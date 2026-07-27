Cómo hacer calamarcitos rellenos con salsa de tinta y 'allioli' a la manera tradicional

Boca Grande es uno de los restaurantes clásicos del pasaje de la Concepció, 12. Clásico por el tiempo que lleva abierto y clásico porque sirve cocina mediterránea con algún que otro guiño internacional en un ambiente elegante y glamuroso a más no poder. Un éxito que ha propiciado que su concepto haya saltado el charco: este año ha inaugurado un local en Ciudad de México, ni más ni menos. En nuestra última visita al establecimiento barcelonés hemos probado los platos de la nueva carta, entre los que destaca el calamarcito relleno con salsa de tinta y 'allioli' elaborado a la manera tradicional. Aquí tienes la receta para cuatro personas que nos ha pasado el chef de la casa, David Serra.

Calamarcito relleno con salsa de tinta y 'allioli', uno de los platos estrella del restaurante Boca Grande. / El Periódico

Ingredientes para 4 personas

Para los calamarcitos rellenos de carne

4 calamares de unos 300 g cada uno

200 g de carne picada ternera

100 g de carne picada cerdo

100 g de papada de cerdo picada

2 dientes de ajo picados finos

10 g de perejil fresco picado fino

100 g de miga de pan mojada en leche

25 g de tinta de calamar

2 huevos duros

15 g de piñones tostados

100 g de cebolla seca picada en 'brunoise'

100 g de pulpa de tomate natural sin pepitas

1 vaso de vino rancio

2 dientes ajos picados finos

C/s aceite de oliva virgen extra

1 l de 'fumet' de pescado

30 g de picada tradicional

Elaboración

Ponemos a sofreír la cebolla con el ajo en el aceite caliente y dejamos cocinar hasta que la cebolla oscurezca. Añadimos la pulpa de tomate y cocinamos nuevamente hasta caramelizar el tomate y la cebolla. Añadimos el vaso de vino rancio y dejamos evaporar el alcohol. Reservamos. Picamos las patas y los interiores del calamar para mezclarlos luego con el relleno. Cocinamos las carnes picadas en aceite de oliva hasta que saquen toda el agua. Añadimos las patas de calamar y cocinamos también. Añadimos la miga de pan, los huevos duros y los piñones, y los trabajamos hasta formar un masa homogénea. Ponemos la masa en una manga pastelera con la que rellenamos los calamares, que cerramos con unos palillos. Una vez rellenos los calamares, los pasamos por harina y los marcamos en la sartén. En la olla donde vamos a guisar los calamares, añadimos el sofrito de cebolla y tomate que teníamos reservado, los calamares, el 'fumet', la picada y la tinta negra de calamar, y dejamos cocinar a fuego lento aproximadamente unos 75 minutos hasta que los calamares queden blandos. Trituramos con la batidora el caldo restante y el sofrito obtenido después de guisar hasta obtener una salsa fina y homogénea de tinta negra.

Para el aceite de menta

Ingredientes

100 g de hojas de menta fresca

100 cl de aceite de oliva suave

Elaboración

Escaldamos las hojas de menta en agua hirviendo unos 15 segundos. Enfriamos en agua con hielo, escurrir y resevar. Mezclamos con una batidora las hojas de menta y el aceite hasta conseguir un aceite verde. Colamos por un colador fino de malla.

Acabado y presentación

Ingredientes

Calamares rellenos (elaboración anterior)

Salsa de caldo y sofrito (elaboración anterior)

50 cl de aceite de menta (elaboración anterior)

50 g de 'allioli'

Paso a paso