Un gran ejemplo de cómo dar sabor y elegancia a un pescado crudo: pargo con hinojo y cítricos

Fiskebar, el restaurante del Reial Club Marítim, tiene una propuesta gastronómica que navega entre la tradición mediterránea y la sensibilidad nórdica, siempre con el producto marino como hilo conductor. Se puede degustar en la sala acristalada o en su agradable terraza, ambas con unas formidables vistas a la fachada marítima de Barcelona. El establecimiento renovó la carta hace unas semanas con barra fría, platos para compartir, bocados vegetales, pastas y principales. Hay, además, creaciones que ya se perfilan como imprescindibles. Entre las novedades más destacadas está el crudo de pargo con hinojo y cítricos; cuya receta para cuatro personas tienes aquí.

Para el caldo de pescado

Ingredientes

120 g de cebolla seca

60 g de puerro

70 g de nabo

90 g de colinabo

50 g de bulbo de apio

35 g de apio

40 g de hinojo

1,2 l de agua

Espinas de una lubina grande

Elaboración

Colocar todas las verduras y las espinas en una olla desde frío. Añadir el agua y llevar a hervor suave. Cuando rompa a hervir, bajar al mínimo y cocinar 2 horas. Apagar, tapar y dejar infusionar 30 minutos. Colar y enfriar rápidamente.

Para la leche de tigre

Ingredientes

300 g de caldo de pescado (elaboración anterior)

95 g de cebolla morada

15 g de jengibre

30 g de apio

6 g de sal

80 g de hielo

2 g de 'katsuobushi'

2 g de ají amarillo congelado sin pepitas

50 g de recortes de lubina sin piel

30 g de cilantro

40 g de zumo de naranja

50 g de 'physalis'

1 g de agua de azafrán

40 g de zumo de limón

Elaboración

Incorporar todos los ingredientes en un vaso alto. Triturar con batidora hasta obtener una mezcla lisa y emulsionada. Colar fino si quieres una textura más elegante. Reservar muy fría.

Para el aceite de limón

Ingredientes

150 g de aceite de girasol

25 g de piel de limón

Elaboración

Calentar el aceite a 80 grados. Añadir las pieles de limón. Infusionar 20 minutos. Enfriar en nevera. Filtrar y reservar.

Para la picada de hinojo

Ingredientes

13 g de hinojo en cortado en 'brunoise'

20 g de aceite de limón

6 g de vinagre

0,5 g de sal fina

Elaboración

Mezclar los ingredientes y reservar en frío.

Para el emplatado

Ingredientes por persona

100 g de pargo limpio y laminado

50 g de leche de tigre (elaboración anterior)

7 g de picada de hinojo (elaboración anterior)

2 g de aceite verde (elaboración anterior)

1 g de sal Maldon

1 g de pimienta negra

10 g de 'physalis'

2 g de eneldo fresco

1 g de ralladura de lima

Montaje