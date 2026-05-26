La receta fácil de un bikini original y sabrosísimo (y una salsa para mojar)

Romita es un bar sobrio regentado por Gala Massetti y Jordi Saavedra, cocineros de mirada afilada, un pasado de formación y experiencia en alta cocina que también son dueños del vecino Bar Roma. Llevan algo más de un año preparando bocados sabrosísimos, como este bikini Bar Roma, que sirven con una salsa 'marinara' en el que mojarlo. Aquí tienes la receta.

Para el bikini

Ingredientes

2 lonchas de pan de molde

1 cucharada de mantequilla

2 lonchas de queso edam

1 calabacín pequeño

Sal y pimienta

Elaboración

Cortar el calabacín en láminas y dorar en la sartén con aceite de oliva hasta que tome color. Salpimentar y reservar. Montar el bikini con el queso, el calabacín y untar mantequilla por los lados exteriores del pan. Marcar a fuego suave en una sartén o utilizar sandwichera hasta que el queso se funda y el exterior se dore.

Para la salsa 'marinara'

Ingredientes

1 ajo pequeño picado

1 cebolla blanca cortada en 'brunoise'

1 cucharada de concentrado de tomate

1 taza de vino blanco

800 g de tomate triturado

Albahaca al gusto

Orégano al gusto

Elaboración