'Finger food' con glamur
Cómo preparar una de las 'burgers' más caras de Barcelona
Te enseñamos a hacer en casa este bocadillo de La Burguersía, en la barra del restaurante Amar, que cuesta 24 €
Aprende a preparar una hamburguesa de 10 con Paco Pérez
Comer una 'burger' de autor es una porquería cara
Cuando Rafa Zafra aterrizó en 2022 en el Hotel El Palace con Amar, su lema fue 'la casualización del lujo'. Con La Burguersía culmina su objetivo. Está en la barra dorada del restaurante y su pretensión es ofrecer la experiencia de comer una hamburguesa en un espacio tan majestuoso como ese.
La protagonista de la propuesta es una hamburguesa de carne de 'wagyu' en un 'brioche' con queso cheddar y una salsa especial. Cuesta 24 € (llevan patatas fritas de guarnición). Para completar la experiencia, los comensales disponen de una cuidada carta de vinos, champanes, cavas y cócteles.
Ingredientes
Para la salsa 'cheeseburguer'
- 70 g de mayonesa
- 20 g de kétchup (en Amar es casero)
- 8 g de pepinillo agridulce
- 6 g de cebolla tierna
Elaboración
- Picamos el pepinillo, la cebolla tierna y el eneldo en 'brunoise' muy fina.
- Mezclamos todos los ingredientes y reservamos.
Para la 'burger'
Ingredientes
- 1 hamburguesa de 'wagyu' de 100 g
- Aceite suave
- Sal
Elaboración
- Cocinamos la hamburguesa en la sartén con un poco de aceite y sal si es necesarioal punto deseado (en Amar lo hacen en el horno de leña).
Para el pan
Ingredientes
- 1 'brioche' Juanito
- Mantequilla clarificada
Elaboración
- Cortamos el 'brioche' por la mitad y untamos mantequilla clarificada en las dos caras interiores.
- Marcamos en la sartén (en Amar lo hacen en el horno de leña).
Montaje del bocadillo
Ingredientes
- 1 hamburguesa de 'wagyu' de 100 g cocinada
- 1 'brioche' Juanito cortado y pasado por la sartén
- Salsa 'cheeseburger' (elaboración anterior)
- 2 láminas de queso cheddar
- Pepinillos agridulces cortados en rodajas
- Cebolla tierna cortada en 'brunoise'
Elaboración
- Ponemos los pepinillos, la cebolla y una lámina de queso en una mitad del 'brioche', y a continuación colocamos la 'burger' y la salsa.
- Acabamos el montaje con la otra lámina de queso.
- Cerramos el bocadillo con la otra mitad del 'brioche'.
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