Frescura sorprendente
Cómo darle un delicioso toque japonés a un 'steak tartar'
La Barra del Solomillo, en la planta baja del restaurante Solomillo, ofrece esta variante fresca y con un aire marino que asombra y gusta a partes iguales
Cómo preparar un 'steak tartar' perfecto
'Steak tartar' con su tuétano de Toni Romero
El restaurante Solomillo (Hotel Alexandra), conocido por su propuesta de carne al peso, ha estrenado una nueva etapa en su oferta gastronómica con el rediseño de su antigua Charcutería, que se transforma en La Barra del Solomillo. Este nuevo espacio, que dispone de una terraza exterior, reinterpreta la esencia de la charcutería tradicional, incorporando tapas, platillos y conservas pensadas para disfrutar en un ambiente más informal (cada tarde, de 16.00 a 19.00 horas, al elegir cualquiera de las tapas seleccionadas de la carta, la bebida es gratuita). Entre las nuevas propuestas, muchas de ellas basadas en las carnes propias de la casa, destaca este 'steak tartar' a la japonesa que nos ha gustado mucho.
Manel Castelló, el responsable de alimentos y bebidas del hotel, recuerda cómo surgió la idea de elaborar este plato. "Hace un año, hicimos un 'tataki' de filete con salsa 'ponzu' que tuvo mucha aceptación. Ahora hemos aplicado este estilo asiático, más fresco, a uno de nuestros súperventas, el 'steak tartar'". Para el restaurador, este bocado "tiene mucho 'umami'". "Como el 'furikake' lleva algas, le aporta un punto marino y fresco sin que la carne pierda nunca el gusto ni el 'steak tartar' su esencia porque todo queda muy integrado". "Además -añade- tiene el punto crujiente de las semillas de sésamo". Aquí tienes la receta para una ración.
Ingredientes
- 180 g de solomillo de vaca Frisona cortado a cuchillo
- 5 ml de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharaditas de soja
- 10 g de 'furikake' (condimento japonés a base de algas, sésamo y pescado deshidratado)
- 1 g de 'wasabi'
- 1 g de 'togarashi' (mezcla de especias japonesas)
- 1 g de jengibre en polvo
- 1 yema de huevo
- Sal al gusto
Elaboración
- Poner en un bol el aceite, la soja, el 'furikake', el 'wasabi', el 'togarashi' y el jengibre en polvo, y remover hasta crear una masa uniforme.
- Añadir la yema de huevo y volver a mezclar.
- Poner la carne y salar al gusto (sin pasarse porque la soja y el 'furikake' ya aportan mucho 'umami' y sal).
- Mezclar todo de nuevo y emplatar en plato frío.
- Acompañar de tostadas o pan de 'carasatu'.
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