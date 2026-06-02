Bocado marino
Un gran ejemplo de cómo dar sabor y elegancia a un pescado crudo: pargo con hinojo y cítricos
Esta es la receta de uno los platos más destacados del año de Fiskebar, el restaurante del Reial Club Marítim
Los mejores restaurantes de pescado de Barcelona (1)
Así se hace un carpacho de atún que no olvidarás jamás
Fiskebar, el restaurante del Reial Club Marítim, tiene una propuesta gastronómica que navega entre la tradición mediterránea y la sensibilidad nórdica, siempre con el producto marino como hilo conductor. Se puede degustar en la sala acristalada o en su agradable terraza, ambas con unas formidables vistas a la fachada marítima de Barcelona. El establecimiento renovó la carta hace unas semanas con barra fría, platos para compartir, bocados vegetales, pastas y principales. Hay, además, creaciones que ya se perfilan como imprescindibles. Entre las novedades más destacadas está el crudo de pargo con hinojo y cítricos; cuya receta para cuatro personas tienes aquí.
Para el caldo de pescado
Ingredientes
- 120 g de cebolla seca
- 60 g de puerro
- 70 g de nabo
- 90 g de colinabo
- 50 g de bulbo de apio
- 35 g de apio
- 40 g de hinojo
- 1,2 l de agua
- Espinas de una lubina grande
Elaboración
- Colocar todas las verduras y las espinas en una olla desde frío.
- Añadir el agua y llevar a hervor suave.
- Cuando rompa a hervir, bajar al mínimo y cocinar 2 horas.
- Apagar, tapar y dejar infusionar 30 minutos.
- Colar y enfriar rápidamente.
Para la leche de tigre
Ingredientes
- 300 g de caldo de pescado (elaboración anterior)
- 95 g de cebolla morada
- 15 g de jengibre
- 30 g de apio
- 6 g de sal
- 80 g de hielo
- 2 g de 'katsuobushi'
- 2 g de ají amarillo congelado sin pepitas
- 50 g de recortes de lubina sin piel
- 30 g de cilantro
- 40 g de zumo de naranja
- 50 g de 'physalis'
- 1 g de agua de azafrán
- 40 g de zumo de limón
Elaboración
- Incorporar todos los ingredientes en un vaso alto.
- Triturar con batidora hasta obtener una mezcla lisa y emulsionada.
- Colar fino si quieres una textura más elegante.
- Reservar muy fría.
Para el aceite de limón
Ingredientes
- 150 g de aceite de girasol
- 25 g de piel de limón
Elaboración
- Calentar el aceite a 80 grados.
- Añadir las pieles de limón.
- Infusionar 20 minutos.
- Enfriar en nevera.
- Filtrar y reservar.
Para la picada de hinojo
Ingredientes
- 13 g de hinojo en cortado en 'brunoise'
- 20 g de aceite de limón
- 6 g de vinagre
- 0,5 g de sal fina
Elaboración
- Mezclar los ingredientes y reservar en frío.
Para el emplatado
Ingredientes por persona
- 100 g de pargo limpio y laminado
- 50 g de leche de tigre (elaboración anterior)
- 7 g de picada de hinojo (elaboración anterior)
- 2 g de aceite verde (elaboración anterior)
- 1 g de sal Maldon
- 1 g de pimienta negra
- 10 g de 'physalis'
- 2 g de eneldo fresco
- 1 g de ralladura de lima
Montaje
- Poner leche de tigre en la base del plato.
- Colocar las láminas de pargo ligeramente superpuestas.
- Añadir puntos de picada sobre el pescado.
- Terminar con 'physalis', eneldo, ralladura de lima, sal Maldon, pimienta negra y aceite verde.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez Peinado hacia el remate final de la carrera
- Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' acierta con su cambio de horario y anota récord, lejos aún del sorpasso a 'La Sexta Xplica
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' refuerza su liderazgo y 'De viernes' se recupera gracias a la ruptura de Jota Peleteiro y la fortuna de Julián Muñoz
- España marca el camino de la natación artística al ritmo del 'Berghain' de Rosalía y queda segunda
- Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos a presidente, votaciones y resultados
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- Patinazo televisivo en la querella contra Zapatero: sitúan 'Horizonte' de Iker Jiménez en laSexta