad y perfecta para realzar un corte tan noble de vacuno como es el solomillo", explican los cocineros.
Ingredientes
- 500 g de solomillo de ternera
- 60 g de chalota
- 60 g de puerro (parte blanca)
- ½ diente de ajo
- 40 g de vermut blanco
- 10 g de pimienta negra en grano
- 350 ml de nata líquida
Elaboración
- Cortar la chalota, el puerro y el ajo en juliana fina.
- Rehogar las verduras a fuego medio hasta obtener una ligera caramelización y un color dorado uniforme.
- Desglasar con vermut blanco y dejar reducir suavemente para concentrar los aromas.
- Mientras tanto, tostar los granos de pimienta negra en una sartén seca hasta que desprendan todo su perfume.
- Incorporar la pimienta tostada.
- Añadir la nata líquida y cocinar a fuego lento hasta conseguir una textura cremosa y ligeramente reducida.
- Triturar hasta obtener una salsa fina y homogénea. Reservar caliente.
Acabado y presentación
- Dorar muy bien los cubos de solomillo de 2 centímetros por lado.
- Incorporar una pequeña cantidad de 'demi-glace' para aportar profundidad y brillo a la salsa.
- Incorporar la salsa de pimienta e integrar bien.
- Servir acompañado de un pan recién horneado, preferentemente 'tipo brioche'.
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