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Bocata sencillo y definitivo

La receta fácil de un bikini original y sabrosísimo (y una salsa para mojar)

Uno de los mejores bocados del bar Romita es este emparedado que sirven con 'marinara' cuya receta tienes aquí

Este bikini es muy gallego: se hace con lacón, tetilla gallega y pimientos de Padrón

Bikini: el bocadillo con identidad barcelonesa que nació en una sala de baile

El bikini Bar Roma que se sirve en Romita.

El bikini Bar Roma que se sirve en Romita. / Ferran Imedio

Cata Mayor

Cata Mayor

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Romita es un bar sobrio regentado por Gala Massetti y Jordi Saavedra, cocineros de mirada afilada, un pasado de formación y experiencia en alta cocina que también son dueños del vecino Bar Roma. Llevan algo más de un año preparando bocados sabrosísimos, como este bikini Bar Roma, que sirven con una salsa 'marinara' en el que mojarlo. Aquí tienes la receta.

Para el bikini

Ingredientes

  • 2 lonchas de pan de molde
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 2 lonchas de queso edam
  • 1 calabacín pequeño
  • Sal y pimienta

Elaboración

  1. Cortar el calabacín en láminas y dorar en la sartén con aceite de oliva hasta que tome color. Salpimentar y reservar.
  2. Montar el bikini con el queso, el calabacín y untar mantequilla por los lados exteriores del pan.
  3. Marcar a fuego suave en una sartén o utilizar sandwichera hasta que el queso se funda y el exterior se dore.

Para la salsa 'marinara'

Ingredientes

  • 1 ajo pequeño picado
  • 1 cebolla blanca cortada en 'brunoise'
  • 1 cucharada de concentrado de tomate
  • 1 taza de vino blanco
  • 800 g de tomate triturado
  • Albahaca al gusto
  • Orégano al gusto

Elaboración

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  1. Sofreír en aceite el ajo y la cebolla hasta que doren.
  2. Agregar el concentrado de tomate y, una vez que la mezcla toma color, desglasar con el vino blanco. Dejar evaporar el alcohol.
  3. Agregar el tomate triturado, el orégano y la albahaca picada.
  4. Cocinar a fuego medio durante una hora.

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