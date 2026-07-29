Cómo preparar una de las 'burgers' más caras de Barcelona

Cuando Rafa Zafra aterrizó en 2022 en el Hotel El Palace con Amar, su lema fue 'la casualización del lujo'. Con La Burguersía culmina su objetivo. Está en la barra dorada del restaurante y su pretensión es ofrecer la experiencia de comer una hamburguesa en un espacio tan majestuoso como ese.

La protagonista de la propuesta es una hamburguesa de carne de 'wagyu' en un 'brioche' con queso cheddar y una salsa especial. Cuesta 24 € (llevan patatas fritas de guarnición). Para completar la experiencia, los comensales disponen de una cuidada carta de vinos, champanes, cavas y cócteles.

Ingredientes

Para la salsa 'cheeseburguer'

70 g de mayonesa

20 g de kétchup (en Amar es casero)

8 g de pepinillo agridulce

6 g de cebolla tierna

Elaboración

Picamos el pepinillo, la cebolla tierna y el eneldo en 'brunoise' muy fina. Mezclamos todos los ingredientes y reservamos.

Para la 'burger'

Ingredientes

1 hamburguesa de 'wagyu' de 100 g

Aceite suave

Sal

Elaboración

Cocinamos la hamburguesa en la sartén con un poco de aceite y sal si es necesarioal punto deseado (en Amar lo hacen en el horno de leña).

Para el pan

Ingredientes

1 'brioche' Juanito

Mantequilla clarificada

Elaboración

Cortamos el 'brioche' por la mitad y untamos mantequilla clarificada en las dos caras interiores. Marcamos en la sartén (en Amar lo hacen en el horno de leña).

Montaje del bocadillo

Ingredientes

1 hamburguesa de 'wagyu' de 100 g cocinada

1 'brioche' Juanito cortado y pasado por la sartén

Salsa 'cheeseburger' (elaboración anterior)

2 láminas de queso cheddar

Pepinillos agridulces cortados en rodajas

Cebolla tierna cortada en 'brunoise'

Elaboración