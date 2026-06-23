Idea original
Una versión sabrosa y fácil del salmorejo: con aguacate
Te enseñamos a convertir el refrescante plato andaluz en una propuesta cremosa, saciante y rica
¿Cómo hacer salmorejo?
Cinco recetas con aguacate fáciles y saludables
En verano nos apetece disfrutar de recetas frescas, sencillas y llenas de sabor. Por eso uno de los platos más populares de esta época es el salmorejo, una receta tradicional andaluza que se ha convertido en un imprescindible de la gastronomía española durante los meses más cálidos.
La Organización Mundial del Aguacate propone una reinterpretación de este clásico veraniego incorporando un ingrediente estrella que le da un toque especial sin renunciar a su esencia, el aguacate. El resultado es un salmorejo con mayor cremosidad, suavidad y valor nutricional, que combina la tradición con la versatilidad de esta fruta rica en grasas saludables, vitaminas y minerales, como el potasio y el magnesio.
Esta versión del salmorejo es una opción cremosa, saciante y llena de sabor, perfecta para quienes buscan cuidarse sin complicaciones. Es muy fácil de preparar e ideal para compartir. ¿La intentas hacer?
Ingredientes para 4 personas
- 2 aguacates maduros
- 2 huevos duros
- 1 pimiento italiano
- 1/2 pepino
- 1 diente de ajo sin germen
- 25 ml de vinagre
- 50 ml de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
Elaboración
- Lavar y trocear las verduras.
- Introducir todos los ingredientes en el vaso batidor.
- Triturar hasta conseguir una textura cremosa.
- Rectificar de sal.
- Reservar en frío antes de servir.
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