La coca estrella de Sant Joan 2026 ya tiene nombre: mascarpone, cerezas amarenas y virutas de chocolate

Ante la inminente llegada del verano y, por supuesto, de la verbena de Sant Joan, varios de los pasteleros más destacados del panorama nacional tienen la vista centrada en las cocas. Este producto, muy típico en Catalunya y en buena parte del Mediterráneo, y que tiene una base de masa tipo brioche, será un año más el absoluto protagonista gastronómico de esta verbena.

La pastelería Oriol Carrió Barcelona ha explicado alguno de sus secretos en relación con estas cocas.

Oriol Carrió Barcelona es una de las pastelerías artesanales más reconocidas de España por su destacada trayectoria en concursos de alta pastelería. Entre sus logros más importantes destaca el galardón a Mejor Panettone Artesano Clásico de España 2025, a Mejor Panellet de Piñones de Catalunya en 2022 y en 2024, y a la Mejor Coca de Crema en 2019.

Para empezar, esta pastelería, que tiene tres locales en Barcelona -dos pastelerías ubicadas en la calle Bailèn, 216 y en la calle Provença, 139, y un obrador de pan en la calle Comte Urgell, 75 -, ha decidido no quedarse solo en la producción de la clásica 'coca de llardons' de Sant Joan. De hecho, en su catálogo de ofertas gastronómicas encontramos hasta 10 tipos diferentes de cocas.

Cocas de Sant Joan más destacadas

Entre ellas, destacan por encima del resto la clásica coca de fruta hecha con una masa de brioche de doble fermentación, fruta confitada y piñones; la coca de fruta fresca, que es muy similar a la anterior, pero lleva la fruta sin confitar acompañada de crema; la coca selvática, que lleva crema de mascarpone, mermelada de frambuesa, cerezas amarenas y virutas de chocolate; y la coca de chocolate con crema de chocolate, decorada con avellanas y bolitas crujientes.

Esta pastelería suele subir a redes siempre los procesos de elaboración de toda su oferta gastronómica, y estas cocas de Sant Joan no han sido la excepción. Concretamente, Anna Carrió, hija de los creadores de Oriol Carrió Barcelona y actual copropietaria del negocio, explica el proceso de creación de sus mejores cocas.

Coca de fruta fresca

Para empezar, explica que hay que cocinar muy bien la base de brioche: hay que cocerla bien y dejar que se enfríe, para empezar a preparar cada una de las modalidades que ofrece. En este caso, para realizar la coca de fruta fresca, explica: "Ya veréis que esta es una coca más fresca. Haremos la coca de frutas confitadas reversionada, con fruta fresca. Porque como a muchos no os gusta el melón, la ciruela y la naranja, tal vez con un poco de fruta fresca como mandarina, kiwi y arándanos os va mejor. Además, en las noches de verano, que hace calor, siempre apetece más algo fresco".

La coca estrella del 2026

También comenta el proceso de elaboración de la coca selvática, probablemente la opción más original y alejada de lo clásico que tienen: "Y así es como nosotros elaboramos la coca selvática. Ya tenemos el brioche frío y ahora vamos a ponerle la crema de mascarpone. Un poco de mermelada de arándanos, unas pocas cerezas amarenas. Y ahora, para terminar, unas virutas de chocolate. Ya sabéis, encargarla antes del 20 de junio por las tiendas físicas o por la página web, ya que haremos unidades bastante limitadas".

Coca con mucho chocolate

Finalmente, revela cómo se lleva a cabo la coca de chocolate: "Una vez tenemos la base, le vamos a hacer unos pequeños agujeros y los rellenaremos con crema de chocolate. Y ahora, por si había poco chocolate, le añadiremos más por encima. Ahora que ya lo tenemos bien repleto de chocolate, lo vamos a decorar con más chocolate, concretamente chocolate con leche Azelia. Y ahora, para terminar, tenemos aquí una mezcla de bolitas de chocolate y avellanas. A todo el mundo le gusta esta coca".

De esta manera, esta pastelería deja clara su ambición por innovar y lucir su originalidad presentando unas ofertas gastronómicas que no van a dejar a nadie indiferente esta verbena de Sant Joan 2026.